Ăn trước các thực phẩm này trên bàn ăn sẽ giúp uống rượu không bị say

Ăn sữa chua

Hàm lượng lớn keo thực vật có trong sữa chua có tác dụng bảo vệ thành dạ dày. Từ đó giúp giảm nồng độ cồn trong rượu, hạn chế tình trạng say xỉn.

Ăn cơm

Ăn no trước khi vào cuộc uống rượu cũng chính là cách tốt bạn nên làm. Chất cồn tiếp xúc với niêm mạc dạ dày và ruột sẽ được kiểm soát khi bạn ăn một chén cơm trước đó.

Thực phẩm giàu chất béo

Trước khi uống rượu bia, bạn nên ăn các loại thức ăn nhiều chất béo như bơ, phô mai… nhằm tạo một lớp màng ở niêm mạc dạ dày ruột. Đồng thời hỗ trợ làm chậm quá trình hấp thụ cồn vào máu.

Vitamin và các loại chất chống oxy hóa

Bổ sung các loại viên uống, thực phẩm chức năng giàu vitamin và chất chống oxy hóa trước khi uống rượu sẽ làm hạn chế tình trạng nhức đầu, mệt mỏi khi sử dụng các thức uống có cồn.

Bánh mì nướng

Trong bánh mì chứa hàm lượng carbon lớn sẽ hấp thụ cồn giúp bạn. Do đó có thể hạn chế tình trạng say trước khi uống rượu.

Sữa

Một bí quyết uống rượu không say khác là uống sữa. Sữa giúp ngăn cản quá trình chuyển hóa acetaldehyde và làm giảm kích thích của rượu với dạ dày.

Cách uống rượu không say trong khi uống

Sử dụng thức uống có cồn là yếu tố ảnh hưởng mạnh đến quá trình hấp thụ chất cồn của cơ thể. Bạn hoàn toàn có thể áp dụng thêm các cách này trong lúc uống rượu bia.

Chọn loại rượu có nồng độ cồn nhẹ

Cách uống rượu không say đầu tiên là chọn loại có nồng độ cồn thấp. Chẳng hạn như rượu vang, rượu trái cây, bia với nồng độ cồn thấp… Tất nhiên sẽ giúp bạn hạn chế tình trạng say xỉn hoặc khó chịu sau khi uống.

Không trộn lẫn rượu và nước có gas

Nhiều người cho rằng uống rượu hòa lẫn với nước có gas sẽ giúp dễ uống và lâu say hơn. Tuy nhiên điều này là hoàn toàn sai, ngược lại còn thúc đẩy quá trình hấp thụ cồn trong máu diễn ra nhanh chóng hơn.

Uống thật chậm

Cách uống rượu không say tiếp theo không nên bỏ qua là uống chậm. Nhâm nhi cũng là cách hay thay vì uống cách ồ ạt hoặc quá nhanh. Uống nhanh khiến cơ thể đối mặt với tình trạng xử lý một hàm lượng lớn cồn và khiến bạn dễ say hơn.

Không hút thuốc

Không những gây ra những bệnh nguy hiểm về phổi, mà thuốc lá còn khiến cồn hấp thụ nhanh hơn. Do đó, để kiểm soát tình trạng say, bạn hạn chế hút thuốc trong lúc uống rượu bia nhé.

Nói không với cocktail có chứa chất caffeine

Mặc dù cocktail mang lại cảm giác mới lạ, ngon miệng, nhưng lại là yếu tố khiến cơ thể mất nước nhiều hơn gây tình trạng buồn nôn, váng đầu và dễ say hơn.

Uống xen kẽ nước lọc và sử dụng đồ ăn

Thiếu nước là nguyên nhân gây ra tình trạng say. Vì vậy, để uống rượu không say bạn nên nạp thêm nước lọc, nước ép trái cây pha loãng để tránh việc cơ thể phải hấp thụ lượng cồn quá lớn.