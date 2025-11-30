3 "không" khi tắm trong mùa lạnh phòng đột quỵ

Trong mùa đông, nhiệt độ hạ thấp khiến cơ thể dễ rơi vào tình trạng co mạch, huyết áp biến động và tim phải hoạt động nhiều hơn để duy trì thân nhiệt. Vì vậy, tắm vốn là hoạt động tưởng đơn giản lại có thể trở thành yếu tố kích hoạt đột quỵ nếu thực hiện sai cách, đặc biệt ở những người có bệnh nền tim mạch, người cao tuổi hoặc người có sức đề kháng kém. Các chuyên gia y tế nhận định việc thay đổi nhiệt độ cơ thể quá nhanh là nguyên nhân trực tiếp gây áp lực lên hệ tim mạch, dẫn đến nhiều tai biến nguy hiểm. Dưới đây là ba "không" giúp phòng ngừa rủi ro trong mùa lạnh.

Thay đổi nhiệt độ cơ thể quá nhanh khi tắm trong thời tiết lạnh khiến tim mạch và tuần hoàn chịu áp lực lớn, đặc biệt ở người cao tuổi, người tăng huyết áp hay có bệnh nền tim mạch.

Không tắm khi cơ thể còn quá lạnh

Theo Harvard Health, khi cơ thể tiếp xúc với môi trường lạnh, cơ chế sinh tồn tự nhiên khiến mạch máu ở tay chân co lại mạnh để giữ ấm cho các cơ quan quan trọng. Sự co mạch này làm huyết áp tăng đột ngột, tim phải đập nhanh và mạnh hơn để bơm máu. Nếu ở trạng thái này mà bước ngay vào phòng tắm, đặc biệt là tắm nước nóng, sự thay đổi nhiệt độ đột ngột khiến mạch máu giãn nở nhanh. Cơ thể chuyển từ co mạch sang giãn mạch trong thời gian quá ngắn, gây ra "cú sốc nhiệt" cho tim mạch.

Ở người trẻ khỏe mạnh, cơ thể có thể tự điều chỉnh, nhưng với người lớn tuổi, người tăng huyết áp, tiểu đường, xơ vữa động mạch hoặc có tiền sử đột quỵ, sự thay đổi này có thể dẫn đến tăng huyết áp kịch phát, nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ thiếu máu não.

Vì vậy, các chuyên gia khuyến nghị không nên tắm khi cơ thể còn lạnh, run, hoặc vừa đi ngoài trời lạnh về. Nên dành 3 - 5 phút làm ấm cơ thể bằng cách xoa hai bàn tay vào nhau, xoa chân, chườm ấm nhẹ, hoặc khoác áo ấm. Điều này giúp cơ thể chuyển dần sang trạng thái ổn định trước khi cởi quần áo và tiếp xúc với nước.

Không tắm nước quá nóng

Nhiều người nghĩ rằng nước càng nóng sẽ giúp giữ ấm tốt hơn trong mùa đông, tuy nhiên điều này có thể gây tác dụng ngược. Theo WebMD, nước nóng làm giãn nở mạch máu nhanh, khiến huyết áp tụt. Khi huyết áp giảm đột ngột, cơ thể dễ rơi vào trạng thái choáng, chóng mặt, hoa mắt, thậm chí ngất xỉu trong phòng tắm, nơi nguy cơ chấn thương cao.

Ngoài ra, tắm nước quá nóng gây mất nước, khiến da khô, nứt nẻ, làm giảm lớp bảo vệ tự nhiên của da. Với người mắc bệnh tim, nước quá nóng buộc tim phải tăng lưu lượng tuần hoàn để điều hòa nhiệt, làm tăng áp lực lên thành mạch.

Nhiệt độ lý tưởng để tắm mùa lạnh là 37 - 40°C, gần với nhiệt độ cơ thể. Lưu ý không thay đổi nước từ lạnh sang nóng hoặc ngược lại quá nhanh trong lúc tắm, vì sự thay đổi đột ngột khiến cơ thể phải phản ứng liên tục, gây rối loạn tuần hoàn. Ngoài ra, phòng tắm nên được làm ấm trước bằng cách đóng kín cửa, bật máy sưởi hoặc dùng nước nóng để làm ấm không gian tắm, giảm hiện tượng chênh lệch nhiệt.

Thời gian tắm lý tưởng chỉ nên kéo dài 10 - 15 phút, không nên tắm quá lâu.

Không tắm quá lâu và cần giữ ấm ngay sau khi tắm

Theo các chuyên gia của Mayo Clinic, mùa đông là thời điểm cơ thể dễ mất nhiệt khi tiếp xúc với nước, dù là nước ấm. Tắm quá lâu khiến nhiệt lượng cơ thể thất thoát nhiều hơn. Khi thân nhiệt giảm, tim phải đập nhanh hơn để bơm máu đến da và tứ chi nhằm tái tạo nhiệt, gây áp lực lớn lên tim.

Thời gian tắm phù hợp chỉ nên kéo dài 10 - 15 phút. Ngâm nước quá lâu, đặc biệt trong bồn tắm hoặc vòi sen nóng, có thể dẫn đến tụt huyết áp tư thế khi đứng dậy, khiến người tắm bị chóng mặt hoặc té ngã. Người cao tuổi càng cần hạn chế tắm dài vì khả năng điều hòa thân nhiệt giảm theo tuổi tác.

Sau khi tắm, việc giữ ấm ngay là rất quan trọng. Nên lau khô cơ thể nhanh chóng, mặc quần áo ấm, đặc biệt che kín ngực, cổ và bàn chân, những vùng dễ mất nhiệt. Tránh bước ra nơi có gió lùa hoặc nhiệt độ giảm mạnh vì cơ thể lúc này rất nhạy cảm. Người bệnh tim, huyết áp cao, hoặc người già được khuyên nên tắm vào buổi tối sớm, tránh tắm khuya vì nhiệt độ lúc đêm xuống thấp, nguy cơ co mạch tăng cao.