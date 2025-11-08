Hành trình tìm cha mẹ ruột bằng xét nghiệm ADN trải dài qua 3 châu lục

Một người đàn ông được nhận nuôi từ nhỏ đã quyết định gửi mẫu ADN đến 2 công ty xét nghiệm di truyền nổi tiếng ở Mỹ. Hành động tưởng chừng đơn giản này đã mở ra cho ông một hành trình tìm về cha mẹ ruột đầy bất ngờ, kéo dài qua ba châu lục từ Mỹ, Pháp đến Morocco.

Hành trình bắt đầu từ một ống nhựa nhỏ

Theo đó, người đàn ông tên Tim Curran được nhận nuôi tại California, Mỹ năm 1961. Suốt cả cuộc đời, ông tin rằng mình là người Mỹ da trắng “chính hiệu”. Nhiều năm qua, ông từng cố gắng tìm kiếm cha mẹ ruột nhưng vấp phải hồ sơ bị niêm phong và sự im lặng của các cơ quan hành chính. Chỉ đến khi công nghệ xét nghiệm ADN tại nhà trở nên phổ biến, ông mới có cơ hội tìm thấy gia đình ruột thịt của mình.

Tim Curran.

Ông đã gửi mẫu nước bọt đến 2 công ty xét nghiệm di truyền nổi tiếng là 23andMe và Ancestry.com, và hồi hộp chờ đợi kết quả. Đến đầu năm 2022, Tim Curran nhận được email thông báo kết quả, khiến ông không khỏi sững sờ: nửa còn lại trong huyết thống của ông không đến từ châu Âu như ông tưởng, mà lại có nguồn gốc từ Bắc Phi.

“Mẹ ruột tôi sinh ra ở Iowa, còn cha tôi hóa ra là người Morocco”, ông chia sẻ.

Những dòng chữ ấy đã làm thay đổi toàn bộ nhận thức về bản thân ông.

Lần theo dấu vết cha mẹ ruột

Bằng cách sử dụng các "kết nối ADN" được gợi ý bởi hệ thống và nghiên cứu hồ sơ công khai trên internet, Tim Curran đã xác định được danh tính của cha mẹ ruột cũng như một số người thân gần gũi. Hồ sơ cho thấy, cha ruột của ông sinh ra tại Casablanca vào giữa thập niên 1930 và đã nhập cư vào Mỹ vào năm 1959. Trong khi đó, mẹ ruột của ông lớn lên ở San Diego và chuyển đến San Francisco sau khi tốt nghiệp trung học.

Cha ông làm nghề lát sàn tại khu North Beach, còn mẹ ông là vũ công và pha cocktail trong một hộp đêm. Gia đình hai bên kể lại rằng, đó chỉ là một mối tình ngắn ngủi. Cha ông khi ấy đang chung sống với bạn gái, còn mẹ ông chưa bao giờ nhắc đến người đàn ông Morocco ấy với bất kỳ ai, ngoài mẹ và em gái ruột. Cũng không ai trong gia đình cha ông biết rằng, ông từng có một đứa con ở Mỹ.

“Điều khiến tôi xúc động là mẹ mình không sinh thêm con hay thậm chí một mối quan hệ nghiêm túc nào nữa. Còn bên cha tôi, hóa ra tôi có một anh trai, một em gái cùng cha khác mẹ và hàng chục người họ hàng ở Pháp và Morocco”, ông chia sẻ.

Cuộc đoàn tụ giữa hai bên

Không lâu sau khi liên lạc, gia đình bên người cha đã mời Tim Curran sang châu Âu gặp mặt. Ở Paris, Pháp, một người chị họ tổ chức tiệc đón tiếp ông tại căn nhà ngập nắng ở vùng ngoại ô. Tại đây, tất cả thành viên của nhánh gia đình người Pháp ôm chầm lấy ông, gọi ông là “người thân thất lạc” sau hơn 60 năm.

Những người họ hàng mới không chỉ đón nhận ông bằng tình cảm, mà còn giúp ông hiểu thêm về văn hóa gia đình.

