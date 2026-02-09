Cô gái 22 tuổi sốc khi biết mình suy thận, thừa nhận 3 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Phát hiện suy thận từ dấu hiệu mệt mỏi kéo dài

Ở tuổi 22, khi bạn bè cùng trang lứa đang bận rộn với học tập, công việc và những dự định tương lai, thì Tiểu Vũ (sinh viên năm cuối tại Thượng Hải, Trung Quốc) phải đối diện với chẩn đoán khiến cô bàng hoàng: suy thận mạn kèm urê huyết.

Trước đó hơn một năm, Tiểu Vũ bắt đầu cảm thấy cơ thể mệt mỏi kéo dài, uể oải dù không làm việc nặng. Cô dễ buồn ngủ, thiếu năng lượng nhưng cho rằng đây chỉ là hệ quả của tuổi trẻ bận rộn và áp lực học tập nên không đi khám.

Chỉ đến vài tháng gần đây, khi xuất hiện các triệu chứng bất thường như khó tiểu, buồn nôn, nước tiểu nâu đỏ như lẫn máu, đau âm ỉ vùng bụng dưới và thắt lưng, cô gái trẻ mới lo lắng đến bệnh viện kiểm tra.

Ảnh minh họa.

Kết quả xét nghiệm cho thấy Tiểu Vũ bị suy thận mạn, chức năng lọc máu của thận gần như không còn hoạt động hiệu quả. Các chất độc như urê và creatinine đã tích tụ trong cơ thể, gây tình trạng urê huyết. Theo bác sĩ, nếu không điều trị kịp thời, người bệnh có thể gặp biến chứng nghiêm trọng ở tim mạch, thần kinh, tiêu hóa, thậm chí đe dọa tính mạng.

3 sai lầm phổ biến làm tăng nguy cơ suy thận ở người trẻ

Khai thác bệnh sử và thói quen sinh hoạt, bác sĩ xác định những “thủ phạm” âm thầm bào mòn thận của Tiểu Vũ cũng là lối sống rất phổ biến ở nhiều bạn trẻ hiện nay.

Ảnh minh họa.

Ăn uống không lành mạnh

Tiểu Vũ thường xuyên ăn gà rán, đồ ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn và uống trà sữa. Theo bác sĩ, các món ăn nhiều muối khiến thận phải làm việc quá sức để đào thải natri, lâu dài gây tổn thương cấu trúc thận.

Đồ uống nhiều đường như nước ngọt, trà sữa làm tăng nguy cơ béo phì và tiểu đường type 2 – một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến suy thận mạn. Rượu bia cũng gây áp lực lớn lên thận trong quá trình chuyển hóa, làm tổn thương trực tiếp tế bào thận.

Ngoài ra, một số thực phẩm kém chất lượng, chứa chất bảo quản hoặc kim loại nặng như chì, cadmium có thể gây viêm ống kẽ thận, dẫn tới teo và xơ hóa ống thận, lâu dài tiến triển thành suy thận.

Uống ít nước, nhịn tiểu

Thói quen uống ít nước khiến nước tiểu đặc, làm tăng nguy cơ sỏi thận và tích tụ độc tố. Nhịn tiểu thường xuyên tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, dẫn đến nhiễm trùng đường tiết niệu tái diễn, lâu dần ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng lọc của thận và gây suy thận.

Bác sĩ khuyến cáo người trưởng thành nên uống khoảng 2–2,5 lít nước mỗi ngày, ưu tiên nước lọc, hạn chế đồ uống có đường. Đồng thời tránh thuốc lá, rượu bia và các chất kích thích vì chúng gây co mạch, xơ vữa động mạch, làm giảm lưu lượng máu nuôi thận, tăng nguy cơ tăng huyết áp và protein niệu.

Thức khuya kéo dài

Thức khuya, thiếu ngủ và căng thẳng liên tục làm rối loạn nhịp sinh học, ảnh hưởng đến khả năng tự phục hồi của thận. Tình trạng này còn góp phần làm tăng huyết áp và các hormone gây hại cho thận, đẩy nhanh quá trình suy giảm chức năng thận ở người trẻ.

Dấu hiệu suy thận dễ bị bỏ qua

Ảnh minh họa.

Khi thận bắt đầu suy giảm chức năng, người bệnh có thể gặp các dấu hiệu như tiểu đêm nhiều hơn, lượng nước tiểu ít, nước tiểu có bọt hoặc màu bất thường. Phù nề ở mặt, tay chân, đặc biệt rõ vào buổi sáng hoặc cuối ngày cũng là dấu hiệu cảnh báo.

Ngoài ra, chán ăn, buồn nôn, sụt cân không rõ nguyên nhân, da khô, ngứa, sạm màu, tăng huyết áp bất thường, mệt mỏi kéo dài đều có thể liên quan đến tổn thương và suy thận.

Ở người trẻ, những biểu hiện này rất dễ bị nhầm lẫn với áp lực học tập, công việc hoặc lối sống thiếu khoa học, khiến việc thăm khám bị trì hoãn. Khi bệnh tiến triển nặng, người bị suy thận mạn có thể phải chạy thận nhân tạo định kỳ hoặc ghép thận, đồng thời đối mặt với hàng loạt biến chứng nguy hiểm ở tim mạch, xương khớp và thiếu máu mạn tính.

Các bác sĩ khuyến cáo, bên cạnh việc điều chỉnh chế độ ăn uống và sinh hoạt lành mạnh, mỗi người nên khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần mỗi năm để phát hiện sớm các bất thường về chức năng thận, ngay cả khi chưa có triệu chứng rõ ràng.

Việc nên làm để phòng nguy cơ suy thận

- Duy trì lối sống lành mạnh, uống đủ nước lọc, hạn chế nước ngọt và đồ uống công nghiệp.

- Ăn nhạt, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, cân đối giữa đạm động vật và đạm thực vật, đồng thời kiểm soát tốt đái tháo đường và tăng huyết áp nếu mắc bệnh.

- Khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm bệnh thận thay vì chỉ đi khám khi có triệu chứng.

- Không tự ý sử dụng thuốc, thực phẩm chức năng hay thuốc đông y không rõ nguồn gốc.

- Cần tập thể dục thường xuyên, duy trì cân nặng hợp lý.

- Điều trị triệt để các nhiễm khuẩn thông thường để hạn chế nguy cơ làm nặng thêm các bệnh lý cầu thận, trong đó có viêm cầu thận IgA. Với gia đình có người mắc bệnh thận mạn hoặc viêm cầu thận IgA, các thành viên cùng huyết thống nên tầm soát chức năng thận định kỳ.