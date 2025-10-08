Nhiều bệnh nhân ở Thái Nguyên hoãn điều trị do bệnh viện ngập

Sáng nay, các tuyến đường quanh Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên vẫn ngập đến ngang lưng người lớn. Nước tràn vào khắp tầng một, buộc bệnh viện phải di dời bệnh nhân lên các tầng cao hơn. Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại nhiều cơ sở y tế khác như Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh, Bệnh viện Phục hồi chức năng và các Trung tâm y tế TP Thái Nguyên, Phú Bình, Phổ Yên.

Tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên, hàng chục bệnh nhân ung thư phải tạm dừng xạ trị do máy móc hỏng. Chị Thảo, đang chăm chồng 49 tuổi bị ung thư tụy, cho biết gia đình nhận được thông báo máy xạ trị hư hỏng, chồng chị phải nằm chờ, hàng ngày chỉ uống thuốc giảm đau. "Toàn bộ bệnh nhân có lịch xạ trị ở đây đều phải trì hoãn", chị Thảo nói.

Bệnh viện bị cô lập do ngập nặng tầng 1 và các đường xung quanh. Ảnh: Bệnh nhân cung cấp

Việc điều trị cho các bệnh nhân khác cũng bị ảnh hưởng. Anh Nguyễn Văn Pháp, 41 tuổi, có lịch rút ống JJ niệu quản sau phẫu thuật sỏi thận, nhưng đã phải chờ hai ngày do bệnh viện mất điện. Anh cho biết máy phát điện chỉ ưu tiên cho các ca cấp cứu, còn lại phải tự khắc phục.

Tình trạng mất điện, thiếu nước sinh hoạt và lương thực gây khó khăn chồng chất cho người bệnh. "Căng-tin bệnh viện quá tải, phải xếp hàng rất lâu mới mua được suất cơm, còn hàng quán bên ngoài gần như đóng cửa hết. Nhiều bệnh nhân không có người nhà phải chịu đói", anh Pháp chia sẻ. Hiện, do điều kiện liên hệ khó khăn, phía bệnh viện chưa phản hồi chính thức về tình hình.

Tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh, nơi phần lớn bệnh nhân là người già yếu, tình hình cũng rất cấp bách. Trên mạng xã hội, nhiều người cầu cứu, cho biết "không có gì ăn từ hôm qua do nước ngập quá sâu". Sau khi nắm bắt tình hình, Sở Y tế kịp thời chỉ đạo tiếp tế hơn 200 suất ăn cứu trợ cho các bệnh nhân tại đây.

Lãnh đạo Sở Y tế Thái Nguyên cho biết ngành y tế đang tập trung chống ngập, chưa có thống kê đầy đủ về thiệt hại. Tuy nhiên, thống kê sơ bộ cho thấy nhiều thiết bị quan trọng như máy chụp CT, X-quang, siêu âm và hệ thống xét nghiệm đã bị hỏng. Công tác cứu hộ và hỗ trợ người bệnh đang được khẩn trương tiến hành.

Mưa lớn kéo dài hai ngày qua khiến lũ trên sông Cầu dâng nhanh, vượt đỉnh lũ lịch sử năm 2024 tới 1,09 m, gây ngập lụt nghiêm trọng tại Thái Nguyên. Hầu hết xã, phường của TP Thái Nguyên cũ đều chìm trong nước, nhiều nơi ngập đến tầng hai, khiến nhiều khu vực bị cô lập và mất điện hoàn toàn. Đến sáng 8/10, mưa lũ đã làm 4 người chết, 2 người mất tích và khiến hơn 5.000 ngôi nhà bị ngập, trong đó 490 hộ phải di dời khẩn cấp. Nước lũ cũng đang uy hiếp tuyến đê dài 2,15 km qua trung tâm thành phố. Chính quyền địa phương cùng lực lượng quân đội và người dân đang khẩn trương đắp đê chống tràn.