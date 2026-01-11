Ca mổ 10 tiếng hồi sinh cuộc đời nam thanh niên suốt 7 năm "cắm đầu xuống đất"

Ngày 11/1, Ths.Bs Trịnh Trung - Phó Trưởng khoa Chấn thương, Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai cho biết, bệnh viện vừa tiến hành ca mổ hồi sinh cuộc đời anh Hà Văn M (33 tuổi, ở Lào Cai). Anh M. đã được chẩn đoán gù vẹo cột sống (viêm cột sống dính khớp) suốt 7 năm trời, khiến cột sống biến dạng, gù vẹo rất nặng.

Tại Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai, bệnh nhân được vào viện, sau khi hội chẩn các bác sĩ quyết định phẫu thuật cho bệnh nhân. Bệnh nhân được phẫu thuật bởi các chuyên gia của Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) phối hợp cùng đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai.

Nam bệnh nhân trước phẫu thuật, rất khó khăn trong di chuyển và sinh hoạt (ảnh trái) và sau ca phẫu thuật có thể nhìn thẳng về phía trước. Ảnh: BVCC.

Theo bác sĩ Trung, ca bệnh nêu trên là một ca khó. Khi đến bệnh viện, các đốt sống và các khớp của bệnh nhân đã dính liền thành một khối nên việc di chuyển, sinh hoạt của bệnh nhân gặp rất nhiều khó khăn.

“Ca mổ rất phức tạp, kéo dài tới 10 giờ đồng hồ. Khó khăn nhất là cột sống của bệnh nhân đã dính thành một khối, khó có thể tách chính xác vị trí của các đốt sống. Nếu sơ sẩy rất dễ làm tổn thương đến các cơ quan quan trọng trong lồng ngực và ổ bụng như tim, phổi, mạch máu, hay các dây thần kinh…”, bác sĩ Trung chia sẻ.

Bệnh nhân chuẩn bị được phẫu thuật. Ảnh: BVCC.

Bác sĩ Trung cho hay, trong quá trình mổ bệnh nhân phải truyền 7 đơn vị máu và chế phẩm. Rất may có sự phối hợp nhịp nhàng từ kíp phẫu thuật, ca mổ đã thành công. Sau mổ, bệnh nhân được quản lý theo chương trình ERAS (Enhanced Recovery After Surgery - Phục hồi sớm sau phẫu thuật).

Sau 3 ngày bệnh nhân đã ngồi, tập đi lại và phục hồi chức năng. Hiện cột sống của bệnh nhân đã được chỉnh sửa thẳng trục hơn, bệnh nhân có thể nhìn thẳng thay vì chỉ có thể cúi đầu nhìn xuống như trước đây.

Ths.Bs Trịnh Trung cho hay, viêm cột sống dính khớp là một bệnh do tự cơ thể sinh ra. Nguyên nhân không ai lý giải được. Với những bệnh nhân nam dưới 40 tuổi đau lưng mạn tính kèo dài, giảm cúi ngửa cột sống cần sớm đi thăm khám để điều trị kịp thời.

"Bệnh viêm cột sống dính khớp ở giai đoạn sớm có thể điều trị bằng thuốc nội khoa, rất hiệu quả. Còn ở giai đoạn muộn hơn, khi các khớp dính liền thành một khối, gây khó khăn cho di chuyển và sinh hoạt thì phải trải qua phẫu thuật phức tạp. Nếu không phẫu thuật, bệnh nhân sẽ bị tàn phế suốt đời", bác sĩ Trung cảnh báo.