Thanh xuân dang dở vì ung thư vú

Công việc buôn bán tự do khiến Hương dần bị cuốn đi, bỏ qua những dấu hiệu bất thường của cơ thể cho đến khi cảm thấy sức khỏe ngày càng sa sút. Tháng 4/2024, trong chuyến về thăm gia đình sau thời gian làm việc tại Hàn Quốc, cô quyết định đi khám tổng quát.

Sau khi chọc sinh thiết nhưng không phát hiện dấu hiệu bất thường, bác sĩ đưa ra hai phương án để Hương lựa chọn: hoặc phẫu thuật loại bỏ khối u sớm cho yên tâm, hoặc tiếp tục theo dõi trong 3 - 6 tháng rồi tái khám. Lo ngại rằng nếu trở lại Hàn Quốc, nhịp sống bận rộn sẽ khiến mình lơ là chăm sóc sức khỏe, Hương quyết định phẫu thuật loại bỏ khối u ngay. Cẩn thận mang khối u đi xét nghiệm lại lần nữa, Hương choáng váng khi cầm trên tay kết luận đã mắc ung thư vú ở tuổi 27.

"Lúc đó tôi hoàn toàn mất bình tĩnh, người run lên bần bật và khóc lặng đi một lúc lâu. Cảm tưởng như bầu trời sụp đổ ngay trước mắt. Tôi không biết phải làm gì tiếp theo, mọi dự định, hoài bão cho tương lai ở Hàn Quốc cũng không thể tiếp tục", cô kể.

Tuy bác sĩ không nói rõ nguyên nhân gây ung thư, Hương tin lối sống thiếu lành mạnh và bỏ bê bản thân có thể đã khiến sức khỏe kém hơn. Hương cho biết trước khi phát hiện ung thư, cô thường xuyên thức đêm, ngủ ít, ăn uống không đảm bảo. Cô gái trẻ có thói quen nấu một lần ăn trong nhiều ngày, ít để ý hạn sử dụng, ăn uống không chú trọng dinh dưỡng, uống nước ngọt thay nước lọc. Ngoài ra, áp lực công việc khiến cô stress triền miên. Hương cũng ở nhà nhiều, lười ra ngoài hít thở không khí hay vận động thể chất.

Hương phải chia tay mái tóc dài nữ tính khi hóa trị ung thư vú. Ảnh: NVCC

Nhờ sự động viên của bạn bè và gia đình, Hương dần lấy lại tinh thần và bắt tay vào cuộc chiến giành giật sự sống. Quá trình hóa trị, với Hương, là một thử thách cả về thể chất lẫn tinh thần. "Tác dụng phụ từ thuốc khiến tôi đau đớn, mệt mỏi, tóc rụng, da đen xạm. Có những lúc tưởng chừng như không thể vượt qua, nhưng nghĩ đến người thân, lời động viên của mọi người, tôi cố gắng gượng để chiến đấu", cô nói.

Hiện tại, sau hơn một năm điều trị, căn bệnh ung thư đã tạm thời được kiểm soát. Dù vậy, phác đồ của Hương vẫn còn hơn 4 năm nữa. Nhìn lại hơn một năm qua và cả chặng đường dài phía trước, cô ước bản thân đã lắng nghe cơ thể nhiều hơn, sống có kỷ luật hơn. "Đừng để gặp biến cố sức khỏe rồi mới thốt lên hai chữ 'giá như'. Hãy cân nhắc trước khi đưa bất cứ thứ gì vào cơ thể, hãy ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ và kiểm tra sức khỏe định kỳ ít nhất một lần mỗi năm. Hãy đi khám ngay khi có biểu hiện bất thường, dù là rất nhỏ", cô nói.

Hằng sững người ở bệnh viện khi cầm trên tay chẩn đoán mắc ung thư. Ảnh: NVCC

Chung cảm xúc với Thanh Hương, Thu Hằng, 26 tuổi, hiện làm tự do ở Hà Nội, cũng choáng váng khi hay tin mình mắc ung thư vú. "Cầm tờ giấy chẩn đoán ung thư vú trên tay vào tháng 9 năm ngoái, tôi không dám tin là sự thật. Tôi chưa từng nghĩ một người trẻ như mình, chưa lập gia đình, lại có thể mắc bệnh sớm như vậy", Hằng nói, cho biết bản thân từng tin chỉ phụ nữ đã có chồng, sinh con, ở độ tuổi ngoài 40, mới có thể mắc ung thư vú.

