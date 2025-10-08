Nước nhiều sông vẫn đang tiếp tục lên, nguy cơ ngập còn kéo dài những ngày tới

Các xã, phường ở Hà Nội có nguy cơ ngập cao

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Bộ cho biết, hiện nay, mực nước sông Bùi, sông Tích đang biến đổi chậm; sông Đáy đang lên chậm; sông Cầu, sông Cà Lồ đang lên.

Lúc 13h ngày 8/10 mực nước trên sông Bùi tại trạm Yên Duyệt là 6,76m (dưới báo động (BĐ) 3: 0,24m). Mực nước trên sông Tích tại trạm Vĩnh Phúc là 7,64m (dưới BĐ3: 0,36m). Mực nước trên sông Đáy tại trạm Ba Thá là 6,00m (dưới BĐ2: 0,50m). Mực nước trên sông Cầu tại trạm Lương Phúc là 9,12m (trên BĐ3: 1,12m). Mực nước trên sông Cà Lồ tại trạm Mạnh Tân là 8,70m (trên BĐ3: 0,70m).

Nhiều khu vực ở Hà Nội vẫn ngập úng kéo dài.

Trong 12-24 giờ tới, mực nước trên sông Bùi, sông Tích tiếp tục biến đổi chậm; sông Đáy lên chậm; sông Cầu, sông Cà Lồ tiếp tục lên. Cảnh báo nguy cơ ngập lụt, khả năng xảy ra các thiên tai khác đi kèm Mực nước trên sông Bùi, sông Tích, sông Đáy, sông Cầu, sông Cà Lồ đang ở mức cao gây ngập lụt vùng trũng thấp, các bãi nổi giữa sông, vùng ven sông với độ sâu ngập 0,2 0,6m, có nơi ngập sâu hơn 0,6m; thời gian ngập có thể kéo dài 2-4 ngày, có nơi ngập lâu hơn. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 2.

Mực nước sông lên cao đề phòng xảy ra sạt và xói lở ven sông, nguy hiểm tại các khu vực ngập lụt và các vùng trũng thấp, bờ bãi ven sông; ảnh hưởng an toàn đến các tuyến đê xung yếu, các ngầm, tràn, cầu, cống, đường giao thông một số xã ven sông Bùi, sông Tích, sông Đáy, sông Cầu, sông Cà Lồ. Lũ, ngập lụt, sạt lở đất ảnh hưởng đến con người, một số khu công nghiệp, khu nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp và sinh hoạt, giao thông của người dân.

Nguy cơ ngập lụt ở các vùng trũng thấp thuộc các xã, phường gồm:

Lưu vực sông Bùi: Nguy cơ ngập lụt tại các xã Xuân Mai, Quảng Bị, Phú Nghĩa, Phú Cát, Trần Phú, Hòa Phú, Phúc Sơn…

Lưu vực sông Tích: Nguy cơ ngập tại các khu vực Ba Vì, Thạch Thất, Phúc Thọ, Đoài Phương, Hạ Bằng, Quốc Oai, Chương Mỹ, Suối Hai, Yên Bài, Kiều Phú…

Lưu vực sông Cầu: Nguy cơ ngập lụt tại Trung Giã, Đa Phúc.

Lưu vực sông Cà Lồ: Nguy cơ ngập tại các xã, phường Sóc Sơn, Đa Phúc, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Quang Minh, Tiến Thắng, Nội Bài.

Lưu vực sông Đáy: Nguy cơ ngập lụt tại các xã Xuân Mai, Quảng Bị, Trần Phú, Chương Mỹ, Đan Phượng, Mỹ Đức, Thanh Oai, Hòa Xá, Vân Đình…

Lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương

Ông Hoàng Văn Đại, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay, lũ trên sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh) tiếp tục lên. Lũ trên sông Trung (Lạng Sơn) đang ở mức đỉnh.

Mực nước lúc 13h ngày 8/10 trên các sông như sau: Trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy 29,49m, trên mức lịch sử năm 2024 (28,81m) 0,68m, tại trạm Đáp Cầu 6,77m, trên BĐ3 0,47m; Trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn 17,97m, trên BĐ3 1,97m; tại trạm Phủ Lạng Thương 7,41m, trên BĐ3 1,11m; Trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng 24,31m, trên mức lịch sử năm 1986 (22,54m) 1,77m.

Dự báo trong 6 giờ tới, lũ trên sông Thương tại Cầu Sơn có khả năng đạt đỉnh và trên mức lũ lịch sử khoảng 0,88m. Lũ trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy tiếp tục xuống và ở mức trên BĐ3 khoảng 1,5m; tại trạm Đáp Cầu tiếp tục lên và dưới lũ lịch sử năm 1971 (7,84m) khoảng 0,69m. Lũ trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục lên và ở trên mức lũ lịch sử năm 1986 (7,52m) khoảng 0,13m

Trong 6-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Cầu và sông Thương có khả năng đạt đỉnh vào sáng sớm ngày 09/10; đỉnh lũ tại trạm Đáp Cầu ở trên BĐ3 khoảng 0,9m, đỉnh lũ tại trạm Phủ Lạng Thương ở trên mức lũ lịch sử khoảng 0,18m.

Từ chiều nay (8/10) đến 9/10, lũ trên một số sông nhỏ ở Lạng Sơn và Cao Bằng duy trì ở trên mức BĐ3. Lũ trên sông Lục Nam (Bắc Ninh) tại trạm Lục Nam sẽ biến đổi chậm ở mức BĐ1-BĐ2. Lũ trên sông Thái Bình (Hải Phòng) tại trạm Phả Lại lên dần và trên mức BĐ2.

Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất) (Chi tiết khu vực có nguy cơ ngập lụt trong Phụ lục 2. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 3