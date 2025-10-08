5 cách chế biến hẹ siêu ngon, quý ông nên ăn thường xuyên

1. Hẹ xào trứng

Nguyên liệu: Một nắm hẹ, 3 quả trứng, 10 hạt hoa tiêu.

Cách làm:

- Đập trứng vào bát, thêm lượng muối vừa đủ rồi đánh tan, cho hẹ đã cắt khúc vào, thêm 1 muỗng dầu ăn, trộn đều và để riêng.

Mẹo nhỏ: Khi trộn hẹ và trứng trước, lúc xào hẹ sẽ luôn giữ được màu xanh tươi không bị đen. Thêm một ít dầu vào sẽ giúp khóa chặt độ ẩm trong hẹ, không để hẹ bị mất nước, nhờ đó món xào vừa tươi vừa bóng đẹp.

- Cho nhiều một chút dầu vào chảo, thêm hoa tiêu, phi cho dậy mùi rồi vớt bỏ hạt. Dầu đã phi hoa tiêu dùng để xào hẹ trứng sẽ thơm hơn rất nhiều.

- Chuyển nhỏ lửa sang to lửa, khi dầu nóng và bắt đầu bốc khói thì đổ hỗn hợp trứng hẹ vào chảo. Sau khi cho vào, không nên đảo ngay, chờ cho mặt dưới của trứng đông lại rồi mới đảo. Xào chín là có thể bắc ra. Món hẹ xào trứng này trứng mềm mịn, hẹ thơm đậm đà, hương vị tươi ngon lan tỏa, ăn mãi không ngán.

2. Bánh hẹ

Nguyên liệu: 1 bó hẹ, 2 quả trứng, 1 ít bún tàu, 2 tấm bánh cán sẵn.

Cách làm:

- Đập trứng vào bát, thêm chút muối, đánh tan rồi chiên thành trứng vụn. Hẹ rửa sạch, cắt nhỏ; bún tàu ngâm mềm, luộc chín rồi cắt nhỏ.

- Cho tất cả nguyên liệu đã chuẩn bị vào bát, thêm 2 thìa dầu hào, 2 thìa nước tương, chút ngũ vị hương, muối, bột ngọt, trộn đều rồi rưới 1 thìa dầu mè.

- Lấy 1 tấm bánh cán sẵn, trải đều nhân lên trên, cuộn từ dưới lên trên, rồi cuộn tiếp từ trái sang phải, sau đó ép nhẹ thành hình bánh.

- Cho một ít dầu vào chảo phẳng, đặt bánh hẹ vào, chiên lửa nhỏ. Khi một mặt vàng giòn, lật lại chiên mặt kia. Vì nhân đã chín, chỉ cần chiên khoảng 3 phút là được. Thành phẩm vàng giòn, thơm nức, nhân hẹ trứng béo ngậy, ăn cực kỳ ngon miệng.

3. Hẹ nướng

Nguyên liệu: Một bó hẹ, 5–6 que tre, 1 củ tỏi, lượng vừa đủ đậu phộng giã nhỏ, bột thìa là.

Cách làm:

- Rửa sạch hẹ, dùng que tre xiên từng cọng hẹ từ phần gốc, mỗi que khoảng 10 cọng. Nếu muốn đẹp mắt, có thể cắt đều phần đầu và đuôi, còn nếu chỉ ăn ở nhà thì không cần cắt cũng được.

- Món hẹ nướng cần dùng khá nhiều tỏi. Tỏi bóc vỏ, băm nhỏ. Cho một ít dầu vào chảo, khi dầu còn nguội cho tỏi băm vào, phi thơm rồi tắt bếp, múc ra bát.

- Làm nước sốt ướp: Tỏi phi, 2 muỗng đậu phộng giã nhỏ, 1 muỗng mật ong, 1 muỗng bột thìa là, 1 muỗng tương đậu nành, 1 muỗng bột ớt, 1 muỗng ngũ vị hương, thêm lượng muối và bột ngọt vừa đủ, trộn đều.

- Quét một lớp dầu lên chảo phẳng, đặt các xiên hẹ vào, quét thêm ít dầu và phết đều hỗn hợp nước sốt lên mặt hẹ. Nướng khoảng 2 phút cho đến khi hẹ hơi mềm thì lật mặt, phết thêm nước sốt rồi tiếp tục nướng đến khi chín là xong.

4. Hẹ xào giá đỗ

Nguyên liệu: 1 bó hẹ, 1 bát giá đỗ, 1 miếng thịt thăn nhỏ, 1 miếng gừng, 2 tép tỏi, 1 cọng hành lá.

Cách làm:

- Hẹ rửa sạch, cắt khúc bằng với giá đỗ; thịt thăn cắt sợi nhỏ; gừng cắt sợi, tỏi cắt lát, hành cắt khúc; giá đỗ rửa sạch, chần sơ qua nước sôi rồi để ráo.

- Cho thịt vào bát, thêm 1 muỗng rượu nấu ăn, 1 muỗng nước tương, 1 muỗng tiêu trắng, chút muối, trộn đều. Sau đó thêm ít nước, trộn tiếp rồi cho 1 muỗng bột năng và chút dầu ăn để giữ nước.

- Đun nóng dầu trong chảo, cho hành, gừng, tỏi vào phi thơm. Cho thịt đã ướp vào xào cho đến khi đổi màu, tăng lửa lớn, cho hẹ vào xào khoảng 20 giây (không nên xào lâu kẻo hẹ mềm đen, mất vị).

- Thêm giá đỗ đã chần vào, nêm 1 muỗng dầu hào, ít muối và bột ngọt, xào thêm vài giây cho tan gia vị, rồi tắt bếp. Một đĩa hẹ xào giá đỗ thanh mát giòn ngon đã sẵn sàng.

5. Hẹ xào tôm

Nguyên liệu: 1 bát tôm sông, 1 bó hẹ, 1 miếng gừng, 1 đoạn hành nhỏ.

Cách làm:

- Hẹ rửa sạch, cắt khúc. Tôm rửa sạch, cho vào chảo khô (không dầu, không nước), xào đến khi đổi màu thì vớt ra.

- Cho một lượng dầu đủ vào chảo, phi thơm gừng sợi và hành sợi, rồi cho tôm vào xào đều.

- Thêm một ít nước tương, muối, rưới nước bột năng (nước pha bột), đảo nhanh trên lửa lớn. Cuối cùng cho hẹ vào, xào thêm 20 giây trên lửa lớn rồi tắt bếp.