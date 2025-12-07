Chàng trai 20 tuổi đã phải chạy thận cả đời do bỏ qua 3 triệu chứng nhỏ

Căn bệnh này vốn được cho phổ biến ở người lớn tuổi khiến chàng trai khó chấp nhận, không hiểu vì sao lại xảy ra với mình.

Bác sĩ Ngụy Vĩ, Khoa Thận - Bệnh viện Nhân dân số 1 Hàng Châu (Trung Quốc), cho biết bệnh nhân có tiền sử cao huyết áp. Khoảng một năm trước, cơ thể anh đã xuất hiện một số dấu hiệu bất thường như chân phù vô cớ, nước tiểu có nhiều bọt và cảm giác choáng váng. Tuy nhiên, anh cho rằng đây chỉ là những vấn đề nhỏ và tự bỏ qua. Bác sĩ Ngụy nhận định: “Nếu bệnh nhân đến bệnh viện sớm một năm, kết cục có lẽ đã khác”.

Theo China Times, sau khi tốt nghiệp trung học, nam thanh niên đi kiếm tiền ngay và làm việc với cường độ cao. Một năm trước, anh nhận thấy chân bị phù nhưng không rõ nguyên nhân, nước tiểu xuất hiện nhiều bọt hơn bình thường. Ba tháng gần đây, tình trạng phù nề nặng hơn, đầu choáng váng kéo dài dù đã nghỉ ngơi. Vì đang bị cao huyết áp, anh nghĩ các triệu chứng này xuất phát từ việc kiểm soát huyết áp chưa tốt nên tiếp tục chủ quan.

Suy thận khiến người bệnh suy giảm sức khỏe, tốn kém tiền điều trị. Ảnh minh họa: China Times

Chỉ đến khi gặp khó khăn trong hít thở kèm theo tim đập nhanh, buồn nôn và nôn mửa, anh mới đến bệnh viện. Kết quả kiểm tra cho thấy bệnh nhân bị suy thận mạn, chức năng thận tổn thương nghiêm trọng, buộc phải chạy thận trong thời gian dài.

Bác sĩ Ngụy cho rằng cao huyết áp kéo dài không được kiểm soát có thể là nguyên nhân chính dẫn đến suy thận ở trường hợp này. Huyết áp cao lâu ngày làm tổn thương các mạch máu nhỏ trong thận, gây xơ hóa cầu thận và suy giảm chức năng thận. Nhiều bệnh nhân trẻ tuổi vì không xuất hiện triệu chứng rõ ràng nên không đi khám, chỉ đến gặp bác sĩ khi bệnh đã chuyển nặng, buộc phải chạy thận hoặc ghép thận mà không còn cơ hội cứu vãn.

Suy thận mạn là tình trạng chức năng thận giảm sút không thể hồi phục, buộc bệnh nhân phải điều trị thay thế bằng chạy thận định kỳ hoặc ghép thận mới có thể duy trì sự sống. Khi thận mất dần khả năng lọc bỏ độc tố và nước thừa, cơ thể sẽ tích tụ các chất thải, gây ra hàng loạt triệu chứng khó chịu.

Người bệnh thường bị buồn nôn, nôn mửa, chán ăn, dẫn đến sụt cân rõ rệt. Hệ tiêu hóa có thể rối loạn với biểu hiện tiêu chảy hoặc táo bón kéo dài. Tình trạng mệt mỏi, buồn ngủ, khó tập trung xảy ra do độc tố tích tụ trong máu và thiếu máu mạn tính. Da người bệnh thường khô ngứa, chuyển sang màu vàng xám hoặc tái, kèm theo phù nề ở chân, mặt do giữ nước. Lượng nước tiểu giảm, thậm chí vô niệu, khiến tình trạng ứ dịch nặng thêm và có thể khiến người bệnh khó thở hoặc loạn nhịp tim.

Nhiều bệnh lý phổ biến như cao huyết áp, viêm ống thận - mô kẽ, viêm bể thận mạn tính, bệnh tiểu đường hay gout đều có khả năng làm tổn thương thận lâu dài và là nguyên nhân dẫn tới suy thận mạn.