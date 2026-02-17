3 nguyên tắc 'vàng' khi uống rượu bia ngày Tết cho người viêm loét dạ dày

Dịp nghỉ Tết Nguyên đán là thời điểm của những bữa tiệc tất niên, tân niên, mâm cỗ đầy ắp bánh chưng, giò chả, thịt mỡ và không thể thiếu rượu bia. Tuy nhiên, với người đang mắc viêm loét dạ dày, chỉ một chén rượu quá đà cũng có thể khiến kỳ nghỉ Tết trở thành chuỗi ngày "khổ sở".

Theo TS.BS Phạm Bình Nguyên, Trung tâm Tiêu hóa Gan mật, Bệnh viện Bạch Mai, rượu bia là một trong những “tác nhân phá hoại” niêm mạc dạ dày mạnh nhất, đặc biệt nguy hiểm với người đang có tổn thương viêm loét.

Bị viêm loét dạ dày có nên uống rượu bia?

Câu trả lời lý tưởng nhất là nên tránh hoàn toàn. Rượu bia làm tăng tiết axit dịch vị, gây bào mòn lớp nhầy bảo vệ niêm mạc dạ dày, từ đó khiến vết loét lâu lành, dễ chảy máu và tăng nguy cơ biến chứng.

Tuy nhiên, thực tế dịp Tết rất khó từ chối hoàn toàn các lời mời chúc tụng. Vì vậy, nếu buộc phải uống, người bệnh cần giới hạn nghiêm ngặt lượng cồn nạp vào cơ thể.

người bệnh viêm loét dạ dày cần giới hạn nghiêm ngặt lượng cồn nạp vào cơ thể (Ảnh: AI)

Mỗi ngày Tết chỉ nên uống bao nhiêu là “ngưỡng an toàn”?

Theo khuyến cáo của TS.BS Phạm Bình Nguyên, người viêm loét dạ dày không nên uống quá 1 đơn vị cồn/ngày, tương đương 1 lon bia (330 ml) hoặc 1 ly rượu vang (100 - 120 ml). Tuyệt đối không uống liên tục nhiều ngày liền, không “dồn” lượng uống trong một bữa tiệc.

“Chỉ cần vượt ngưỡng này, nguy cơ đau dạ dày cấp, xuất huyết tiêu hóa sẽ tăng rõ rệt, nhất là trong bối cảnh ăn uống thất thường dịp Tết”, bác sĩ Nguyên nhấn mạnh.

3 nguyên tắc bắt buộc phải nhớ khi uống rượu dịp Tết

Để giảm thiểu nguy cơ kích ứng dạ dày, người bệnh cần tuân thủ nghiêm các nguyên tắc sau:

Thứ nhất, tuyệt đối không uống khi đói: Dạ dày trống rỗng khiến axit và cồn tấn công trực tiếp vào niêm mạc, làm cơn đau bùng phát nhanh và dữ dội. Trước khi uống, nên ăn lót dạ bằng cơm, cháo hoặc khoai lang.

Thứ hai, uống kèm nhiều nước lọc: Nước giúp pha loãng nồng độ cồn, giảm kích ứng và hỗ trợ gan, thận đào thải độc tố.

Thứ ba, tránh các loại rượu mạnh, rượu không rõ nguồn gốc: Rượu nồng độ cao hoặc rượu tự nấu tiềm ẩn nguy cơ gây bỏng niêm mạc dạ dày, thậm chí ngộ độc.

Dấu hiệu cảnh báo cần dừng uống ngay

Người viêm loét dạ dày cần ngừng uống rượu và đi khám sớm nếu xuất hiện các triệu chứng như đau thượng vị dữ dội, buồn nôn, nôn ra máu hoặc dịch sẫm màu, đi ngoài phân đen, choáng váng, mệt lả sau uống rượu.

Theo TS.BS Phạm Bình Nguyên, “biết từ chối khéo trong bữa tiệc Tết không phải là mất vui, mà là cách tự bảo vệ sức khỏe của chính mình”.