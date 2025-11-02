Thuốc tránh thai làm tăng nguy cơ mắc ung thư vú

Công trình nghiên cứu được đăng trên tạp chí JAMA Oncology hôm 31/10. Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ hơn hai triệu phụ nữ trên nhiều quốc gia, khiến nó trở thành một trong những nghiên cứu lớn nhất về vấn đề này. Kết quả cho thấy phụ nữ dùng thuốc tránh thai chỉ chứa progestin, cụ thể là desogestrel, có nguy cơ mắc ung thư vú cao hơn 21%, trong khi những người sử dụng thuốc kết hợp cả estrogen và progesterone có nguy cơ tăng 12%.

Theo các tác giả nghiên cứu, việc desogestrel có khả năng làm tăng nguy cơ ung thư vú nhiều hơn các loại progestin khác là một phát hiện mới. Họ cũng nhấn mạnh rằng estrogen có thể phần nào giảm tác động tiêu cực của progestin, giải thích tại sao thuốc tránh thai kết hợp dường như có nguy cơ thấp hơn.

Thuốc tránh thai chỉ chứa progestin (minipill) ngăn ngừa mang thai bằng cách làm đặc chất nhầy cổ tử cung để ngăn chặn tinh trùng, ức chế rụng trứng và làm mỏng niêm mạc tử cung nhằm ngăn ngừa sự làm tổ của trứng đã thụ tinh. Thuốc tránh thai kết hợp đạt được kết quả tương tự nhưng có thêm estrogen, giúp điều hòa chu kỳ kinh nguyệt và có thể bù đắp một số tác dụng sinh học của progestin.

Phụ nữ thường được kê đơn thuốc tránh thai chỉ chứa progestin (minipill) nếu họ không thể sử dụng estrogen, chẳng hạn những người đang cho con bú hoặc có nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Nhóm tác giả nghiên cứu lưu ý rằng những phụ nữ này cần được tư vấn cụ thể hơn về các lựa chọn tránh thai, dựa trên những phát hiện mới.

Ảnh: Deposit Photos

Dù mối liên hệ đã được xác nhận, các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng nguy cơ tuyệt đối vẫn còn nhỏ. Với hầu hết phụ nữ, mức tăng nguy cơ chỉ tương đương vài ca mắc thêm trên 100.000 người mỗi năm. Các tác giả khuyến cáo phụ nữ không nên tự ý ngừng dùng thuốc tránh thai mà chưa tham khảo ý kiến bác sĩ.

Họ cũng nhấn mạnh những lợi ích đã được ghi nhận của thuốc tránh thai nội tiết tố, gồm giảm nguy cơ ung thư buồng trứng và nội mạc tử cung cũng như ngừa thai ngoài ý muốn hiệu quả - yếu tố quan trọng giúp giảm tỷ lệ tử vong liên quan đến thai kỳ ở phụ nữ.

Nghiên cứu kết luận phụ nữ nên trao đổi về tình trạng sức khỏe cá nhân với các chuyên gia y tế trước khi lựa chọn phương pháp tránh thai. "Những phát hiện này cần được xem xét trong bối cảnh rộng hơn về các lợi ích của thuốc tránh thai", nhóm tác giả viết, nhấn mạnh rằng tư vấn cá nhân hóa và dựa trên thông tin đầy đủ vẫn là chìa khóa để đưa ra quyết định về sức khỏe sinh sản an toàn và hiệu quả.