Bữa cơm đoàn viên đầu năm dưới mái nhà dài của người Ê Đê ở Đắk Lắk

Từ sáng sớm, gia đình bà H Loi Byă ở buôn Cuôr Dăng B, xã Cuôr Dăng, tỉnh Đắk Lắk bắt tay chuẩn bị bữa cơm đầu năm. Người ra vườn hái lá mì, cà đắng, người sơ chế nguyên liệu.

Bên bếp lửa, bà H Loi nấu cơm bằng củi cây cà phê. Mùi cơm chín lan tỏa khắp gian nhà dài.

Mẹ con chị H Tina chuẩn bị nguyên liệu nấu canh cà đắng, món ăn quen thuộc không thể thiếu trong bữa ăn cộng đồng của người Ê Đê.

Rau, quả trong vườn nhà được lựa chọn để chế biến thành những món ăn dân dã, mang đậm hương vị núi rừng.

Bếp củi đỏ lửa trong gian bếp nhà dài, âm thanh xào nấu vang lên, mùi thức ăn lan tỏa khắp không gian.

Các thành viên vừa chế biến món ăn vừa trò chuyện tạo nên không khí ấm cúng trước bữa cơm đầu năm.

Ngoài sân, hai chị em H Nin Êban và H Tuyết Êban cùng nhau giã đu đủ xanh

Đu đủ giã muối kiến, thêm rau thơm, cà lông, ớt và gia vị khác, tạo nên món ăn chua, cay, giòn, kích thích vị giác.

Đòn bánh tét được bóc và cắt khoanh, làm đậm thêm không khí ngày Tết.

Khi các món ăn đã hoàn tất, mọi người cùng trải chiếu, dọn cơm giữa gian nhà dài.

Các thành viên quây quần bên mâm cơm, vừa thưởng thức món ngon, vừa chia sẻ câu chuyện năm cũ và gửi nhau lời chúc năm mới.

Trong không gian nhà dài, từng món ăn, từng câu chuyện được trao đi đều góp phần duy trì nếp sinh hoạt truyền thống. Giữa nhịp sống hiện đại, việc giữ gìn bữa cơm đoàn viên đầu năm là cách cộng đồng Ê Đê bảo tồn bản sắc văn hóa và vun đắp sự gắn bó gia đình qua nhiều thế hệ.