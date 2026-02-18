Vui Tết không quá chén: Uống sao cho an toàn?

Những tác hại không nên xem nhẹ

Khi nhắc đến rượu bia, nhiều người thường nghĩ đến tai nạn giao thông hoặc mất kiểm soát hành vi. Trên thực tế, tác hại của rượu bia còn phức tạp hơn nhiều, đặc biệt đối với hệ tiêu hóa, gan và hệ thần kinh.

Sau khi uống, khoảng 20% lượng cồn được hấp thu qua dạ dày và 80% qua ruột non. Nếu uống khi đói, cồn sẽ nhanh chóng đi vào máu, làm tăng nguy cơ viêm loét, chảy máu dạ dày. Về lâu dài, việc lạm dụng rượu bia có thể gây tổn thương gan, viêm tụy cấp, viêm dạ dày cấp và nhiều bệnh lý khác.

Gan là cơ quan chịu trách nhiệm chuyển hóa phần lớn lượng cồn đưa vào cơ thể (khoảng 90-95%). Tuy nhiên, gan chỉ có thể xử lý một lượng nhất định mỗi ngày. Khi vượt quá khả năng này, gan sẽ bị quá tải, làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ, viêm gan và các biến chứng nghiêm trọng khác.

Đáng lo ngại hơn, một số loại rượu thủ công, không rõ nguồn gốc có thể chứa methanol hoặc tồn dư acetaldehyde - những chất có thể gây rối loạn thị lực, ngộ độc, hôn mê, thậm chí suy đa tạng.

Rượu bia cũng tác động trực tiếp đến hệ thần kinh trung ương, làm giảm khả năng kiểm soát hành vi, gây hưng phấn quá mức hoặc kích động. Khi nồng độ cồn trong máu tăng cao, nguy cơ tai nạn và chấn thương cũng gia tăng.

Uống bao nhiêu là quá mức?

Các chuyên gia khuyến cáo, không có mức tiêu thụ rượu bia nào là hoàn toàn an toàn. Tuy nhiên, nếu sử dụng, nên giới hạn ở mức nguy cơ thấp:

Nam giới: không quá 2 đơn vị cồn/ngày; Nữ giới: không quá 1 đơn vị cồn/ngày; Không uống quá 5 ngày/tuần

Một đơn vị cồn tương đương khoảng một lon bia (330ml, 5%) hoặc một ly rượu vang nhỏ, hoặc một chén rượu mạnh tiêu chuẩn. Tổng lượng cồn không nên vượt quá 50g/ngày.

Quan niệm cho rằng, rượu vang “ít hại hơn” cũng không hoàn toàn chính xác. Dù nồng độ cồn thấp hơn rượu mạnh, nếu uống nhiều, tổng lượng cồn đưa vào cơ thể vẫn cao và gây hại tương tự.

Làm gì để giảm rủi ro khi uống rượu bia dịp Tết?

Để hạn chế tác động xấu đến sức khỏe, người dân nên lưu ý:

Không uống khi đói; nên ăn nhẹ, đặc biệt là rau xanh hoặc tinh bột trước khi uống.

Uống xen kẽ với nước lọc để làm chậm quá trình hấp thu cồn.

Không uống dồn dập trong nhiều ngày liên tiếp.

Lựa chọn rượu, bia có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo chất lượng.

Tuyệt đối không điều khiển phương tiện giao thông sau khi đã uống rượu bia, dù chỉ một lượng nhỏ.

Không sử dụng rượu bia khi đang mang thai, cho con bú, mắc bệnh gan, tim mạch hoặc các bệnh lý mạn tính khác.

Sau khi uống, tránh tham gia các hoạt động nguy hiểm do nguy cơ té ngã, va chạm, chấn thương.

Tết là dịp vui nhưng niềm vui sẽ trọn vẹn hơn khi mỗi người chủ động kiểm soát việc sử dụng rượu bia. Uống có trách nhiệm không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe cá nhân mà còn đảm bảo an toàn cho gia đình và cộng đồng.