Xét nghiệm ADN tiết lộ bác sĩ dùng tinh trùng của mình để thụ tinh cho bệnh nhân

Trang USA TODAY đưa tin, Bianca Voss đã nộp đơn kiện dân sự đối với bác sĩ Martin Greenberg, cáo buộc rằng ông đã tự ý sử dụng tinh trùng của mình để thụ tinh cho cô mà không có sự đồng ý, khi cô tìm đến dịch vụ hỗ trợ sinh sản vào năm 1983.

Trong đơn kiện cô viết rằng: "Có người gọi hành vi khủng khiếp này là ‘hiếp dâm y khoa’. Nhưng dù gọi bằng tên gì, hành vi tàn ác và cố ý của Greenberg vẫn là phi đạo đức, không thể chấp nhận và vi phạm pháp luật”.

Ảnh minh họa.

Voss cho biết cô phát hiện sự thật sau khi đứa con gái của mình - Roberta, nhận được hồ sơ ADN từ tổ chức 23andMe.com, trong đó bác sĩ Greenberg được xác định là cha ruột của cô.

Theo hồ sơ tòa án, vì Greenberg sử dụng chính tinh trùng của mình nên Voss đã sinh một bé gái vào năm 1984. “Ông ta không hề nói với cô rằng sẽ dùng tinh trùng của mình. Ông ta khẳng định người hiến tinh trùng sẽ là ẩn danh và khiến cô tin người hiến hoàn toàn không phải là ông ta”, đơn kiện viết.

Các cuộc gọi từ trang USA TODAY đến những số điện thoại được cho là của Greenberg đều không được hồi đáp.

Được biết, Roberta muốn tìm hiểu về lịch sử gia đình đã phát hiện danh tính cha ruột của mình vào mùa thu năm 2020. Cô đã tìm cách liên hệ với bác sĩ Greenberg để biết thêm về tiền sử bệnh tật của ông, nhưng ông không phản hồi.

Đơn kiện nêu rằng, Greenberg đã khiến Voss phải chịu “nỗi lo âu nghiêm trọng và kéo dài cùng tổn thương cảm xúc, phá vỡ niềm tin và làm xáo trộn cuộc sống của cô.”

Đơn kiện không nêu cụ thể số tiền mà Voss yêu cầu bồi thường, nhưng cho biết “giá trị tranh chấp vượt quá 75.000 USD (khoảng 2 tỷ đồng), không tính lãi và chi phí.”

“Thật kinh hoàng khi nhìn vào gương và thấy khuôn mặt của người đã xâm phạm mẹ tôi”, Roberta chia sẻ. “Tôi rối bời về việc mình là ai, điều này có ý nghĩa gì và một người như thế nào lại có thể làm ra chuyện đó? Liệu điều đó có nằm trong con người tôi không? Còn con trai tôi thì sao?”

Vụ kiện này gợi nhớ đến nhiều trường hợp tương tự trong những năm gần đây liên quan đến các bác sĩ hỗ trợ sinh sản và bệnh nhân của họ.

Một xét nghiệm ADN từ Ancestry.com từng tiết lộ rằng, một bác sĩ sản phụ khoa ở Idaho đã dùng chính tinh trùng của mình để thụ tinh cho bệnh nhân vào năm 1980. Một bác sĩ Canada bị tước giấy phép năm 2019 sau khi xác định rằng ông ta đã sử dụng tinh trùng của chính mình hoặc tinh trùng sai nguồn để thụ tinh nhân tạo cho từ 50 đến 100 bệnh nhân.