Tiểu tiện sau khi quan hệ: Thói quen nhỏ giúp bảo vệ sức khỏe

Vì sao nên tiểu tiện ngay sau khi quan hệ?

Một trường hợp được ghi nhận tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, bệnh nhân nữ 29 tuổi nhập viện với triệu chứng tiểu buốt, sốt nhẹ và đau bụng dưới. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân bị viêm bàng quang cấp do nhiễm khuẩn E.coli. Khi được hỏi, cô cho biết hiếm khi đi tiểu ngay sau quan hệ. Sau một đợt điều trị kháng sinh, bác sĩ khuyến cáo cô nên thay đổi thói quen này để tránh tái phát.

Sunny Rodgers, huấn luyện viên tình dục kiêm đại sứ của Hiệp hội Sức khỏe Tình dục Hoa Kỳ (ASHA), cho biết: "Thói quen tiểu tiện sau khi quan hệ là vô cùng cần thiết cho sức khỏe của các cặp đôi. Nó giúp loại bỏ các vi khuẩn hoặc độc tố có thể xâm nhập vào niệu đạo trong quá trình giao hợp".

Theo Rodgers, quá trình quan hệ tình dục có thể khiến vi khuẩn từ vùng sinh dục hoặc hậu môn xâm nhập vào niệu đạo. Nếu không được tống ra ngoài kịp thời, chúng sẽ phát triển và gây viêm đường tiết niệu (UTI) – một trong những bệnh lý phổ biến, đặc biệt là ở phụ nữ.

Một nghiên cứu của Đại học Michigan (Mỹ) công bố trên Tạp chí Nhiễm trùng niệu sinh dục năm 2021 cho thấy, có tới 60% phụ nữ từng mắc viêm đường tiết niệu ít nhất một lần trong đời, và gần 80% trong số đó có liên quan đến việc không đi tiểu sau khi quan hệ.

Ảnh minh họa

Cách vệ sinh đúng sau khi “yêu”

Bên cạnh việc đi tiểu, Rodgers khuyến nghị các cặp đôi nên rửa sạch vùng kín bằng nước ấm và xà phòng không mùi, dịu nhẹ, sau đó lau khô bằng khăn mềm sạch. Việc này giúp loại bỏ mồ hôi, tinh dịch và dịch tiết – những môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển.

Lưu ý quan trọng:

Vệ sinh từ trước ra sau, đặc biệt với phụ nữ, để hạn chế vi khuẩn từ hậu môn lây sang âm đạo hoặc niệu đạo.

Không sử dụng dung dịch vệ sinh có mùi mạnh, vì chúng có thể làm mất cân bằng pH tự nhiên và tiêu diệt lợi khuẩn bảo vệ vùng kín.

Nam giới cũng nên chú ý rửa sạch dương vật sau khi quan hệ, đặc biệt phần quy đầu, để tránh tích tụ vi khuẩn.