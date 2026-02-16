Ba thức uống người men gan cao nên tránh tuyệt đối trong kỳ nghỉ lễ

Những ngày nghỉ lễ thường đi kèm tiệc tùng, ăn uống thất thường. Với người có men gan tăng cao, lựa chọn đồ uống không phù hợp có thể khiến gan quá tải, làm men gan tăng thêm và kéo dài thời gian hồi phục.

Theo Giáo sư Arun J. Sanyal, chuyên gia gan mật, Giám đốc Trung tâm Bệnh gan tại Đại học Virginia Commonwealth (Mỹ), gan là cơ quan chịu trách nhiệm chính trong việc chuyển hóa cồn, đường và nhiều chất hóa học trong đồ uống. Khi gan đang bị tổn thương hoặc men gan tăng, khả năng xử lý các chất này suy giảm rõ rệt, khiến tế bào gan dễ viêm và hoại tử hơn.

Dưới đây là ba nhóm thức uống người có men gan tăng cao nên tránh.

Rượu bia và đồ uống có cồn

Nên tuyệt đối kiêng rượu, bia, thức uống có cồn trong kỳ nghỉ để bảo vệ gan.

Rượu bia là yếu tố hàng đầu khiến men gan tăng cao và là nguyên nhân phổ biến của viêm gan do rượu và gan nhiễm mỡ. Khi uống rượu, gan phải ưu tiên chuyển hóa cồn, làm gián đoạn quá trình xử lý chất béo và đường, khiến mỡ tích tụ trong gan nhiều hơn.

Theo Giáo sư Arun J. Sanyal, với người đã có men gan tăng, "không tồn tại khái niệm uống ít là an toàn". Chỉ một vài ly trong thời gian ngắn cũng có thể làm men gan tăng vọt và đẩy nhanh tiến triển tổn thương gan. Trong kỳ nghỉ lễ, việc kiêng hoàn toàn rượu bia là cách đơn giản nhưng hiệu quả nhất để bảo vệ gan.

Nước ngọt có gas và đồ uống nhiều đường

Hàm lượng đường lớn trong các loại nước ngọt dễ dàng hấp thu vào gan, khiến gan phải làm việc quá tải.

Nhiều người không uống rượu nhưng lại chọn nước ngọt, trà sữa, nước trái cây đóng chai trong các buổi tụ họp. Đây là nhóm đồ uống chứa hàm lượng đường fructose cao, khi vào cơ thể sẽ được chuyển hóa chủ yếu tại gan. Tiêu thụ nhiều đường lỏng làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ không do rượu, từ đó khiến men gan tăng dai dẳng. Đặc biệt, đường ở dạng lỏng dễ được hấp thu nhanh hơn so với đường trong thực phẩm, khiến gan phải làm việc quá tải trong thời gian ngắn.

Nước tăng lực và cà phê pha sẵn nhiều phụ gia

Cà phê với các loại kem béo có thể gây rối loạn chuyển hóa, làm nặng thêm tình trạng viêm gan.

Nước tăng lực thường chứa caffeine liều cao, đường, taurine và nhiều chất tạo hương tổng hợp. Với gan khỏe mạnh, cơ thể vẫn có thể xử lý được. Tuy nhiên, khi men gan tăng, các chất này có thể làm gan bị kích thích quá mức, gây rối loạn chuyển hóa và làm nặng thêm tình trạng viêm gan.

Giáo sư Arun J. Sanyal lưu ý rằng caffeine tự nhiên từ cà phê đen nguyên chất có thể mang lại lợi ích cho gan, nhưng caffeine đi kèm đường và phụ gia trong nước tăng lực hoặc cà phê pha sẵn lại là vấn đề khác. Sự kết hợp này làm tăng gánh nặng chuyển hóa và có thể khiến men gan khó trở về mức bình thường.

Chuyên gia khuyên uống gì thay thế

Trong kỳ nghỉ lễ, người có men gan tăng cao nên ưu tiên nước lọc, trà thảo mộc nhạt hoặc nước ép rau củ ít đường. Uống đủ nước giúp gan đào thải độc tố tốt hơn và hỗ trợ quá trình phục hồi tế bào gan.

Giáo sư Arun J. Sanyal nhấn mạnh rằng điều chỉnh đồ uống chỉ là một phần trong chiến lược bảo vệ gan. Nghỉ ngơi đầy đủ, ăn uống điều độ và tránh lạm dụng tiệc tùng trong kỳ nghỉ lễ sẽ giúp men gan sớm ổn định và giảm nguy cơ biến chứng về gan lâu dài.