5 loại nước không nên đựng trong bình giữ nhiệt

Bình giữ nhiệt là vật dụng quen thuộc, giúp giữ đồ uống nóng hoặc lạnh suốt nhiều giờ. Tuy nhiên, không phải loại nước nào cũng thích hợp để bảo quản trong bình. Một số thức uống có thể gây hại cho sức khỏe hoặc làm giảm tuổi thọ của bình nếu chứa lâu.

Nước có ga, nước chua, nhiều acid hay sữa là những thức uống không nên bảo quản trong bình giữ nhiệt.

Nước có ga

Các loại nước ngọt có ga, soda hay bia tuyệt đối không nên đựng trong bình giữ nhiệt. Khi đóng kín, khí CO₂ tạo áp suất lớn, có thể khiến nắp bật mạnh, gây trào, thậm chí nguy hiểm nếu là nước nóng có ga.

Nước chua, nhiều acid

Nước cam, chanh, sấu ngâm hoặc các loại nước ép trái cây có tính acid cao có thể ăn mòn lớp thép không gỉ bên trong bình. Điều này không chỉ khiến bình nhanh hỏng mà còn làm thôi nhiễm kim loại vào đồ uống, ảnh hưởng đến sức khỏe, tăng nguy cơ ung thư.

Trà thảo mộc, nước thuốc

Trà thảo mộc, nước lá hoặc thuốc Bắc khi giữ trong môi trường nóng kín quá lâu dễ mất hoạt chất, thậm chí sản sinh chất có hại. Ngoài ra, loại nước này dễ bị ôi thiu, gây mùi khó chịu trong bình.

Sữa và đồ uống từ sữa

Sữa, cacao sữa, matcha sữa hay latte không nên để trong bình giữ nhiệt. Ở nhiệt độ ấm, sữa dễ lên men, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, có thể gây đau bụng hoặc ngộ độc thực phẩm nếu uống sau vài giờ.

Đồ uống có thành phần dầu mỡ

Một số loại nước dùng từ xương, súp lỏng hay nước có dầu mỡ khi để trong bình giữ nhiệt dễ sinh vi khuẩn, nhanh ôi, đồng thời để lại mùi hôi và khó vệ sinh sạch.

Chỉ nên dùng bình giữ nhiệt đựng nước ấm, trà loãng hoặc cà phê.

Theo các chuyên gia, bình giữ nhiệt thích hợp nhất cho nước lọc, trà loãng hoặc cà phê uống trong ngày. Người dùng cần vệ sinh bình thường xuyên, tránh để cặn bẩn, nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe và kéo dài tuổi thọ cho bình.