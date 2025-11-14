Xét nghiệm ADN cho "vui", người phụ nữ phát hiện cha có con trai bí mật

Một phụ nữ ở Yorkshire, Anh rơi vào cú sốc sau khi mua bộ kit xét nghiệm ADN chỉ để tìm hiểu thêm về gốc gác Ireland của mình. Bà phát hiện ra cha ruột 88 tuổi của mình thực ra có một người con trai bí mật.

Theo đó, Jeannette (53 tuổi) tình cờ thấy quảng cáo bộ kit xét nghiệm ADN trên mạng xã hội. Chồng bà khuyên mua thử cho "vui". Không ngờ, kết quả lại làm thay đổi cả cuộc đời bà.

Trên màn hình điện thoại, Jeannette đọc được dòng tin nhắn từ một người đàn ông xa lạ ở Scotland: “Có vẻ như cô là em gái của tôi và cha cô cũng là cha tôi”. Người đàn ông này chính là anh trai cùng cha khác mẹ mà Jeannette chưa bao giờ biết đến.

Cha mẹ gắn bó 50 năm, bất ngờ bị tiết lộ bí mật

Jeannette chia sẻ trong podcast Real Women’s Stories with Lisa Quait rằng, cha mẹ bà đã bên nhau hơn 50 năm, gia đình chưa từng có rạn nứt. Vì vậy, khi biết mình có thêm một người anh cùng cha khác mẹ, bà hoàn toàn “chết lặng”.

Khi biết tin này, cha bà cũng rất lo lắng, ông mất cả đêm cố nhớ lại xem mình từng hẹn hò ai vào năm 1960. Trong khi đó, mẹ bà Jeannette, năm nay 87 tuổi lại bình thản: “Chuyện đó xảy ra trước khi chúng ta kết hôn, nên chẳng có gì phải bận tâm”.

Jeannette phát hiện ra người cha 88 tuổi của mình có một người con trai bí mật.

Ban đầu, Jeannette rất lo lắng khi nói sự thật với cha mình, sợ ông sốc đến mức lên cơn đau tim. Nhưng sau cùng, cha bà đã chấp nhận. Ông và người con trai mới tìm thấy còn kịp trải qua Ngày của Cha đầu tiên bên nhau.

Khi Jeannette chia sẻ thông tin này với anh chị ruột, ban đầu họ sợ rằng đây là trò lừa đảo. Nhưng người đàn ông kia chỉ xin một thứ duy nhất: bức ảnh của cha bà. Người này giải thích rằng, trước đó không hề biết cha ruột mình là ai, cho đến khi ứng dụng ADN báo kết nối, và ông háo hức tìm hiểu thêm.

Jeannette và anh chị em nhận ra cha mẹ mình kết hôn vào tháng 10/1970, khi mẹ 32 tuổi và cha 33 tuổi, có thể cha bà đã từng có những mối quan hệ khác trước khi gặp nhau.

Trong vòng hai giờ, Jeannette đã đến nhà cha mẹ để thông báo tin sốc. Bà trấn an: “Không ai mang thai, không ai gặp rắc rối, không ai bị bệnh, cũng không ai sắp chết”, trước khi nói thẳng sự thật.

Từ trò vui thành bước ngoặt cuộc đời

Sau khi xác nhận, cả gia đình lập nhóm WhatsApp, rồi hẹn gặp ngoài đời. Jeannette kể lại buổi gặp gỡ diễn ra “tự nhiên đến lạ thường”. Bố mẹ bà thậm chí còn bay lên Scotland thăm con trai mới tìm thấy.

Jeannette và gia đình cô đã gặp lại người anh cùng cha khác mẹ mới của cô.

Người cha 88 tuổi xúc động nói: “Cảm ơn trời vì tôi còn kịp gặp con trai mình khi vẫn còn sống”.

Ban đầu chỉ là trò đùa cho vui, nhưng kết quả ADN đã giúp Jeannette tìm thấy một người anh, mang lại hạnh phúc đặc biệt cho cả gia đình.

Jeannette chia sẻ: “Nếu không có xét nghiệm đó, tất cả điều này sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Từ chuyện vô thưởng vô phạt thành một bước ngoặt thay đổi cả cuộc đời”.