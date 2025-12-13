Gần 200 trẻ ở 14 nước châu Âu có chung một người bố mang gene gây ung thư

Người đàn ông ẩn danh bắt đầu hiến tinh trùng từ khi còn là sinh viên vào năm 2005, hiện là cha của ít nhất 197 đứa trẻ ở 14 quốc gia châu Âu.

Theo Business Standard, một số trẻ bị ảnh hưởng đã mất. Các chuyên gia cảnh báo rằng phần lớn những trẻ thừa hưởng gene đột biến này sẽ phải đối mặt với nguy cơ ung thư suốt đời.

Mặc dù người đàn ông trên vượt qua các xét nghiệm sàng lọc thông thường nhưng có tới 20% số tinh trùng mang đột biến TP53, đồng nghĩa những đứa trẻ được thụ thai sẽ mang khiếm khuyết trong các tế bào. Tình trạng đó là hội chứng Li Fraumeni, dẫn đến khả năng lên tới 90% người có đột biến sẽ mắc ung thư.

Quy trình hiến - nhận tinh trùng cần kiểm soát nghiêm ngặt tránh nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Ảnh minh họa: Hirslanden

Giáo sư Clare Turnbull, chuyên gia di truyền ung thư tại Viện Nghiên cứu Ung thư London (Anh) nói: “Đó là một chẩn đoán khiến các gia đình phải mang gánh nặng suốt đời khi sống chung với nguy cơ ấy”.

Ngân hàng Tinh trùng châu Âu - đặt tại Đan Mạch và chịu trách nhiệm phân phối tinh trùng của người hiến - cho biết người hiến và các thành viên gia đình không mắc bệnh và những đột biến như vậy không thể được phát hiện bằng sàng lọc di truyền thông thường.

Ngân hàng trên cho biết họ đã “ngay lập tức chặn” người hiến khi phát hiện vấn đề và bày tỏ “sự cảm thông sâu sắc nhất” tới các gia đình bị ảnh hưởng. Họ cũng thừa nhận số lần tinh trùng của người hiến có thể được sử dụng đã vượt quá giới hạn ở một số quốc gia.

Các bác sĩ bắt đầu đưa ra cảnh báo đầu năm nay sau khi những đứa trẻ được thụ thai bằng tinh trùng của người hiến ẩn danh được chẩn đoán các loại ung thư liên quan đến đột biến TP53.

Tiến sĩ Edwige Kasper, chuyên gia di truyền ung thư tại Bệnh viện Đại học Rouen ở Pháp, cho biết: “Chúng tôi ghi nhận một số trẻ em đã phát triển ung thư. Có những bệnh nhi mắc hai loại ung thư khác nhau và một số qua đời ở độ tuổi rất nhỏ”.

Một người phụ nữ Pháp tên là Céline, biết được con mình (14 tuổi) mang đột biến gene sau khi nhận cuộc gọi từ phòng khám hỗ trợ sinh sản. Bà “hoàn toàn không trách móc” người hiến nhưng tin rằng việc bà phải sử dụng tinh trùng “không an toàn, có nguy cơ” là điều không thể chấp nhận.

Bà nói thêm, giờ đây bà sống trong nỗi sợ thường trực về thời điểm ung thư có thể xuất hiện ở con mình: “Chúng tôi không biết khi nào, không biết loại ung thư nào và không biết bao nhiêu lần… Tôi hiểu rằng khả năng cao điều đó sẽ xảy ra và khi ấy, chúng tôi sẽ phải chiến đấu và nếu xảy ra nhiều lần, chúng tôi sẽ phải chiến đấu nhiều lần”.