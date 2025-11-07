Bác sĩ vượt ung thư vú giai đoạn cuối tiết lộ 6 thực phẩm hồi sinh cơ thể

Dawn Mussallem vượt qua ung thư vú giai đoạn cuối di căn xương nhờ tuân thủ điều trị, duy trì lối sống lành mạnh và dinh dưỡng đúng cách.

Hai mươi năm trước, Dawn Mussallem được chẩn đoán ung thư vú giai đoạn cuối di căn xương khi còn là sinh viên y khoa. Cô trải qua nhiều năm điều trị khắc nghiệt và từng chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nhưng bằng niềm tin mạnh mẽ cùng lối sống lành mạnh, cô đã chiến thắng bệnh tật, trở thành bác sĩ chuyên về y học lối sống tại Mayo Clinic (Mỹ), nơi cô giúp bệnh nhân phục hồi thông qua dinh dưỡng và thay đổi thói quen sống.

Bác sĩ Mussallem cho biết: "Mỗi bữa ăn là một cơ hội để hồi sinh. Khi bạn cho tế bào những gì chúng cần, chúng sẽ chiến đấu vì bạn". Dưới đây là 6 nhóm thực phẩm bác sĩ Dawn khuyên dùng để phục hồi tế bào, cân bằng nội tiết và phòng ngừa tái phát ung thư.

Rau họ cải

Bông cải xanh, cải xoăn, cải Brussels chứa sulforaphane, hợp chất giúp kích hoạt enzyme giải độc gan, ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư. Vài lần mỗi tuần, cô hấp sơ hoặc ăn sống, trộn salad các loại rau này.

Quả mọng

Việt quất giàu chất chống oxy hóa, rất tốt cho sức khỏe tế bào, ngăn ngừa ung thư vú tái phát.

Việt quất, mâm xôi, dâu tây giàu anthocyanin, giúp giảm stress oxy hóa và phục hồi tổn thương tế bào do hóa trị.

Hạt lanh và hạt óc chó

Hạt lanh chứa lignan, có tác dụng điều hòa estrogen, hỗ trợ giảm nguy cơ tái phát ung thư vú. Chỉ cần 1-2 muỗng mỗi ngày, rắc lên sinh tố hoặc sữa chua.

Nghệ và gừng

Curcumin trong nghệ và gingerol trong gừng giúp ức chế hình thành mạch máu nuôi khối u, đồng thời giảm viêm, tăng miễn dịch tự nhiên.

Trà xanh

EGCG trong trà xanh giúp loại bỏ gốc tự do, giảm viêm, tăng khả năng tự sửa chữa của tế bào. Theo bác sĩ Mussallem, nên uống trà xanh 1-2 tách mỗi sáng.

Đậu và ngũ cốc nguyên cám

Đậu và ngũ cốc nguyên cám cung cấp chất xơ giúp kiểm soát insulin, hormone tăng trưởng, hai yếu tố liên quan đến sự phát triển tế bào ung thư.

Dr. Dawn Mussallem là bác sĩ chuyên khoa Y học lối sống (Lifestyle Medicine) tại Mayo Clinic, Jacksonville, bang Florida, Mỹ. Cô tốt nghiệp Đại học Y khoa Nova Southeastern University College of Osteopathic Medicine, sau đó hoàn thành chương trình nội trú và đào tạo chuyên sâu tại Mayo Clinic. Hiện cô là bác sĩ điều trị và giảng viên lâm sàng trong lĩnh vực y học lối sống, tập trung vào dinh dưỡng, vận động, phục hồi sức khỏe sau ung thư và các bệnh mạn tính. Trước khi trở thành bác sĩ, cô từng chiến thắng ung thư vú giai đoạn 4, câu chuyện đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng y khoa và bệnh nhân trên toàn thế giới.