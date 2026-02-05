Thiếu nữ dùng cây bút gãi ngứa vùng kín rồi bị mắc kẹt trong bàng quang

Ngày 4-2, TS-BS Bùi Chí Thương, Trưởng Khối Sản-Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM), cho biết các bác sĩ vừa tiếp nhận ca cấp cứu trong đêm liên quan sự cố dị vật mắc kẹt trong đường tiết niệu một thiếu nữ 16 tuổi.

Dị vật là cây bút được bác sĩ lấy ra khỏi bàng quang của bệnh nhân

Theo BS Thương, bệnh nhân đến khám trong tình trạng lo lắng. Trình bày với bác sĩ, cô gái cho biết do bị ngứa vùng kín nên đã dùng một cây bút để gãi. Sau một thời gian thì em không còn thấy cây bút và dù đã tìm kiếm xung quanh cũng không có nên gia đình đưa đến bệnh viện để kiểm tra.

Tại bệnh viện, việc thăm khám ban đầu gặp nhiều khó khăn do bệnh nhân mới ở tuổi dậy thì, không thể tiến hành kiểm tra xâm lấn. Ê-kíp điều trị đã chỉ định siêu âm và phát hiện dị vật là một cây bút nằm trong bàng quang.

Ngay sau đó, các bác sĩ chuyên khoa ngoại niệu được mời hội chẩn. Bệnh nhân được chỉ định nội soi qua đường niệu đạo để lấy dị vật ra ngoài. Quá trình can thiệp diễn ra an toàn, dù gặp một số trở ngại do kích thước và hình dạng của dị vật. Sau thủ thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định và được xuất viện.

Qua trường hợp trên, BS Thương khuyến cáo trẻ vị thành niên và phụ huynh không nên tự ý xử lý khi có các triệu chứng bất thường như ngứa, đau hoặc khó chịu ở vùng kín.

Việc đưa vật lạ vào cơ thể có thể gây tổn thương, nhiễm trùng và dẫn đến những biến chứng nguy hiểm. Khi có dấu hiệu bất thường, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và tư vấn kịp thời.