Ăn liền 7 quả sầu riêng, người đàn ông bị đột quỵ

Câu nói "Ăn ít thì ngon, ăn nhiều hại bụng" tuy quen thuộc nhưng không phải ai cũng biết cách tiết chế. Tại Malaysia, một cựu thành viên của nhóm rap nổi tiếng thập niên 1990, vốn có thói quen hút thuốc, đã gây sốc khi ăn liền 7 quả sầu riêng, hậu quả là hôm sau anh bất ngờ bị đột quỵ.

Theo đó, Dino (tên thật là Mohd Shah Rosli), năm nay 50 tuổi, từng là thành viên nhóm rap địa phương Nico G. Sau khi rời nhóm, hiện anh làm nhân viên bán hàng tại một trung tâm mua sắm. Dino có thói quen hút thuốc từ khi còn trẻ và đặc biệt mê ăn sầu riêng. Anh chia sẻ: “Sầu riêng là món tôi yêu thích nhất, mỗi khi tới mùa là nhất định phải ăn để thỏa cơn thèm”.

Ăn quá nhiều sầu riêng, người đàn ông bị đột quỵ.

Gần đây, vào mùa sầu riêng, để thỏa cơn thèm, anh đã ăn cùng một lúc tới 7 quả sầu riêng. Tuy nhiên, vào ngày hôm sau, trong khi đang làm việc, anh bất ngờ bị đột quỵ và phải được đưa đi cấp cứu ngay lập tức. Khi trao đổi với bác sĩ, mùi sầu riêng vẫn còn vương vấn trên miệng anh.

Dino cho biết: “Tôi không thể loại trừ khả năng đột quỵ là do ăn sầu riêng, nhưng cũng có thể do tôi đã ăn uống nhiều loại đồ ngọt khác”.

Ban đầu Dino gần như không thể cử động, thậm chí nói chuyện cũng khó khăn. Sau một tháng điều trị, tình trạng của anh đã cải thiện rõ rệt nhưng nửa người bên phải vẫn bị liệt, đi lại khó khăn, phải chống gậy và không thể đi làm.

Sếp cho anh nghỉ bệnh không lương đến khi hồi phục, đồng thời tặng 500 ringgit (khoảng 3 triệu đồng) tiền thăm hỏi. Sau khi đột quỵ, Dino không còn thu nhập, phải sống dựa vào tiền tiết kiệm, rơi vào cảnh túng quẫn.

Hiện mỗi tuần anh đi tái khám tại Bệnh viện Trung ương Kuala Lumpur hai lần, đồng thời kết hợp điều trị theo phương pháp truyền thống, mỗi lần phục hồi và massage tốn 200 ringgit (khoảng 1,2 triệu đồng). Dino sống cùng gia đình để tiện chăm sóc và hứa sẽ chú ý chế độ ăn uống, uống thuốc đều đặn để ngăn cholesterol làm tắc nghẽn mạch máu.