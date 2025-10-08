Gần 400 người ở Trung tâm Y tế Hữu Lũng bị cô lập do lũ

Chia sẻ với báo Ngôi Sao chiều 8/10, bà Nông Thị Xuyến, trưởng phòng Kế hoạch - nghiệp vụ thuộc Trung tâm Y tế khu vực Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, cho hay do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, từ chiều tối 7/10 nước lũ đã tràn vào sân trung tâm, làm ngập thiết bị, xe cấp cứu, ảnh hưởng nặng nề đến công tác điều trị.

Theo bà Xuyến, khi nước bắt đầu tràn vào tầng một, nhân viên các khoa, phòng và trạm y tế xã khẩn trương di chuyển bệnh nhân lên tầng hai, đồng thời liên tục bê bao cát để chắn cửa. Dù đã nỗ lực đưa trang thiết bị, máy móc lên vị trí cao hơn, song máy chụp CT và X-quang vẫn bị ngập do quá nặng, không thể di dời. Ba xe cứu thương cũng chìm trong nước, không thể vận hành.

Xe cứu thương chìm trong nước lũ. Ảnh: BVCC

"Khi các bệnh nhân được đưa tới lúc 8h tối qua, chúng tôi phải cõng họ lên tầng 2. Đến khoảng 10h, nước tràn vào cao hơn. Chúng tôi hoàn toàn bị mắc kẹt", bà Xuyến nói.

Sáng 8/10, khi mực nước quanh trung tâm dâng cao hơn một mét, khiến 292 bệnh nhân và gần 100 nhân viên y tế bị cô lập hoàn toàn, trung tâm đã phải kêu gọi cứu trợ do thiếu trầm trọng lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm thiết yếu. Đến trưa, một chiếc xuồng cứu trợ của tỉnh tiếp cận, hỗ trợ các phần ăn nước uống cho bệnh nhân, nhân viên trung tâm, tạm thời cầm cự chờ nước rút.

Đi lại trong sân trung tâm y tế phải dùng thuyền do mực nước dâng cao. Ảnh: BVCC

Ngoài Trung tâm Y tế khu vực Hữu Lũng, nhiều trạm y tế xã trên địa bàn cũng rơi vào tình trạng cô lập do nước lũ dâng nhanh. Trong đó, các trạm y tế tại xã Hữu Lũng, Yên Bình, Vân Nham (điểm trạm Nhật Tiến) đã bị ngập sâu, gặp khó khăn trong việc di chuyển nhiều thiết bị y tế. Tại trạm y tế xã Yên Bình, phòng máy chụp X-quang đã bị nước tràn vào, đe dọa gây hư hại nặng.

Công tác hỗ trợ cũng gặp nhiều trở ngại khi nhiều cán bộ y tế không thể di chuyển tới do ngập sâu, nhiều tuyến đường bị chia cắt, hệ thống liên lạc tại một số điểm bị gián đoạn.

Thống kê trên toàn tỉnh Lạng Sơn, mưa lũ sau bão Matmo khiến hơn 3.000 hộ dân bị ngập, tập trung ở các xã Yên Bình, Vân Nham, Hữu Lũng, Tuấn Sơn, Cai Kinh, Thất Khê, Tràng Định, Quốc Việt. Hơn 1.000 ha hoa màu bị ngập, 80 ha cây ăn quả gãy đổ. 153 điểm đường giao thông bị sạt lở, ngập lụt. Trưa 7/10, đập thủy điện Bắc Khê 1 ở xã Tân Tiến bị vỡ do lưu lượng nước về hồ lên tới 1.572 m3/s, trong khi thiết kế xả tràn chỉ 24 m3/s.