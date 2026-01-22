8 dấu hiệu mỡ máu cao dễ nhận ra ngay sau khi thức dậy

Mệt mỏi, kiệt sức vào buổi sáng

Thức dậy với cảm giác mệt mỏi, kiệt sức có thể do mỡ xấu tích tụ khiến tuần hoàn kém.

Cảm giác uể oải bất thường sau khi thức dậy có thể liên quan đến tuần hoàn kém. Khi mỡ xấu tích tụ, tim phải làm việc vất vả hơn để bơm máu, làm giảm oxy tới các mô, gây mệt mỏi kéo dài, nhất là khi kèm khó thở hay tức ngực.

Đau hoặc khó chịu ở ngực

Đau hoặc nặng ngực, hụt hơi ngay sau khi rời giường có thể xuất phát từ tình trạng thiếu máu cơ tim do mảng bám làm hẹp động mạch. Triệu chứng có thể kéo dài suốt ngày, tăng khi vận động nhẹ.

Đầu nặng trĩu, chóng mặt

Đau vùng trán hoặc sau gáy, choáng váng khi đứng dậy là dấu hiệu lưu lượng máu lên não suy giảm. Mỡ máu cao có thể làm giảm cung cấp oxy, khiến bạn dễ hoa mắt buổi sáng.

Mặt sưng phù

Khuôn mặt sưng húp, đặc biệt quanh mắt và má, nếu lặp lại thường xuyên không chỉ do thiếu ngủ. Rối loạn mỡ máu có thể gây viêm, ứ dịch và cản trở lưu thông, khiến phù nề rõ hơn sau một đêm nghỉ ngơi.

Nhìn mờ khi thức dậy

Thị lực mờ kèm sưng mí mắt có thể liên quan đến lắng đọng chất béo quanh mạch máu nhỏ vùng mắt, thường dễ nhận thấy vào buổi sáng.

Tay chân lạnh, chuột rút

Nếu liên tục gặp tình trạng chuột rút sau khi thức dậy, nên tới gặp bác sĩ ngay.

Tuần hoàn ngoại biên kém do mảng bám làm hẹp động mạch khiến các chi lạnh, dễ co rút. Tình trạng này hay xuất hiện khi mới ngủ dậy.

Tê bì, ngứa ran ở chân

Thiếu oxy và dưỡng chất tới dây thần kinh gây cảm giác châm chích, tê bì, có thể kèm căng cứng cơ. Nếu kéo dài, cần đi khám sớm.

Buồn nôn

Buồn nôn buổi sáng có thể xuất hiện khi dòng máu tới tim bị cản trở. Nếu kèm đau ngực, khó thở, cần cấp cứu vì nguy cơ biến cố tim mạch.

Khuyến cáo: Các dấu hiệu trên không đặc hiệu nhưng nếu xuất hiện lặp lại, nhất là nhiều triệu chứng cùng lúc, người bệnh nên xét nghiệm mỡ máu và thăm khám chuyên khoa để chẩn đoán, điều trị kịp thời.