Bị trao nhầm lúc mới sinh: Xét nghiệm ADN hé lộ sự thật chấn động sau 57 năm

Tina Ennis và Jill Lopez đều sinh ngày 18/5/1964 tại Bệnh viện Duncan Physicians and Surgeons, thành phố Oklahoma, My. Suốt hơn nửa thế kỷ, cả hai không có chút nghi ngờ nào về gia đình của mình.

Mọi chuyện chỉ thay đổi khi Tina quyết định làm xét nghiệm ADN để tìm người ông nội thất lạc. Kết quả trả về khiến cả gia đình bàng hoàng: cây phả hệ của cô không có bất kỳ người thân nào liên quan đến mẹ ruột trên giấy tờ, bà Kathryn Jones.

Điều đó đồng nghĩa với việc suốt 57 năm qua, Kathryn – người đã nuôi dưỡng Tina bằng tất cả tình yêu thương thực chất không phải mẹ ruột của cô.

Ảnh minh họa.

Không chấp nhận sự thật này, Tina quyết định tìm hiểu sự thật. Chỉ với vài dữ liệu về ADN và sự kiên nhẫn, cô tìm thấy Jill Lopez – người phụ nữ sinh cùng ngày, cùng bệnh viện, và đặc biệt có gương mặt giống hệt mẹ cô, bà Kathryn.

Nhiều xét nghiệm ADN sau đó được thực hiện và kết luận cuối cùng là không thể phủ nhận: Tina là con ruột của gia đình khác, Jill mới chính là con gái sinh học của Kathryn.

Sau khi sự thật được xác nhận bằng nhiều xét nghiệm ADN, Tina, Jill và mẹ Kathryn đã nộp đơn kiện bệnh viện, cáo buộc phía cơ sở y tế đã trao nhầm trẻ sơ sinh, gây tổn thương kéo dài suốt gần 6 thập kỷ.

Các chuyên gia cho biết, những năm gần đây, các dịch vụ xét nghiệm ADN ngày càng phổ biến vì giúp tìm lại người thân thất lạc, xác minh quan hệ huyết thống sau nhận con nuôi, kiểm tra nhầm lẫn trẻ trong bệnh viện, kiểm chứng phôi thai trong IVF có được cấy đúng hay không

Câu chuyện của 2 người phụ nữ trên làm dấy lên một thực tế đáng lo ngại: Chỉ một sai sót nhỏ trong bệnh viện cũng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến số phận của cả một gia đình.