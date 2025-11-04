Xét nghiệm ADN lật tẩy sự thật đau lòng

Nhiều người thường coi khoảnh khắc trở thành cha mẹ là thiêng liêng, hạnh phúc ngập tràn. Tuy nhiên, đối với không ít gia đình ở Anh, niềm vui này bỗng trở thành bi kịch khi kết qủa ADN được phơi bày: Đứa con mà họ đã ôm ấp và nuôi dưỡng bấy lâu không phải là máu mủ ruột rà của mình.

Câu chuyện thứ nhất: Michael Thompson (46 tuổi)

Michael Thompson (46 tuổi) ở Anh từng tin rằng anh đang sống những ngày tươi đẹp nhất cuộc đời. Năm 2018, khi bế đứa con trai vừa mới chào đời trong vòng tay, anh cố nén những giọt nước mắt hạnh phúc nhìn ngắm sinh linh bé nhỏ mà anh nghĩ rằng chính mình đã tạo ra. Anh gọi đó là “ngày hạnh phúc nhất trong đời”.

Thompson đã dành trọn tình yêu thương và tài chính cho con mình. Tuy nhiên, sự nghi ngờ bắt đầu xuất hiện trong tâm trí anh. Anh nhớ lại khoảnh khắc ám ảnh khi chụp ảnh con: “Một ngày nọ, tôi thấy con có một biểu cảm lạ. Nó không giống mẹ, cũng chẳng giống tôi. Tôi nghĩ Ôi, Chúa ơi! Đó là giây phút có gì đó loé sáng trong đầu mình, tôi biết mình phải làm xét nghiệm ADN”.

Kết quả khiến anh choáng váng: Anh không phải cha ruột.

“Cả thế giới của tôi ngừng lại”, Thompson nghẹn ngào.

Michael Thompson sụp đổ khi biết đứa trẻ mình yêu thương không phải là con ruột.

Trong khi Thompson bày tỏ mong muốn nhận nuôi đứa trẻ để tiếp tục làm tròn trách nhiệm người cha, nhưng vợ anh đã từ chối và sau đó anh phải đưa ra quyết định khó khăn là cắt đứt mọi liên lạc. Anh buộc lòng phải đối diện với thực tế cay nghiệt, tháo từng bức ảnh treo trên tường, dọn hết đồ chơi, và sơn lại căn phòng từng là phòng của con mình.

“Đến giờ, khi nhìn thấy những đứa bé 2 tuổi, tôi vẫn nghẹn ngào. Bởi đó là tuổi của con tôi. Tôi vẫn bị ám ảnh, những ký ức cứ ùa về. Thật khủng khiếp”, Thompson nói.

Điều khiến anh đau lòng hơn cả là cha ruột của đứa trẻ sau đó cũng bỏ rơi con mình, để lại một đứa trẻ vô tội bơ vơ. “Nạn nhân lớn nhất chính là đứa trẻ. Nó sẽ không nhớ tôi, nhưng cũng mất luôn người cha thật sự”, anh cay đắng.

Câu chuyện thứ hai: Ryan Hampson (26 tuổi)

Nếu câu chuyện của Thompson là nỗi đau của một người cha, Claire Hampson (49 tuổi) ở Anh lại chứng kiến bi kịch từ vai trò một người bà.

Vào năm 2019, Ryan Hampson (26 tuổi), con trai của bà đã nối lại mối quan hệ với bạn gái cũ Beth Fernley. Mặc dù cả hai đã từng chia tay, nhưng Fernley đã gửi cho Ryan kết quả xét nghiệm ADN cho thấy có 99,9% khả năng anh là cha của đứa con chưa chào đời của họ. Tin tưởng vào kết quả này, Ryan đã ghi tên mình vào giấy khai sinh và dành trọn 2 năm để chăm sóc cho con gái.

Ryan Hampson và đứa trẻ anh từng tin là con mình.

Nhưng vào năm 2021, Ryan bất ngờ sụp đổ trong vòng tay mẹ. Bà Hampson nhớ lại trong nước mắt: “Nó nói rằng muốn kết thúc cuộc đời, vì phát hiện ra đứa trẻ không phải con mình. Thật kinh hoàng, cả thế giới của chúng tôi sụp đổ.”

Hóa ra, Fernley đã làm giả kết quả ADN. Không dừng lại, cô ta còn giả mạo thư từ công ty xét nghiệm, nói rằng họ đã “nhầm lẫn”. Khi Ryan liên hệ công ty này, anh phát hiện mình chưa từng có hồ sơ nào trong hệ thống. Đứa trẻ anh hết mực yêu thương hóa ra là con của một người đàn ông khác.

Dù bị phản bội, Ryan vẫn vô cùng yêu thương đứa bé. Anh không muốn rời xa, không chịu nổi cảnh mất đi mối quan hệ cha con. Nhưng Fernley đưa đứa bé gặp cha ruột và lạnh lùng nói với Ryan: “Từ nay, anh chỉ là Ryan, không còn là bố nữa”.

Ryan Hampson và mẹ mình đang bế cháu.

Bị gạt ra ngoài, một năm sau, Ryan đành đưa ra quyết định đau đớn nhất đời, đó là cắt đứt liên lạc với đứa trẻ. Bà Hampson nghẹn ngào: “Đó là quyết định khó khăn nhất của con tôi.”

Tháng 4/2024, tại Tòa án Hoàng gia Liverpool, Fernley thừa nhận tội gian lận bằng cách giả mạo. Tuy nhiên, cô ta chỉ nhận án 13 tháng tù treo trong 18 tháng, kèm 200 giờ lao động công ích và bồi thường 300 bảng (khoảng 10 triệu đồng).

Fernley - bạn gái cũ của Ryan phải trả giá cho hành động gian lận của mình.

Cảnh sát Cheshire phẫn nộ: “Đây không chỉ là chuyện tiền bạc. Sự lừa dối này để lại hậu quả tình cảm tàn khốc, khiến một gia đình tan nát. Đi xa đến mức này chỉ vì lợi ích tài chính là điều cực kỳ tàn nhẫn và có tính toán.”

Bà Hampson nói trong nước mắt: “Chúng tôi đau đớn như mất đi một đứa trẻ còn sống. Lẽ ra chúng tôi phải biết sự thật ngay từ đầu. Thật quá tàn nhẫn.”

Lời kêu gọi thay đổi luật

Cả Michael Thompson và Claire Hampson giờ đây đang vận động thay đổi luật tại Anh. Họ muốn bắt buộc xét nghiệm ADN khi trẻ chào đời, coi gian lận huyết thống không chỉ là lừa đảo dân sự, mà là một hình thức lạm dụng, kiểm soát tàn nhẫn.

Hiện tại, pháp luật Anh chưa yêu cầu xét nghiệm ADN khi đăng ký khai sinh. Gian lận huyết thống được coi là “lừa đảo dân sự” chứ không phải tội hình sự.

Một nghiên cứu năm 2018 của Đại học Warwick ước tính khoảng 3% đàn ông tại Anh có thể là nạn nhân, nhưng nhiều chuyên gia tin con số thực tế còn cao hơn do nạn nhân thường giấu kín vì mặc cảm và xấu hổ.

Bà Hampson nhấn mạnh: “Tôi tin vào quyền phụ nữ. Nhưng khi nói về gian lận huyết thống, ai bảo vệ đàn ông? Nếu có hình phạt nghiêm khắc hơn, nếu xét nghiệm bắt buộc, nhiều người sẽ phải suy nghĩ kỹ trước khi lừa dối. Hậu quả của nó lan rộng và hủy hoại cả một gia đình.”