Kết quả xét nghiệm ADN khiến chồng chết lặng, vợ kêu oan, tòa phải vào cuộc

Truyền thông Đài Loan đưa tin vào tháng 10/2025, có vụ việc được đưa ra xét xử tại Đài Nam gây xôn xao cư dân mạng. Tại tòa, người chồng họ Kế khai rằng ông kết hôn với người vợ mang quốc tịch Indonesia họ Tô vào tháng 11/2010, lần lượt sinh 3 người con, đến đầu năm 2024 thì ly hôn. Cả ba đứa trẻ do hai bên cùng nhau nuôi dưỡng.

Ông Kế nghi ngờ vợ cũ ngoại tình nên đã đưa con gái thứ hai đi xét nghiệm ADN. Kết quả xác nhận đứa trẻ không phải con ruột của ông. Ông cho rằng vợ cũ đã xâm phạm quyền vợ chồng của mình, nên yêu cầu bồi thường 20 vạn Đài tệ (hơn 168 triệu đồng). Đồng thời, vì con gái thứ hai từ khi sinh ra đến nay đều do ông và vợ cũ cùng nuôi dưỡng, ông yêu cầu hoàn trả 64 vạn Đài tệ (hơn 538 triệu đồng) tiền cấp dưỡng.

Ảnh minh họa.

Trong khi đó, bà Tô luôn phủ nhận việc ngoại tình, khẳng định trong suốt thời gian hôn nhân tuyệt đối không làm điều gì có lỗi với chồng, không hiểu tại sao báo cáo giám định lại cho thấy họ không có quan hệ huyết thống.

Bà Tô nhấn mạnh rằng, ông Kế bị khuyết tật trí tuệ nên không thể đi làm hoặc chỉ làm công việc ngắn hạn, thu nhập gần như bằng 0, không đủ khả năng nuôi con. Ngược lại, chính bà đã nỗ lực làm việc kiếm tiền, nuôi cả gia đình 6 miệng ăn gồm chồng và các con, bà là nguồn thu nhập duy nhất của gia đình.

Dựa trên báo cáo giám định quan hệ cha con, thẩm phán xác định bà Tô đã ngoại tình trong thời kỳ hôn nhân và sinh con gái thứ hai với người đàn ông khác. Ông Kế ở nhà phụ giúp việc đồng áng, mỗi tháng chỉ nhận trợ cấp 3.772 Đài tệ (khoảng 3 triệu đồng), trong khi bà Tô có lương cơ bản, vì vậy bà phải bồi thường cho ông Kế 10 vạn Đài tệ (khoảng 84 triệu đồng).

Đồng thời, thẩm phán đồng tình với lời bà Tô rằng, ông Kế ngay cả chi phí sinh hoạt cá nhân cũng không tự lo được, khó có khả năng nuôi dưỡng con gái thứ hai, do đó đã bác bỏ yêu cầu đòi lại tiền cấp dưỡng của ông Kế.