Xét nghiệm ADN để tìm nguyên nhân bệnh lạ, không ngờ bóc trần bí mật kinh hoàng

Summer McKesson (43 tuổi) gần như không thở được suốt nhiều năm. Bác sĩ bảo máu cô đông đặc không ngừng, nhưng không ai giải thích nổi nguyên nhân. Cục máu đông trong tim và phổi xuất hiện liên tục là một bí ẩn y học. Sau hàng loạt ca mổ loại bỏ huyết khối và mô sẹo, cô đến phòng khám Mayo Clinic để tìm hiểu nguyên nhân. Các chuyên gia hàng đầu họp bàn, viết kín bảng trắng, nhưng vẫn bó tay.

“Nghe họ nói chưa từng gặp trường hợp nào, tôi về nhà trong tuyệt vọng”, McKesson kể lại.

Summer McKesson

Không còn cách nào, cô gửi mẫu ADN cho tổ chức 23andMe – dịch vụ phân tích gen hứa hẹn hé lộ lịch sử sức khỏe gia đình. Nhưng kết quả không chỉ giải mã bệnh tình của McKesson mà còn phơi bày một 'bí mật gia đình' và 'sự lừa dối kéo dài hàng thập kỷ' của một bác sĩ và kéo theo hàng chục gia đình trên khắp nước Mỹ.

Xét nghiệm ADN giải mã bí ẩn

McKesson chưa từng nghi ngờ gen của mình cho đến ca mổ tim khẩn cấp năm 2022. Bác sĩ phẫu thuật phát hiện mô liên kết nâng đỡ nội tạng của cô mỏng manh, dễ đứt, cộng với thân hình cao lớn (1m88) và dáng người mảnh khảnh, ông nghi ngờ cô mắc hội chứng Marfan. Chẩn đoán này sau đó được xác nhận, bệnh rối loạn đông máu cũng là di truyền. Từ đây, cô phải theo dõi tim suốt đời và ít nhất một lần mổ tim nữa.

Nhưng kỳ lạ là không ai trong gia đình cô mắc bệnh này.

Summer McKesson phải trải qua nhiều ca phẫu thuật.

Cha mất khi cô còn nhỏ, McKesson không có thông tin y tế đầy đủ. Tháng 10/2023, kết quả 23andMe gửi về cho thấy cô có 7 anh chị em cùng cha khác mẹ.

“Tôi ngồi trên ghế sofa, mở điện thoại, sốc đến mức đầu óc quay cuồng”, cô nhớ lại. “Cha có gia đình khác? Hay tôi được nhận nuôi?”

Đêm đó, cô nhắn tin cho từng người trong danh sách, giọng hài hước để giảm căng thẳng: “Chào anh/chị, em là kết quả của một lần hiến tinh trùng thất lạc đây”.

Hơn một tháng sau, một người trả lời: "Đừng gây rắc rối, nhưng nếu muốn đào sâu hãy hỏi bố mẹ về bác sĩ Peete”.

Sự lừa dối kéo dài hàng thập kỷ của một bác sĩ

Năm 1980, Laurie Kruppa và chồng Doug đến phòng khám vô sinh của bác sĩ Charles Peete tại Bệnh viện Đại học Duke.

2 vợ chồng được hướng dẫn mang theo 50 đô la cho mỗi lần thực hiện IUI (bơm tinh trùng vào buồng tử cung) và Laurie nhấn mạnh rằng họ được thông báo rằng tinh trùng hiến tặng sẽ đến từ một bác sĩ nội trú tại trường y của trường đại học. Bác sĩ Peete vào phòng, thực hiện thủ thuật trong 10–15 phút.

Kruppa cho biết vợ chồng cô đã phải mất 7 lần làm IUI mới thụ thai được cô con gái lớn. Chưa đầy một năm sau, họ đã thụ thai được cô con gái thứ hai. Và một lần duy nhất vào năm 1984 để thụ thai được cậu con trai.

Họ tin tinh trùng từ sinh viên y nhưng thực tế bác sĩ Peete dùng tinh trùng của chính mình mà không được phép, không được biết.

Sự thật và nỗi kinh hoàng

Phải mất hàng thập kỷ, gia đình Kruppa mới biết được sự thật về cha đẻ của những đứa con mình. Trong những năm đó, Kruppa cho biết bà và chồng đã chuyển gia đình từ Bắc Carolina đến Ohio và tranh luận xem liệu họ có nên nói với con cái rằng họ được thụ thai bằng tinh trùng hiến tặng hay không. Khi xét nghiệm ADN dần phổ biến, họ buộc phải nói thật với các con.

“Các con phản ứng rất tốt. Chúng chưa bao giờ nghi ngờ Doug là bố”, Laurie kể.

