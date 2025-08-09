Cảnh báo về "chuyện nhỏ" dẫn đến nguy cơ đột quỵ

Trên The Conversation, nhóm nghiên cứu từ Đại học South Wales (Anh) cảnh báo rằng chỉ một bữa ăn tràn ngập chất béo bão hòa cũng đủ để làm giảm lưu lượng máu lên não, tăng nguy cơ đột quỵ và chứng mất trí.

Tất nhiên không phải ai cũng gặp nguy bởi một bữa ăn, nhưng điều này có thể nguy hiểm đối với người cao tuổi bệnh nền.

"Thả cửa" với một bữa ăn nhiều chất béo có thể gây nguy hiểm đối với một số người - Minh họa AI: Thu Anh

Theo các tác giả, có 2 loại chất béo chính mà chúng ta tiêu thụ là chất béo bão hòa và chất béo không bão hòa (gồm chất béo không bão hòa đơn, chất béo không bão hòa đa), được phân biệt theo thành phần hóa học của chúng.

Chất béo bão hòa là loại chất béo gắn liền với việc làm tăng cholesterol xấu (LDL), thường có trong mỡ động vật, sản phẩm từ sữa, một số loại dầu nhiệt đới như dầu cọ, dầu dừa...

Còn chất béo không bão hòa là loại chất béo tốt cho sức khỏe, giúp giảm cholesterol xấu LDL và bảo vệ tim mạch, có trong hầu hết dầu thực vật (ô liu, hướng dương, đậu nành, hạt cải...), quả bơ, cá béo (cá nhiều dầu như cá thu, cá trích, cá mòi, cá hồi...).

Trong nghiên cứu mới, 2 nhóm nam giới trẻ (18-35 tuổi) và cao tuổi (60-80 tuổi) đã được dùng một thức uống nhiều kem béo, chứa 1.362 calo và 130g chất béo.

Sau đó, họ được đo lường khả năng điều chỉnh lưu lượng máu lên não.

Kết quả đã cho thấy ly đồ uống này lập tức làm suy yếu khả năng giãn nở của mạch máu, ảnh hưởng đến lưu thông máu.

Điều này sẽ làm tăng nguy cơ đột quỵ, mất trí nhớ.

Những người lớn tuổi bị ảnh hưởng nặng hơn, cho thấy não của họ dễ bị tổn thương hơn trước tác động của thức ăn hay đồ uống nhiều chất béo.

Các kết quả này nhấn mạnh rằng dù duy trì lối sống điều độ, những bữa ăn "thả cửa" vẫn là ý tồi. Và nó có thể trở nên nguy hiểm với người đã sẵn có bệnh nền làm tăng nguy cơ đột quỵ, mất trí nhớ, hoặc đối với người cao tuổi.