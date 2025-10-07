Tìm ra nguyên nhân gây ngộ độc trong vụ học sinh ngộ độc tập thể tại Quảng Trị

Theo lãnh đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Trị, việc phát hiện chủng Bacillus cereus trong mẫu thực phẩm và mẫu bệnh phẩm của các học sinh bị ngộ độc của Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thuỷ, xã Kim Ngân, có thể kết luận, nguyên nhân gây ngộ độc cho hơn 40 học sinh là từ bếp ăn của nhà trường.

Từ kết quả này, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Trị sẽ tham mưu cho chính quyền địa phương sớm xử lý dứt điểm vụ hơn 40 học sinh bị ngộ độc, gây xôn xao dư luận trong thời gian qua.

Như Tiền Phong đã thông tin, sau bữa ăn sáng tại Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thuỷ, hơn 40 học sinh có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Điều đáng nói, ngay sau khi vụ ngộ độc xảy ra, nhiều đơn thư tố cáo liên quan bà Đỗ Thị Hồng Huế, Phó Hiệu trưởng nhà trường. Nội dung tố cáo của phụ huynh và giáo viên ở đây cho rằng, bà Huế đã “độc quyền” bếp ăn, không cho ai tiếp cận bếp ăn của nhà trường.

Bà Huế cũng là người ngăn cản việc đưa học sinh đi cấp cứu và đưa ra thông tin rằng vụ ngộ độc là do các em học sinh mua đồ ăn sáng từ ngoài vào nhằm đánh lừa dư luận.

Trước phản ứng quyết liệt của phụ huynh học sinh, ngày 2/10, chính quyền xã Kim Ngân đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác của bà Huế để chờ kết quả xử lý vụ việc.