Nhưng con gái thứ hai đã phát hiện sự thật nữa thông qua dịch vụ xét nghiệm ADN 23andMe: "Cả ba anh em đều là con của Peete". Ban đầu Laurie mừng vì “ít nhất chúng là anh em ruột”. Sau đó, cô phẫn nộ: “Tôi nghĩ lại, ông ấy (bác sĩ Peete) bằng tuổi bố tôi”.

Cùng lúc, Jim Harris ở North Carolina cũng nhận tin sốc: mẹ anh thú nhận từng đến Duke điều trị vô sinh năm 1977. Qua 23andMe, anh phát hiện có nhiều anh chị em cùng cha khác mẹ với mình, trong đó có con gái ruột của Peete.

Được biết, bác sĩ Charles Henry Peete Jr. đã qua đời vào năm 2013 ở tuổi 89. Ông tốt nghiệp từ Đại học Harvard vào năm 1947 và gia nhập Đại học Duke vào năm 1956, nơi ông đảm nhận vị trí giáo sư sản phụ khoa. Đồng nghiệp của ông luôn nhớ đến hình ảnh một người thầy điềm tĩnh, có tay nghề cao và luôn âm thầm hỗ trợ mọi người xung quanh.

Vào thời đó, việc sinh viên ngành y hiến tinh trùng không phải là điều hiếm gặp và không bị cấm. Tuy nhiên, việc sử dụng chính tinh trùng của mình để thụ tinh cho bệnh nhân lại là một ý tưởng gây sốc. Một đồng nghiệp cũ đã bày tỏ sự ngạc nhiên: “Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó”.

"Peete đã thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi"

McKesson đã mô tả mình là "sản phẩm của tội ác y tế". Cả hai tình trạng sức khỏe của cô là hội chứng Marfan và rối loạn đông máu có thể xuất phát từ những đột biến gen mới, với nguy cơ gia tăng khi cha mẹ lớn tuổi.

Summer McKesson đang xem ứng dụng 23andMe.

Cụ thể, bác sĩ Peete khi đó đã gần 60 tuổi khi mẹ cô làm thụ tinh nhân tạo. Cô đã cố gắng liên lạc với gia đình của Peete để thu thập thông tin y tế, nhưng không nhận được phản hồi. Hiện tại, đã có ít nhất 12 người con ngoài giá thú của Peete được xác định thông qua các dịch vụ ADN như 23andMe và Ancestry. Tuy nhiên, con số thực tế có thể còn cao hơn.

Đáng chú ý, 23andMe đã nộp đơn xin phá sản vào năm 2025, khiến cơ hội tìm kiếm thêm anh chị em của McKesson trở nên ngày càng mong manh.

Vấn đề sống còn

Đại học Duke đã có những phản ứng ban đầu tích cực trước vụ việc liên quan đến hành vi gian lận trong lĩnh vực sinh sản, bao gồm việc thuê luật sư để tiến hành điều tra và mở khóa học đạo đức về vấn đề này. Tuy nhiên, khi McKesson yêu cầu thông tin y tế từ gia đình Peete thì trường lại không có phản hồi.

Đại diện trường Đại học Duke khẳng định: “Hành vi này không thể xảy ra hôm nay và không bao giờ nên xảy ra”. Hiện tại, McKesson và Kruppa đang xem xét khả năng khởi kiện, nhưng tình hình trở nên phức tạp khi bác sĩ Peete đã qua đời, North Carolina không có luật liên quan, và ngành công nghiệp IVF tại Mỹ đang thiếu sự quản lý chặt chẽ, khiến việc đòi công lý trở nên gần như không thể.

Jim Harris phát hiện ra mình có nhiều anh chị em cùng cha khác mẹ thông qua trang web xét nghiệm DNA 23andMe.

McKesson quyết định công khai câu chuyện của mình với một lý do sống còn: "Nếu không được điều trị, người mắc hội chứng Marfan có tuổi thọ trung bình chỉ 45 tuổi". Cô đã thuyết phục Jim Harris (người anh có cùng cha của cô ở North Carolina, có chiều cao 1m98), đi xét nghiệm và kết quả cho thấy anh âm tính với gen bệnh.

McKesson kêu gọi tất cả anh chị em cùng cha của cô đi khám ngay: “Tôi không muốn ai phải chết chỉ vì không biết mình mang gen bệnh. Tôi đang cố gắng làm điều đúng đắn”.

Ngày 8/10/2025, Summer McKesson và Jim Harris lần đầu gặp nhau. Họ có nụ cười giống hệt nhau và chiều cao vượt trội. Tuy nhiên, đằng sau những nụ cười ấy là di chứng của một tội ác y khoa kéo dài suốt 40 năm.