Xét nghiệm ADN vì tò mò, cô gái trẻ không ngờ bí mật gia đình bị phơi bày

Katherine Valerio (33 tuổi), hiện sống tại Luxembourg, là con thứ 3 trong gia đình có 10 anh chị em. Cô từng tin rằng, mình là người Bồ Đào Nha “chính gốc” cho đến khi kết quả ADN vào năm 2019 đã hé lộ một sự thật khiến cuộc đời cô rẽ sang hướng khác, ngay đúng vào ngày sinh nhật của mình.

“Tôi chưa bao giờ thực sự cảm thấy mình thuộc về gia đình. Ở một khía cạnh nào đó, tôi luôn thấy mình khác biệt rõ rệt về ngoại hình so với mọi người. Từ năm 5 tuổi, tôi đã bị cuốn hút và say mê tất cả những gì liên quan đến Ai Cập", Valerio chia sẻ với trang Newsweek.

Khác với phần lớn anh chị em của mình - những người tóc vàng, mắt xanh, Valerio thường bị bạn bè trêu rằng cô là “con gái của người đưa thư”. Sự tò mò ngày càng lớn khiến cô quyết định thử làm xét nghiệm ADN.

Kết quả xét nghiệm ADN khiến cô gái sốc.

“Tôi nhận được kết quả đúng vào ngày sinh nhật và thật sự sốc. Tôi luôn nghĩ mình là người Bồ Đào Nha 100%, nhưng những con số hiển thị trên màn hình lại hoàn toàn khác… Chỉ 22% thôi sao? Chắc phải có nhầm lẫn gì đây. Tôi đã cố gạt đi, coi như chưa từng có gì xảy ra”, cô kể lại.

Kết quả xét nghiệm cho thấy Valerio có 58,4% dòng máu Ai Cập, 22,9% Bồ Đào Nha, 14,1% Mezzogiorno, và 4,6% Algeria.

Ban đầu, Valerio chọn cách phớt lờ kết quả ấy cho đến tháng 3 năm 2022, khi mọi chuyện hoàn toàn thay đổi. Cô đã đăng một video cảnh báo trên TikTok, khuyên mọi người “đừng bao giờ làm xét nghiệm ADN nếu chưa sẵn sàng về mặt tinh thần để đối diện với những gì có thể xảy ra”. Đoạn clip nhanh chóng gây 'bão', thu hút 12.500 lượt thích và gần 500.000 lượt xem.

Không lâu sau đó, Katherine nhận được tin nhắn từ một người phụ nữ tự xưng là chị họ ruột, và đặc biệt người này biết rõ về cha ruột của cô. Người phụ nữ ấy là người Ai Cập, hiện sinh sống tại Abu Dhabi.

“Chính lúc đó, tôi phát hiện ra rằng mẹ mình đã giấu kín một bí mật suốt 30 năm, một câu chuyện bà chưa từng có ý định chia sẻ với bất kỳ ai, nhất là với tôi”, Katherine nói.

“Mối quan hệ giữa tôi và mẹ trở nên phức tạp kể từ khi tôi biết sự thật. Tôi sẽ không nói dối. Tôi đã trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc từ giận dữ, buồn bã, cho tới rối bời. Tôi cảm thấy bị phản bội, vì đây không phải là một bí mật bình thường… mà là toàn bộ danh tính của tôi. Nhưng theo thời gian, tôi học cách nhìn nhận vấn đề từ góc độ của mẹ. Tôi hiểu rằng những lựa chọn của bà được định hình bởi nỗi sợ và hoàn cảnh mà có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu hết được”.

Dù phải trải qua cú sốc tinh thần lớn, nhưng Katherine Valerio lại tìm thấy một điều tuyệt đẹp giữa những biến động ấy.

“Thật khó tin khi hai người đến từ hai nền văn hóa hoàn toàn khác nhau, chỉ vì tò mò mà cùng làm một bài xét nghiệm ADN ‘cho vui’, lại dẫn đến việc tôi phát hiện ra người mà bấy lâu nay tôi nghĩ là cha ruột… thực ra không phải. Và rằng tôi có một gia đình Hồi giáo ở Ai Cập, với anh chị em họ mà khuôn mặt giống tôi đến ngỡ ngàng”, cô chia sẻ.

Đáng buồn thay, cha ruột của cô - ông Moustapha đã qua đời trước khi cô kịp biết sự thật này.

“Tôi hỏi liệu ông ấy có từng biết đến sự tồn tại của tôi không, và người chị họ nhẹ nhàng nói rằng ông đã mất vài năm trước. Khoảnh khắc ấy thật đau đớn. Giống như một cánh cửa vừa khép lại trước khi tôi kịp nhận ra nó từng tồn tại. Tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội hỏi ông về những điều mình muốn biết hay nghe ông kể câu chuyện của chính mình, đó là nỗi mất mát mà tôi vẫn đang học cách đối diện”, Katherine nói.

Tháng 6/2022, cô đến Paris để gặp người chú ruột, cùng vợ và các con của họ.

“Tôi giống họ đến mức khi xem lại ảnh chụp chung, tôi gần như không thể phân biệt nổi ai là mình. Cảm giác thật kỳ diệu, vừa thực vừa mơ. Tôi không thể tin nổi chuyện này đang diễn ra, cứ như một bộ phim trên Netflix vậy. Tôi lớn lên trong một gia đình Công giáo, chẳng biết gì về đạo Hồi, và bỗng nhiên tôi có chị gái trùm khăn, cô dì trùm khăn, em họ trùm khăn. Tôi đang bước vào một thế giới hoàn toàn xa lạ”, cô kể lại.

Câu chuyện của Valerio nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng, nhiều người dùng chia sẻ những trải nghiệm và phản ứng tương tự của chính họ sau khi làm xét nghiệm ADN.

Nhìn lại những gì đã xảy ra với mình, Katherine Valerio chia sẻ: “Cảm giác của tôi bây giờ vẫn như một chuyến tàu lượn cảm xúc, nhưng tôi nghĩ mình đã vững vàng hơn. Việc được gặp gia đình Ai Cập đã chữa lành tôi theo cách mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Có một điều thật kỳ diệu khi bạn nhìn thấy chính gương mặt mình phản chiếu trong người khác, nó mang lại cho tôi cảm giác thuộc về mà trước đây tôi không hề biết là mình đã thiếu. Tôi vẫn yêu thương gia đình đã nuôi dưỡng mình, dù giữa chúng tôi có nhiều khác biệt. Đây không phải là sự chia cắt, mà là sự mở rộng của thế giới tôi đang sống”.

Cô kết lại: “Xét nghiệm ADN không chỉ mang lại cho bạn những con số, mà còn mở ra những câu chuyện và đôi khi, chính những câu chuyện đó có thể thay đổi cả cuộc đời bạn”.