Sau đó, Tim Curran tiếp tục hành trình về Dar Bouazza, thị trấn ven biển cách Casablanca khoảng 45 phút. Tại đây, đại gia đình Morocco của ông sở hữu một cụm nhà nghỉ liền kề bên bờ biển, được xây dựng trên mảnh đất ông nội mua gần một thế kỷ trước.

Ngôn ngữ chính trong gia đình là tiếng Pháp, nên ông gần như chỉ có thể trò chuyện thông qua vài người em họ trẻ tuổi biết tiếng Anh. Tuy vậy, sự ấm áp và hài hước của họ nhanh chóng xóa nhòa khoảng cách.

“Tôi nhận ra nhiều nét tính cách của mình ở họ. Sự sôi nổi, tò mò và cả tinh nghịch, tất cả đều quen thuộc”, ông kể.

Fez, Marrakech và hành trình tìm lại lịch sử

Tim Curran không chỉ dừng lại ở những trải nghiệm thông thường, mà còn được vợ chồng một người chị họ sắp xếp một chuyến tham quan đặc biệt đến hai thành phố nổi tiếng Fez và Marrakech. Hướng dẫn viên đã thiết kế một lịch trình riêng biệt, dựa trên lịch sử gia đình của ông, bao gồm cả chuyến ghé thăm lăng mộ tổ tiên tại Fez. Trong các khu chợ cổ, ông được giới thiệu với những người buôn bán bằng họ mới của gia đình, tạo nên một trải nghiệm đầy ý nghĩa và kết nối với nguồn cội.

Ông đã có dịp chiêm ngưỡng những đền thờ Hồi giáo lộng lẫy, cùng với ngôi đền Do Thái lớn nhất tại Marrakech - Synagogue Lazama. Bên cạnh đó, ông cũng quan sát các nghệ nhân thủ công chế tác gốm, da và vải, những nghề truyền thống đã tồn tại hàng trăm năm qua.

Điểm nhấn của chuyến đi là tàn tích La Mã cổ đại Volubilis, nằm giữa Fez và thủ đô Rabat. “Được nhìn thấy tận mắt những bức tường, nền móng và tranh khảm còn nguyên vẹn thật sự là trải nghiệm tuyệt vời cho người mê lịch sử như tôi”, ông chia sẻ.

Kết thúc chuyến đi, ông leo núi Atlas và dành một buổi chiều cùng gia đình người Berber địa phương, được hướng dẫn nấu món tajine theo cách truyền thống. Người chủ nhà còn cho ông mượn chiếc áo choàng djellaba để chụp ảnh lưu niệm.

“Hãy chuẩn bị tinh thần trước khi làm xét nghiệm ADN”

Nhìn lại, Tim Curran nói xét nghiệm ADN không chỉ mang đến câu trả lời, mà còn mở ra cánh cửa kết nối con người. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cảnh báo rằng những hành trình như vậy không phải lúc nào cũng ngọt ngào.

Cựu phóng viên CNN Samuel Burke, người sáng lập podcast “Suddenly Family”, cho biết xét nghiệm ADN có thể mở ra “chiếc hộp Pandora” mà không ai lường trước được. Một số người chỉ muốn biết nguy cơ di truyền bệnh tật, số khác tò mò về nguồn gốc dân tộc. Nhưng nhiều người lại phát hiện những bí mật gia đình chấn động, từ việc cha mẹ ngoại tình, thụ tinh nhân tạo, đến việc không có quan hệ huyết thống với người thân ruột.

“Điều quan trọng là phải chuẩn bị tâm lý. Hãy sẵn sàng cho điều bất ngờ. Và nếu bạn nghi ngờ điều tồi tệ, hãy chọn không công khai kết quả”, ông nhấn mạnh.

Lời khuyên cuối cùng của ông rất đơn giản: “Hãy chậm lại”. Đừng vội vàng chia sẻ hay cố gắng giải mã tất cả bí ẩn trong một ngày.