Mưa lũ lịch sử ở Thái Nguyên chưa từng có tiền lệ tại địa phương này

Nhiều khu dân cư bị cô lập, mất điện trên diện rộng

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 (tên quốc tế Matmo), từ đêm 6 đến ngày 7/10, tỉnh Thái Nguyên đã hứng chịu một đợt mưa lớn trên diện rộng, lượng mưa phổ biến 250–400mm, nhiều nơi vượt 500mm. Tại Hóa Thượng lượng mưa đo được 561,8mm; Sông Cầu 524,8mm; Đồng Quang 480,4mm; Quan Triều 432,8mm; Nam Hòa 478,4mm; Tràng Xá 422,8mm. Mưa lớn kéo dài đã gây lũ lớn trên hệ thống sông suối, trong đó mực nước sông Cầu tại trạm Gia Bảy đạt 29,90m – vượt báo động 3 đến 2,9m, cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 2024 tới 1,09m.

Thái Nguyên hứng đợt mưa lũ lịch sử.

Nhiều xã, phường trong toàn tỉnh bị ngập lụt nghiêm trọng như Nam Cường, Đồng Phúc, Chợ Rã, Ba Bể, Na Rì, Côn Minh, Xuân Dương, phường Phan Đình Phùng, Linh Sơn, Gia Sàng, Quan Triều, Phú Lương, Quang Sơn, Đồng Hỷ, An Khánh, Yên Trạch, Nam Hòa, Trung Hội, Văn Hán, Phú Đình, Thần Sa, Bình Thành, Trại Cau, Lam Vỹ, Dân Tiến, Vạn Xuân, Phổ Yên, Điềm Thụy, Phú Bình… Nhiều khu dân cư bị cô lập, mất điện trên diện rộng, hàng trăm điểm sạt lở đất đe dọa tính mạng người dân và công trình hạ tầng.

Ngày 4/10, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành ba công điện khẩn (số 14, 15 và 16) chỉ đạo toàn tỉnh chủ động ứng phó bão và mưa lũ. Các công điện yêu cầu sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm, tuyệt đối không để người dân tự quay lại khi chưa đảm bảo an toàn; khẩn trương tiếp cận các khu vực bị cô lập, cấp phát lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm; bảo đảm không ai bị đói, rét, thiếu chỗ ở. Đồng thời, các địa phương được chỉ đạo gia cố đê điều, kiểm tra các công trình trọng yếu, sẵn sàng theo phương châm "bốn tại chỗ".

Ngày 7/10, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng các sở, ngành trực tiếp kiểm tra thực địa tại các điểm xung yếu, chỉ đạo công tác ứng phó và cứu hộ cứu nạn. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp có mặt tại Thái Nguyên, trực tiếp chỉ đạo công tác hộ đê tại tuyến đê phường Phan Đình Phùng.

Tối cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp khẩn với Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ngành để triển khai biện pháp khắc phục hậu quả bão và mưa lũ. Các xã, phường đồng loạt rà soát, di dời dân khỏi các nhà yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu; bố trí lực lượng trực 24/24h theo dõi tình hình thời tiết.

Các lực lượng vũ trang như Quân khu 1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh đã huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, dân quân, cùng hàng trăm phương tiện, xuồng máy, xe chuyên dụng… tham gia cứu hộ, di dời người dân, tài sản đến nơi an toàn, hỗ trợ khắc phục thiệt hại sau bão.

Theo thống kê sơ bộ đến 5h ngày 8/10, Thái Nguyên ghi nhận 4 người chết, 2 người mất tích và 2 người bị thương. Toàn tỉnh có 5.450 căn nhà bị ảnh hưởng, trong đó 22 nhà tốc mái, 359 nhà sạt lở taluy dương, 70 nhà phải di dời khẩn cấp; 5.096 nhà bị ngập hoặc cô lập, riêng 490 nhà đã được di dời kịp thời.

Thiệt hại về nông nghiệp và thủy sản cũng rất lớn: hơn 4.402 ha bị ngập, trong đó 2.813 ha lúa, hơn 1.000 ha hoa màu, 136 ha thủy sản và 435 ha chè. Ngành chăn nuôi thiệt hại nặng với hơn 58.000 con gia cầm chết, trôi, số lượng gia súc bị cuốn trôi đang tiếp tục thống kê.

Mưa lũ làm sạt lở, ngập úng nhiều tuyến giao thông, gây chia cắt, cô lập nhiều địa phương như Võ Nhai, Tràng Xá, Dân Tiến, Nam Hòa, Hợp Tiến, Linh Sơn, Phan Đình Phùng, Quan Triều, Văn Lang… Các lực lượng cứu hộ đã khẩn trương tiếp cận, đưa người dân vùng ngập sâu đến nơi an toàn.

Lũ trên các sông vượt đỉnh cũ, cảnh báo nguy cơ sạt lở và lũ quét

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Thái Nguyên, trong ngày 8/10, tỉnh vẫn tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy 10–30mm, cục bộ trên 40mm. Lũ trên các sông vẫn ở mức cao:

Sông Cầu: Mực nước tại trạm Thác Giềng và Chợ Mới đang xuống dần, dự kiến sáng mai dưới báo động 2–3; riêng trạm Gia Bảy lũ đạt đỉnh 29,9m và đang giảm.

Trạm Chã: Lũ tiếp tục lên, dự kiến vượt đỉnh lịch sử 0,3–0,5m (so với mực 1.102 cm năm 1971) trong đêm 8/10.

Sông Năng tại Ba Bể: Lũ đạt đỉnh 158,10m, cao hơn báo động 3 là 1,6m vào 21h ngày 7/10, sau đó giảm dần.

Cảnh báo nguy cơ ngập lụt sâu, lũ quét và sạt lở đất vẫn ở mức cao tại các huyện Chợ Rã, Ba Bể, Na Rì, Chợ Mới, Phú Lương, Đồng Hỷ, Đại Từ, Phú Bình, Yên Bình và vùng ven sông Cầu. Nhiều khu vực đất đã bão hòa nước, nguy cơ sạt lở tại taluy dương, các tuyến đường đồi dốc và nơi đang thi công.

Trước thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, UBND tỉnh Thái Nguyên đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương hỗ trợ khẩn cấp kinh phí để khắc phục hậu quả bão số 11, đồng thời đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống đê điều và các công trình phòng chống lũ dọc sông Cầu – khu vực trung tâm tỉnh.

Các công trình cấp bách được đề xuất gồm: Xây dựng đập Thác Huống 2, kè chống sạt lở bờ tả sông Cầu hạ lưu đập Thác Huống, chiều dài 3,75km; Cầu Gia Bảy mới, mở rộng lòng sông 50m để tăng thoát lũ; Đê hữu sông Cầu đoạn từ cầu Cao Ngạn đến đê Gang Thép (dài 15,4km);

Nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước suối Hoàng Gia, suối Xương Rồng, trạm bơm và cống tiêu tại sáu điểm ngập trọng điểm.

Thái Nguyên sẽ tiếp tục huy động tổng lực các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và nhân dân khẩn trương khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn tính mạng, ổn định đời sống người dân vùng bị ảnh hưởng.