Trước khi phát hiện bệnh, Hằng có vài u nang ở ngực, từng đi khám và có kết luận đa u xơ tuyến vú, khi sờ vào cô cảm nhận được khối u cứng nhưng không đau, không di chuyển. Các bác sĩ giải thích nguyên nhân mắc bệnh đến từ nhiều yếu tố như môi trường, thực phẩm, lối sống, yếu tố bên trong như nội tiết hoặc di truyền.

Hằng thừa nhận trước đây, cô thường xuyên thức khuya, ăn không đúng giờ, ít vận động, cũng không có thói quen khám sức khỏe định kỳ. "Đây có thể là một trong những lý do dẫn đến bệnh", cô tâm sự.

Sau hơn một năm theo phác đồ tây y, tình trạng bệnh của Hằng đã tạm thời được kiểm soát. Những lúc khỏe mạnh, cô vẫn tranh thủ làm kinh tế để trang trải chi phí. "Ngoài ra, gia đình, họ hàng cũng luôn ở bên giúp đỡ, động viên, khiến tôi có thêm động lực để cố gắng", cô nói.

Buộc phải gác lại những dự định, hoài bão vì căn bệnh ung thư, Hằng nói hiện tại chỉ mong được sống khỏe mạnh và trọn vẹn từng khoảnh khắc bên người thân yêu, được trở lại con người vốn đầy năng lượng, tự do và yêu đời trước kia. "Hãy đi khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt là tầm soát ung thư càng sớm càng tốt. Đừng đợi đến khi có dấu hiệu bất thường, vì đôi khi lúc đó đã quá muộn. Và hơn hết, đừng quên sống trọn từng ngày. Hãy làm điều bạn yêu, nói lời yêu thương với người quan trọng, và đừng trì hoãn việc chăm sóc chính mình - cả thể chất lẫn tinh thần", cô nhắn nhủ.

Bác sĩ khám sàng lọc ung thư vú cho một bệnh nhân. Ảnh: VnExpress

Theo Tổ chức Ung thư toàn cầu (GLOBOCAN), ung thư vú chiếm gần 29% tổng số ca bệnh ung thư ở nữ giới Việt Nam, tức cứ ba phụ nữ được chẩn đoán thì có một người mắc bệnh này. Bệnh hiện vượt ung thư gan, trở thành loại ung thư có số ca mắc mới nhiều nhất tại Việt Nam với gần 25.000 trường hợp mỗi năm. Trước đây, bệnh chỉ đứng đầu ở nữ giới, còn nếu tính cả hai giới thường xếp sau ung thư gan hoặc phổi.

Ung thư vú là một trong số ít bệnh ung thư có thể tầm soát hiệu quả, giúp phát hiện sớm và tăng đáng kể cơ hội sống. Theo các chuyên gia, nếu được phát hiện ở giai đoạn rất sớm, tỷ lệ sống sau 5 năm có thể lên tới 98%, trong khi ở giai đoạn muộn con số này chỉ còn hơn 10%. Với trường hợp được chẩn đoán sớm và điều trị đúng hướng, khả năng khỏi bệnh hoàn toàn có thể đạt 90-95%.

Các chuyên gia y tế nhấn mạnh, khám vú định kỳ đóng vai trò then chốt trong việc phát hiện sớm những bất thường, ngay cả khi chưa xuất hiện triệu chứng hay chưa sờ thấy khối u. Việc kiểm tra thường xuyên đặc biệt cần thiết với phụ nữ trên 40 tuổi, người có người thân từng mắc ung thư vú hoặc đã có bệnh lý tuyến vú trước đó. Đây là cách đơn giản nhưng mang lại ý nghĩa quyết định trong việc bảo vệ sức khỏe và duy trì chất lượng cuộc sống.