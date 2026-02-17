Giải mã lý do kiêng 'chuyện ấy' đầu năm

Quan hệ tình dục trong những ngày Tết nguyên đán từ lâu đã được coi là vấn đề nhạy cảm vì đây là thời khắc giao hòa của trời đất, thời điểm linh thiêng để hướng về tổ tiên. Chính sự trang trọng này đã tạo nên rào cản tâm lý về việc "ân ái" đầu năm, khi nhiều người lo ngại sự trần tục sẽ phá vỡ tính thanh tịnh, dẫn đến một năm hao tài tốn của.

Tuy nhiên, xã hội hiện đại đang có cái nhìn cởi mở hơn, sự "xui xẻo" đôi khi không đến từ yếu tố tâm linh mà xuất phát từ sự thiếu kiểm soát thể chất trong những ngày vui quá chén. Một cuộc yêu thăng hoa có thể là "liều thuốc" tinh thần tuyệt vời nhưng cũng có thể là rủi ro nếu sức khỏe không đảm bảo. Để hiểu rõ lằn ranh giữa may mắn và vận hạn, hãy đánh giá những tác động thực tế của việc "khai xuân" đặc biệt này.

1. Tại sao dân gian lại kiêng "chuyện ấy" ngày đầu năm?

Không có quy định nào cấm đoán quan hệ tình dục vào dịp đầu năm.

Theo quan niệm của người xưa, ngày Tết là lúc con cháu hướng về tổ tiên, thần linh để cầu mong sự bình an. Trong tâm thức của nhiều người Việt, đây là thời điểm cần sự "thanh tịnh" tuyệt đối. Nhiều người cho rằng việc gần gũi nam nữ trong những ngày lễ trọng đại là thiếu tôn trọng bề trên, gây ra sự "ô uế" cho không gian thờ cúng linh thiêng của gia đình.

Có một định kiến xưa cũ, nếu "ân ái" vào những ngày Tết, nam giới sẽ gặp vận xui trong công việc, sức khỏe suy giảm, còn gia đình thì dễ nảy sinh mâu thuẫn, lục đục suốt cả năm.

Tuy nhiên, cần khẳng định rằng, không có quy định nào cấm đoán "chuyện vợ chồng" vào dịp đầu năm. Đây hoàn toàn là những quan niệm mang tính tập tục địa phương và tâm lý của mỗi cá nhân.

2. Y học hiện đại nói gì về "chuyện ấy" dịp Tết?

Trái ngược với quan niệm dân gian, y học hiện đại nhìn nhận tình dục là một hoạt động sinh lý tự nhiên và có lợi cho sức khỏe, miễn là được thực hiện trên tinh thần tự nguyện và thoải mái.

Tết là dịp vui nhưng cũng là thời điểm gây mệt mỏi vì việc dọn dẹp, bếp núc, đi lại thăm hỏi. Một cuộc yêu thăng hoa giúp cơ thể giải phóng Oxytocin và Endorphin - những "hormone hạnh phúc" giúp giảm căng thẳng, cải thiện giấc ngủ và tăng kết nối tình cảm.

Nếu cả hai đều sung sức và hào hứng, việc gần gũi vào sáng mùng 1 có thể được coi là một cách "khai xuân" đầy nồng cháy, giúp tâm trạng phấn chấn hơn cho những dự định mới.

3. Những trường hợp thực sự "xui" nếu quan hệ tình dục vào Tết

Trên thực tế, "vận xui" thực sự sẽ đến từ chính tình trạng sức khỏe nếu cố tình "yêu" trong các trường hợp sau:

Khi cơ thể quá mệt mỏi hoặc say rượu: Tết thường gắn liền với những bữa tiệc rượu bia triền miên. Quan hệ tình dục khi đang say xỉn cực kỳ nguy hiểm, có thể dẫn đến tình trạng "thượng mã phong" (đột tử khi đang quan hệ) do hệ tim mạch và thần kinh bị quá tải.

Khi đang mắc bệnh lý nền: Nếu có tiền sử tăng huyết áp, bệnh tim mạch, việc gắng sức "yêu" sau một ngày dài di chuyển chúc Tết có thể gây ra những biến cố nguy hiểm như nhồi máu cơ tim hoặc tai biến mạch máu não.

Khi một trong hai người không sẵn lòng: Sự "xui xẻo" lớn nhất chính là sự rạn nứt tình cảm. Nếu đối phương đang mệt mỏi hoặc vẫn mang tâm lý lo sợ kiêng kỵ mà bạn vẫn ép buộc, cuộc yêu đó sẽ chỉ mang lại sự ức chế và rạn nứt lòng tin.

Để sự "khởi đầu" ngày đầu năm thêm viên mãn, các cặp đôi cần ưu tiên sự đồng thuận và thoải mái về tâm lý, nếu đối phương còn e dè kiêng kỵ, hãy tuyệt đối tôn trọng. Bên cạnh đó, chỉ nên gần gũi khi cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh, tránh lúc mệt mỏi hay vừa uống rượu bia để phòng ngừa rủi ro sức khỏe. Cuối cùng, một không gian riêng tư, kín đáo sẽ giúp duy trì năng lượng tích cực mà không làm mất đi sự trang trọng, linh thiêng của gia đình trong những ngày Tết.