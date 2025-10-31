Dấu hiệu sớm cảnh báo ung thư vú, chị em cần đặc biệt lưu ý trước khi quá muộn

PGS.TS.BS Lê Hồng Quang, Trưởng khoa Ngoại Vú, Bệnh viện K cho biết, theo Tổ chức Ung thư Toàn cầu (GLOBOCAN), ung thư vú hiện đã vượt ung thư gan, trở thành loại ung thư có số ca mắc mới nhiều nhất tại Việt Nam. Bệnh chiếm gần 29% tổng số ung thư ở nữ giới, tức cứ 3 phụ nữ được chẩn đoán ung thư thì có một người mắc ung thư vú,

Trước đây, bệnh nhân thường đến viện trong giai đoạn muộn, bệnh nặng khiến tỷ lệ chữa khỏi thấp, nhưng nay nhiều phụ nữ có ý thức tầm soát sớm, phát hiện bệnh chỉ ở giai đoạn 1, việc điều trị trở nên dễ dàng hơn.

Bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân ung thư vú.

Trường hợp chị Đàm Thị M. (1977), Cao Bằng cảm thấy một vùng cứng đau dưới ngực trái, chị đi khám ở cơ sở địa phương sau đó tới Bệnh viện K để kiểm tra và kết quả sinh thiết cho thấy khối u vú trái là u ác tính.

Nhờ sự động viên, giải thích tận tình của các bác sĩ, chị M. lấy lại bình tĩnh để quyết tâm điều trị với bao hy vọng như bác sỹ chia sẻ “Bệnh ở giai đoạn sớm - ung thư vú giai đoạn 1, chị có cơ hội khỏi bệnh”.

Kết quả siêu âm và giải phẫu bệnh xác định khối u nằm ở vị trí 9 giờ, cách núm vú 2 cm, kích thước chỉ 1 x 1,5 cm. Sau hội chẩn, đội ngũ bác sĩ khoa Ngoại vú, Bệnh viện K quyết định cắt tuyến vú trái, bảo tồn núm vú và tái tạo một thì - phương án vừa loại bỏ khối u vừa giữ gìn hình thể và tâm lý cho người bệnh. Ca mổ kéo dài 1 giờ 30 phút diễn ra thuận lợi vì khối u nhỏ, chưa lan tới hạch bạch huyết và chưa di căn.

Đối với trường hợp của chị M., chị rất may mắn phát hiện và điều trị ở thời điểm vàng, kết quả rất khả quan.

“Vào viện khám và điều trị bệnh, tôi nhận thấy đa phần chị em đều khá chủ quan, dẫn đến việc làm tăng tỷ lệ tử vong do ung thư vú. Chị em thường để đến khi các triệu chứng rõ ràng, hoặc có biểu hiện đau đớn, khó chịu thời gian dài mới đi khám, vậy thì đã muộn. Được điều trị, được các bác sĩ thăm khám và chia sẻ thêm về kiến thức nhận biết bất thường tại vùng ngực để tự kiểm tra nguy cơ bị ung thư vú tại nhà, tôi cũng đã về địa phương, phổ biến cho nhiều chị em, nhiều gia đình làng xóm xung quanh để mọi người có ý thức hơn trong việc tầm soát ung thư.”, chị M.chia sẻ

Các bác sĩ khoa Ngoại vú, Bệnh viện K cũng chia sẻ, những bệnh nhân được điều trị thành công nhờ tầm soát, phát hiện bệnh sớm, sau khi ra viện đã góp phần tuyên truyền, giáo dục trong cộng đồng xung quanh họ về ý thức phòng ngừa bệnh ung thư. Đó chính là một phần góp sức giúp cho các bác sĩ có thể thực hiện vai trò của mình tốt hơn, giúp cho hiệu quả điều trị của nhiều chị em được nâng cao hơn khi chữa bệnh ở “thời điểm vàng”.

BS Quang khuyến cáo, chị em chú ý lắng nghe cơ thể tự khám vú định kỳ và chú ý mọi thay đổi dù nhỏ nhất. Khi phát hiện u cục, đau hoặc bất thường, đừng chần chừ mà hãy tìm đến các cơ sở y tế chuyên khoa sớm để được chẩn đoán chính xác.

Theo các bác sĩ, ung thư vú là một bệnh lý có quá trình hình thành bệnh kéo dài, do đó có một khoảng thời gian mặc dù khối u đã hình thành nhưng có thể vẫn không có triệu chứng. Chị em phụ nữ được khuyến cáo nên tự khám vú của mình thường xuyên, để biết được trạng thái bình thường của vú và kịp thời phát hiện những thay đổi tại vú khi nó mới xuất hiện.

Các triệu chứng, dấu hiệu thường gặp ở bệnh nhân ung thư vú, bao gồm:

- Đau: Đau có thể không liên quan đến kỳ kinh, hoặc đau ở một bên vú, hoặc đau kéo dài.

- Thay đổi ở da vú và núm vú: Các thay đổi này có thể là da vú dày lên và trở lên sần sùi, hoặc da vú trở lên căng mọng, kèm theo đỏ và có thể đau, hoặc núm vú bị kéo tụt vào trong.

- Chảy dịch-máu ở đầu vú: Đầu vú tư nhiên chảy dịch hoặc chảy máu, có thể kèm theo đau hoặc không, đặc biệt là khi các bất thường này chỉ xuất hiện ở một bên vú.

- Sờ thấy khối bất thường ở vú hoặc ở nách: Các khối này có thể cố định hoặc di động, kích thước khác nhau và ranh giới có thể khó xác định có thể đau hoặc không đau.