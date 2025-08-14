Nếp gấp ở dái tai có thể dự đoán nguy cơ đau tim, tiểu đường và đột quỵ?

Bạn đã bao giờ để ý thấy một nếp gấp chéo trên dái tai của ai đó chưa? Nó không giống như một vết bớt, cũng không phải là đặc điểm di truyền. Trên thực tế, một số người tin rằng đó là một dấu hiệu có thể cảnh báo những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như đau tim, đột quỵ, hoặc thậm chí tiểu đường.

Nếp gấp chéo trên dái tai là gì?

Thường được gọi là “Dấu hiệu Frank”, nó là một nếp gấp chéo chạy từ phần vành tai băng qua dái tai, lần đầu được bác sĩ Sanders T. Frank ghi nhận vào những năm 1970.

Kể từ đó, các nhà nghiên cứu đã quan sát thấy mối liên hệ giữa nếp gấp này và các bệnh lý tim mạch. Nó thường xuất hiện ở những bệnh nhân mắc bệnh động mạch vành (CAD), và đôi khi cả ở những người từng bị đột quỵ hoặc bệnh mạch máu ngoại biên.

Mặc dù “Dấu hiệu Frank” từng được xem như một công cụ chẩn đoán để phát hiện một số bệnh, nhưng nghiên cứu đã không tìm thấy mối liên hệ giữa nếp gấp ở dái tai và bệnh động mạch vành, đặc biệt ở những người mắc tiểu đường tuýp 2.

Một số ý kiến khác cho rằng, nếp gấp này chỉ là dấu hiệu của quá trình lão hóa hoặc thay đổi độ đàn hồi của da, chứ không liên quan trực tiếp đến bệnh nghiêm trọng.

Nghiên cứu dựa trên dữ liệu khoa học

Nhiều nghiên cứu báo cáo có mối liên hệ giữa nếp gấp dái tai với bệnh tim, nguy cơ đột quỵ hoặc các vấn đề mạch máu.

Một nghiên cứu cho thấy 78,8% bệnh nhân đột quỵ có nếp gấp này, tỷ lệ cao hơn ở những người bị tổn thương não. Phân tích tổng hợp quy mô lớn cho thấy sự hiện diện của nếp gấp này làm tăng khả năng mắc bệnh động mạch vành, nhưng chỉ ở mức vừa phải (khoảng 3,3 lần nguy cơ cao hơn). Tuy nhiên, giá trị của nó như một công cụ chẩn đoán vẫn thấp.

Phân tích gộp trên hàng nghìn người cho thấy những ai có nếp gấp dái tai có nguy cơ mắc bệnh động mạch vành cao hơn gấp 3 lần so với người không có. Ở bệnh nhân đột quỵ, những người có nếp gấp sâu có nguy cơ gặp kết cục xấu cao hơn đáng kể sau 90 ngày, ngay cả khi đã tính đến tuổi tác và tình trạng sức khỏe.

Ngoài ra, ở những người trẻ khỏe mạnh (18–25 tuổi), khoảng 15% có nếp gấp này. Trong số đó, nhiều người có người thân mắc các bệnh mãn tính.

Vì sao cuộc tranh luận vẫn tiếp diễn?

Một số giả thuyết, tuyên bố và bằng chứng đang tạo ra những kết quả trái chiều. Dưới đây là những yếu tố liên quan giúp làm rõ vấn đề này:

- Yếu tố tuổi tác: Nếp gấp này xuất hiện phổ biến hơn khi tuổi cao, khiến khó xác định liệu nó là nguyên nhân, dấu hiệu cảnh báo, hay chỉ là sự trùng hợp.

- Liên kết sinh học: Nếp gấp có thể gợi ý các vấn đề vi mạch, sự phá vỡ elastin hoặc mất collagen – những quá trình tương tự ảnh hưởng đến động mạch.

Tuy nhiên, “Dấu hiệu Frank” không phải là dấu hiệu đơn lẻ để chẩn đoán bệnh. Các chuyên gia cảnh báo rằng chỉ riêng nếp gấp này là chưa đủ, những chỉ số sức khỏe khác như huyết áp, tiền sử gia đình, cholesterol và lối sống mới có giá trị dự báo cao hơn.

Theo các chuyên gia y tế, một nếp gấp trên dái tai không phải là dấu hiệu chắc chắn của bất kỳ bệnh lý nào. Mọi người không nên hoang mang nếu phát hiện ra đường gấp này, vì khả năng cao nó chỉ phản ánh sự lão hóa hoặc thay đổi cấu trúc da theo thời gian. Do đó, nếp gấp trên dái tai chỉ nên được xem như một manh mối nhỏ, không có gì đáng lo ngại.

Nếu dấu hiệu này xuất hiện, đặc biệt ở người trẻ, đây có thể là dấu hiệu cần đi kiểm tra sức khỏe. Tuy nhiên, những yếu tố nguy cơ chính vẫn bao gồm mức cholesterol cao, huyết áp cao, thói quen hút thuốc, tiểu đường và tiền sử gia đình mắc bệnh.