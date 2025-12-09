'Tình một đêm' của vợ bất ngờ gọi điện đòi con, chồng rụng rời nhận kết quả ADN

Cuộc sống gia đình đang yên ấm, anh L.V.H. (38 tuổi, Ninh Bình) bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ. Người đàn ông ở đầu dây bên kia khẳng định đứa con trai thứ hai của anh H. là “con ruột” của ông ta và yêu cầu anh H. trả lại đứa trẻ.

Cú sốc khiến anh H. rơi vào trạng thái hoang mang cực độ. Gần 10 năm hôn nhân, anh và vợ có hai con đủ nếp đủ tẻ, cuộc sống nhìn từ ngoài vào gần như không có điều gì đáng chê trách.

Hai năm trước, cả gia đình anh H. quyết định rời Hà Nội về quê khởi nghiệp với mong muốn có môi trường tốt hơn để nuôi dạy con. Thế nhưng, cuộc điện thoại ấy đã phá vỡ tất cả. Người đàn ông lạ nói rằng từng có quan hệ "ngoài luồng" với vợ anh H. và kết cục là vợ anh có sinh ra một đứa bé. Trước đây, ông ta không muốn nhận con nhưng một tai nạn khiến người này mất khả năng sinh sản nên muốn đưa đứa trẻ về để “duy trì nòi giống”.

Ban đầu, anh H. cho rằng đó chỉ là một trò phá hoại gia đình. Suốt thời gian chung sống, anh chưa từng nghi ngờ vợ cũng không thấy cô có dấu hiệu phản bội. Thế nhưng những lời buộc tội lạnh lùng ấy cứ quanh quẩn trong đầu, khiến anh dần để ý hơn đến ngoại hình của con trai. Cậu bé quả thật không giống anh một chút nào.

Mẫu móng tay xét nghiệm ADN. Ảnh minh họa: CGAT.

Cuối cùng, vì không chịu được sự dằn vặt, anh H. quyết định lên Hà Nội làm xét nghiệm ADN. Anh chuẩn bị hai mẫu móng tay của mình và con trai cẩn thận cho vào túi zip, lái xe hơn trăm cây số trong trạng thái đầy lo lắng.

Khi cầm tờ kết quả trên tay, anh như bị “tát vào mặt”. Đứa trẻ anh yêu thương suốt 5 năm qua không có quan hệ huyết thống với anh. Người vợ bật khóc, thừa nhận đã mắc sai lầm khi đi du lịch cùng công ty.

Trong men say, cô không giữ được mình và lỡ đi quá giới hạn với một đồng nghiệp - cũng chính là người đàn ông gọi điện đòi con. Cô khẳng định giữa họ không hề có tình cảm, chỉ là một lần lầm lỡ trong đêm và bản thân không ngờ mình lại mang thai.

Sự thật con trai không phải máu mủ khiến anh H. không thể tha thứ cho vợ. Dù cô quỳ gối cầu xin, anh vẫn quyết định ly hôn. Cô ôm con về nhà mẹ đẻ rồi sau đó kết hôn với người đàn ông kia.

Câu chuyện của anh H. là một trong rất nhiều trường hợp tìm đến các trung tâm xét nghiệm ADN với nỗi đau và sự dằn vặt như vậy.

Theo bà Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ di truyền Hà Nội, để tránh rắc rối pháp lý, người dân cần hiểu rõ hai loại xét nghiệm ADN phổ biến hiện nay: Xét nghiệm ADN tự nguyện và hành chính.

Xét nghiệm ADN tự nguyện áp dụng khi khách hàng có nghi ngờ và muốn kiểm tra quan hệ huyết thống. Kết quả chỉ có giá trị tham khảo, không sử dụng tại cơ quan hành chính. Xét nghiệm ADN hành chính dùng trong các thủ tục pháp lý như làm giấy khai sinh, xác định trách nhiệm cấp dưỡng sau ly hôn, phân chia thừa kế, nhập tịch…

Với mẫu xét nghiệm tự nguyện, khách hàng có thể dùng nhiều mẫu như máu, niêm mạc miệng, tóc có chân, móng tay - chân, bàn chải đánh răng. Khách hàng tự lấy mẫu và gửi về trung tâm.

Theo bà Nga, với nhiều gia đình, kết quả ADN có thể là sự giải tỏa nhưng với không ít người, đó là nỗi đau không gì bù đắp. Bởi vậy, các chuyên gia luôn khuyên những người muốn làm xét nghiệm cần chuẩn bị tâm lý thật kỹ, vì sự thật đôi khi không dễ chấp nhận.

Dù thuộc hình thức nào, độ chính xác của xét nghiệm ADN hiện nay rất cao: 100% cho kết quả không có quan hệ huyết thống và 99,99999998% khi có quan hệ huyết thống.