Đợt không khí lạnh đúng Tết Nguyên đán kéo dài đến khi nào?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (18/2), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu Tây Bắc Bắc Bộ và Trung Trung Bộ gây mưa, mưa nhỏ rải rác; nhiệt độ giảm 4-6 độ.

Chiều tối và đêm 18/2 (mùng 2 Tết), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc khu Tây Bắc Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ chiều tối 18/2 đến ngày 19/2, ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Miền Bắc tiếp tục mưa phùn và rét ngày mùng 3 Tết.

Ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa từ chiều tối 18-19/2 (mùng 2 đến mùng 3 Tết) trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ.

Khu vực Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, từ chiều tối 18/2 (mùng 2 Tết) đến ngày 19/2 (mùng 3 Tết) trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 17-19 độ.

Ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, riêng vùng biển phía Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3,0-5,0m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2,0-4,0m.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Trước dự báo thời tiết diễn biến phức tạp trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, các tỉnh, thành phố Bắc Bộ và Thanh Hóa được yêu cầu thông tin kịp thời bản tin cảnh báo đến chính quyền cơ sở và người dân.

Các địa phương triển khai biện pháp ứng phó rét đậm, đặc biệt tăng cường hướng dẫn người dân giữ ấm cơ thể. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kín để tránh nguy cơ ngạt khí, gây thiệt hại về người.

Hướng dẫn các hộ chăn nuôi chủ động củng cố, che chắn chuồng trại kín gió; dự trữ đầy đủ thức ăn và thực hiện các biện pháp giữ ấm, phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm trong những ngày nền nhiệt xuống thấp.

Bên cạnh rét đậm trên đất liền, đợt không khí lạnh này gây ra tình trạng gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia yêu cầu theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh.

Các phương tiện cần chủ động phương án phòng tránh, tìm nơi trú ẩn an toàn hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm. Sự chủ động từ chính quyền và người dân trong những ngày Tết Bính Ngọ 2026 sẽ góp phần hạn chế thấp nhất các thiệt hại do thiên tai gây ra, đảm bảo một mùa Xuân an toàn và trọn vẹn.

Dự báo thời tiết từ đêm 18/2 đến ngày 20/2:

Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hoá: có mưa nhỏ vài nơi. Trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm đến đêm 19/02, sau đêm và sáng trời rét.

Khu vực từ Nghệ An đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng.

Nhận định thời tiết từ đêm 20/2 đến ngày 28/2:

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: có mưa vài nơi, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ ngày 22-23/02 có mưa, mưa rào rải rác. Khoảng ngày 24-25/2 có mưa và mưa nhỏ rải rác. Đêm và sáng trời rét đến ngày 21/02, sau đêm và sáng trời lạnh.

Khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa: có mưa vài nơi; từ khoảng ngày 24-26/02 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.