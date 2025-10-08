Lợi ích không ngờ nếu trữ đông bánh mì trước khi nướng

Được các tín đồ ẩm thực trên TikTok gọi là "bí kíp của các bà mẹ châu Á", mẹo nấu ăn này rất đơn giản, khi bạn chỉ việc cho bánh mì hay thực phẩm chứa tinh bột, để nguội hoặc cấp đông, sau đó hâm nóng lại trước khi dùng. Quá trình hóa học này gọi là retrogradation của tinh bột. Theo đó, khi tinh bột nguội, các phân tử sẽ tái cấu trúc thành dạng tinh thể chặt chẽ hơn, gọi là tinh bột kháng (resistant starch).

Tuy không làm giảm lượng calo một cách rõ rệt, tinh bột kháng giúp no lâu hơn và hỗ trợ kiểm soát cảm giác thèm ăn, vì loại tinh bột này không bị hấp thụ ở ruột non mà chuyển đến ruột già và được các vi khuẩn đường ruột lên men.

Điều này giúp giảm tốc độ giải phóng glucose vào máu, nhờ đó duy trì đường huyết ổn định hơn sau bữa ăn. Ngoài ra, tinh bột kháng còn hoạt động như một loại prebiotic - chất xơ "nuôi dưỡng" vi khuẩn có lợi trong ruột già, góp phần cải thiện hệ vi sinh đường ruột và tăng cường sức khỏe tiêu hóa.

Trữ đông bánh mì mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh: Atoz1

Bác sĩ phẫu thuật người Anh Karan Rangarajan, được biết đến với tài khoản Dr. Karan Raj, cũng là người ủng hộ mạnh mẽ phương pháp này. Trong một video gần đây, ông chia sẻ: "Nếu bạn lấy một lát bánh mì trắng đem cấp đông, sau đó rã đông và nướng lại, chỉ số đường huyết (GI) của bánh mì có thể giảm gần một nửa". Chỉ số đường huyết (GI) cho biết tốc độ thực phẩm làm tăng lượng đường trong máu sau khi ăn.

Bác sĩ Rangarajan giải thích thêm: "Quá trình này xảy ra là nhờ tinh bột retrograded - một dạng tinh bột kháng - được hình thành nhiều hơn. Loại tinh bột này hoạt động giống chất xơ, mang lại lợi ích cho sức khỏe đường ruột".

Theo Rangarajan, bạn có thể áp dụng mẹo này với các loại carb phức tạp như bánh mì trắng, khoai tây, cơm, mì ống, yến mạch và các loại đậu như đậu lăng hoặc đậu nành. Tuy nhiên, các loại carb đơn giản như bánh kẹo chứa nhiều đường không có tác dụng trong trường hợp này.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Kristine Dilley tại Trung tâm Y tế Wexner, Đại học Bang Ohio, tinh bột kháng chứa ít calo hơn tinh bột thông thường. "Trung bình, mỗi gram tinh bột kháng chỉ chứa khoảng 2,5 calo, trong khi tinh bột thông thường cung cấp khoảng 4 calo mỗi gram", cô viết trong một bài chia sẻ gần đây.

Dilley khuyên nên bảo quản tinh bột đã nấu chín trong tủ lạnh ít nhất 24 giờ để quá trình chuyển hóa thành tinh bột kháng diễn ra hiệu quả hơn trước khi hâm nóng lại và sử dụng.

Tuy nhiên, cần đảm bảo tuân thủ đúng cách bảo quản và hâm nóng thực phẩm, vì xử lý không đúng có thể dẫn đến ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn phát triển trong thức ăn thừa. Nếu thấy quá phiền phức chỉ để cắt giảm một ít calo, hãy ưu tiên chọn bánh mì nguyên cám, bánh mì nảy mầm hoặc bánh mì sourdough thay vì bánh mì trắng tinh chế.

Chuyên gia dinh dưỡng Helen Tieu, người sáng lập Diet Redefined tại Canada, nói với Fox News: "Việc hâm nóng và làm nguội thực phẩm nhiều lần, cũng như ủ lạnh lâu hơn, có thể làm tăng đáng kể hàm lượng tinh bột kháng tiêu hóa".

Tuy nhiên, cô cũng nhấn mạnh: "Loại bánh bạn chọn, khẩu phần và những gì ăn kèm quan trọng hơn rất nhiều so với chỉ tập trung vào tinh bột kháng".