Có nên ngủ ngay sau khi uống rượu?

Trả lời:

Cồn cũng làm gián đoạn chu kỳ giấc ngủ, khiến bạn cảm thấy kiệt sức vào ngày hôm sau. Để giảm tác động này, bạn cố gắng ngủ đủ 7-8 tiếng sau bữa tiệc để cơ thể phục hồi nhanh hơn.

Nếu uống ít, còn tỉnh táo, bạn có thể yên tâm đi ngủ để cơ thể tái tạo năng lượng. Trường hợp uống quá nhiều, không tự đứng vững, nói khó, thậm chí nôn liên tục, thì ưu tiên số một không phải là giấc ngủ, mà là sự an toàn.

Trong trạng thái say nặng, khả năng bảo vệ đường thở giảm rõ rệt. Nếu người say nằm ngửa, dịch nôn có thể trào vào khí quản, gây sặc. Nếu lượng dịch nhiều, có thể làm tắc đường thở. Không ít trường hợp tử vong sau nhậu là do hít sặc khi nằm sai tư thế.

Vì vậy, người say nặng cần được đặt nằm nghiêng ở tư thế an toàn, nghiêng trái hoặc nghiêng phải. Quy tắc là đường thở thông, miệng hướng xuống để nếu nôn sẽ chảy ra ngoài, không tràn vào khí quản. Đầu và vai nên cao hơn thân một chút, có thể dùng gối hoặc chăn kê. Cần giữ ấm cơ thể bằng chăn, áo, tất, vì rượu làm mạch máu ngoại vi giãn, mất nhiệt nhanh.

Người tỉnh trong nhà nên kiểm tra thường xuyên. Nếu thấy người say thở chậm bất thường, thở ngắt quãng, không đáp ứng khi gọi, da tái, môi tím, người lạnh toát, co giật, hoặc nôn liên tục không kiểm soát, cần gọi cấp cứu ngay. Đừng chờ họ "tỉnh". Trong ngộ độc rượu nặng, việc đưa đến bệnh viện sớm có thể là yếu tố quyết định.

Sau uống rượu, mọi người nên ngủ đủ 7-8 tiếng để hồi sức. Ảnh: Nguyễn Huyền