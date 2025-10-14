Ba thực phẩm tuyệt đối không nên ăn khi bụng đói

Bắt đầu ngày mới đúng cách không chỉ là chọn cà phê hay bữa sáng mà còn là việc tránh xa những thực phẩm gây hại cho sức khỏe.

Một số loại thực phẩm ăn khi bụng đói có thể kích ứng hệ tiêu hóa, tăng axit hoặc ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Bác sĩ Shubham Vatsya, chuyên khoa tiêu hóa và gan tại Bệnh viện Fortis, Delhi (Ấn Độ), chia sẻ ba loại thực phẩm bạn không bao giờ nên ăn khi bụng đói, đặc biệt là vào buổi sáng và lý do. Tiến sĩ Vatsya cảnh báo: “Ba loại thực phẩm này không bao giờ nên ăn khi bụng đói, nếu không sức khỏe đường ruột của bạn có thể bị ảnh hưởng”.

Trái cây họ cam quýt

Theo bác sĩ giải thích: “Các loại trái cây họ cam quýt như cam hoặc chanh rất tốt cho sức khỏe, nhưng nếu ăn khi bụng đói, tính axit cao của chúng có thể gây kích ứng niêm mạc ruột”.

Cà phê đen

Tiến sĩ Vatsya cho biết: "Uống cà phê đen ngay khi thức dậy vào buổi sáng sẽ gây ra hiện tượng sốc axit cho hệ tiêu hóa. Nó có thể dẫn đến đầy hơi, kích ứng và sụt giảm năng lượng, khiến việc uống cà phê đen khi bụng đói trở thành một lựa chọn nguy hiểm".

Thực phẩm chiên, nặng bụng

Những thực phẩm chiên có thể rất ngon, nhưng Tiến sĩ Vatsya khuyên không nên ăn chúng ngay khi vừa thức dậy vào buổi sáng. "Những thực phẩm nặng này có thể làm quá tải hệ tiêu hóa và gây áp lực không cần thiết lên đường ruột", ông nói thêm.

Các lựa chọn thay thế an toàn hơn

Để có một khởi đầu lành mạnh, Tiến sĩ Vatsya gợi ý những lựa chọn nhẹ nhàng hơn: "Các món ăn sáng như bánh mì trứng tráng, chuối, táo và trứng luộc là những lựa chọn an toàn hơn. Bạn cũng có thể bắt đầu ngày mới với các loại hạt ngâm, yến mạch hoặc chuối để hỗ trợ sức khỏe đường ruột".