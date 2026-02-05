Món ăn nhiều người Việt ưa thích: Ngon miệng, tiêu hóa tốt nhưng khuyến cáo không phù hợp với người suy thận

Phòng ngừa suy thận: Có cần hạn chế ăn dưa muối?

Theo một số nghiên cứu đăng trên các tạp chí khoa học thuộc hệ thống MDPI, dưa cải muối là sản phẩm của quá trình lên men tự nhiên. Khi cải được trộn với muối, nước trong rau tiết ra, tạo môi trường yếm khí. Vi khuẩn lactic có sẵn trong rau và môi trường xung quanh sẽ phát triển, chuyển hóa đường trong rau thành axit lactic. Chính axit này tạo nên vị chua đặc trưng, đồng thời ức chế sự phát triển của vi khuẩn gây hại.

Quá trình lên men không chỉ tạo hương vị mà còn làm thay đổi cấu trúc dinh dưỡng của dưa cải muối. Một phần protein được phân giải thành các axit amin dễ hấp thu hơn, các axit hữu cơ giúp kích thích tiêu hóa. Đồng thời, quá trình này còn tạo ra một số vitamin nhóm B và vi khuẩn có lợi cho đường ruột, góp phần hỗ trợ hệ tiêu hóa và cải thiện chức năng ruột.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, nếu bạn ăn dưa cải khi chưa đủ thời gian lên men, nguy cơ đối với sức khỏe có thể tăng lên. Nitrit có thể kết hợp với các amin trong cơ thể tạo thành nitrosamine - hợp chất có khả năng gây ung thư.

Ngoài ra, dưa cải muối thường chứa lượng muối cao, nếu người bệnh suy thận tiêu thụ nhiều muối sẽ bị tăng huyết áp, tăng cân ảo, tích nước gây hiện tượng phù, ảnh hưởng tới các thuốc điều trị. Do đó, người bệnh thận không nên ăn ướp muối, trong đó có dưa chua.

Ngoài người bệnh suy thận, ai không nên ăn dưa muối?

Người bị đau dạ dày

Ăn dưa muối dễ gây kích thích tăng tiết dịch axit dạ dày, làm phát triển hội chứng trào ngược dạ dày thực quản và dễ làm khởi phát viêm loét dạ dày có sẵn.

Người bệnh tim mạch, huyết áp

Dưa muối chứa hàm lượng natri cao là một trong những nguyên nhân gây tăng huyết áp, cho nên người bị tăng huyết áp không nên ăn dưa muối.

Ảnh minh họa.

Người mắc bệnh đường tiêu hóa

Về bản chất dưa muối có nhiều lợi khuẩn có thể rất tốt cho hệ tiêu hóa. Tuy nhiên, các loại dưa muối, nhất là dưa muối xổi, ngâm dấm nhanh có thể không đảm bảo loại trừ hoàn toàn được các loại vi sinh vật gây bệnh có sẵn trong thực phẩm, do vậy có thể làm đường tiêu hóa của bạn có vấn đề hơn.

Phụ nữ mang thai

Khi mang thai, dường như đường tiêu hóa của mẹ bầu trở nên nhạy cảm hơn, nhất là khi nghén, trong khi dưa chua có thể trở thành một thực phẩm kích thích, làm tăng cảm giác đầy bụng, buồn nôn.

Trẻ em dưới 5 tuổi

Chức năng thận của trẻ chưa hoàn chỉnh nên việc ăn nhiều dưa muối cũng ảnh hưởng đến việc đào thải muối ra khỏi cơ thể. Mặt khác hệ tiêu hóa của bé cũng chưa hoàn chỉnh nên bé sẽ dễ bị rối loạn tiêu hóa.

Cách ăn dưa muối an toàn cho sức khỏe

Ảnh minh họa.

Không ăn quá nhiều: Ăn một lượng vừa phải dưa muối được dùng như một món ăn bổ trợ trong bữa ăn, giúp bạn có cảm giác ngon miệng hơn và sẽ hỗ trợ hệ tiêu hóa hơn.

Chỉ ăn khi dưa đã chua có màu vàng, vị thơm ngon: Không ăn dưa cà muối xổi, dưa bị khú vì những loại này chứa nhiều nitrosamin có thể gây ung thư.

Trước khi ăn nên rửa nhiều lần, vắt sạch dưa để giảm độ mặn và độ chua của dưa muối. Dưa muối ăn thừa không cho lại vào lọ vì dễ làm hỏng dưa có sẵn trong lọ, dùng muỗng, đũa sạch để gắp dưa, đậy kín lọ và nên bảo quản trong ngăn mát của tủ lạnh.

Nên ăn dưa nhà tự muối: Tự muối dưa các loại rau và quả của riêng nhà bạn, có thể giúp bạn điều chỉnh được lượng muối thêm vào và đảm bảo được thực phẩm sạch, không chất phụ gia, không chất bảo quản, dụng cụ muối sạch: Lọ thủy tinh, lọ sứ, gốm, lọ inox chuyên dụng sẽ bảo vệ các sản phẩm an toàn, khi dưa chua nên bảo quản trong tủ lạnh sẽ giữ nguyên được hương vị dưa muối.