Điều dưỡng trưởng bệnh viện bị nhóm người hành hung nhập viện: Bộ Y tế chỉ đạo "nóng"

Sáng ngày 23/7, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) Hà Anh Đức đã có công văn gửi Giám đốc Sở Y tế thành phố Hải Phòng đề nghị tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự trong cơ sở khám, chữa bệnh.

Liên quan đến vụ việc báo chí nêu vào ngày 22/7, theo đó “Điều dưỡng trưởng khoa thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Hải Dương bị một nhóm người hành hung trong bệnh viện và nhà riêng, dẫn đến phải nhập viện”. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đánh giá, đây là sự việc có tính chất nghiêm trọng, gây mất an ninh trật tự trong bệnh viện và ảnh hưởng tiêu cực đến người bệnh và công tác khám bệnh, chữa bệnh; Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Giám đốc Sở Y tế tập trung chỉ đạo tiếp tục tập trung điều trị kịp thời cho điều dưỡng bị thương.

Nữ điều dưỡng đang được điều trị tại bệnh viện - Ảnh: MXH

Thứ 2, chủ động xác minh, phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật của địa phương điều tra làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, tăng cường hơn nữa việc bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tập trung các giải pháp để ngăn chặn, hạn chế tối đa các trường hợp mất an ninh trật tự, trong đó có thiết lập và duy trì hệ thống giám sát và cảnh báo nguy cơ gây mất an ninh, trật tự và thực hiện các giải pháp theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15; thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế góp phần bảo đảm an ninh, an toàn và trật tự cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Liên quan đến vụ việc trên, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Hải Dương xác nhận, vụ việc xảy ra tại khoa thần kinh - Bệnh viện Đa khoa Hải Dương và nhà riêng của nữ điều dưỡng trưởng tên H..

Qua thông tin ban đầu, vụ việc do mâu thuẫn cá nhân xuất phát từ việc nợ nần bên ngoài. Một nhóm người đã đến khoa thần kinh của bệnh viện lời qua tiếng lại với nữ điều dưỡng trưởng H., sau đó hai bên xảy ra xô xát. Đến lúc chị H. về nhà, nhóm người này tiếp tục đến nhà cãi lộn, sau đó một người trong số đó đã cầm chiếc chìa khóa ném vào vùng đầu của chị H. dẫn tới chấn thương, phải đi bệnh viện điều trị.

Cũng theo lãnh đạo bệnh viện, vụ việc không liên quan đến công tác chuyên môn nghiệp vụ của bệnh viện. Tuy nhiên có việc lời qua tiếng lại và xô xát liên quan đến nhân viên bệnh viện. Do đó bệnh viện đã yêu cầu phòng tổ chức cán bộ xác minh, làm rõ, phối hợp với lực lượng chức năng xử lý theo quy định.