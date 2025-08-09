Dấu hiệu cảnh báo một người có thể đột quỵ trong 90 ngày tới

Nhầm với say cà phê

Anh N.Q (37 tuổi, Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng khi được chẩn đoán đột quỵ nhồi máu não dù còn trẻ. Anh Q. đang điều trị tại Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai.

Người đàn ông này kể lại, 4 ngày trước, khi đang làm việc, anh đột nhiên thấy nóng trong người, tê yếu nửa người bên phải. Triệu chứng kéo dài khoảng 15 phút rồi biến mất. Anh Q. nghĩ mình say cà phê nên tiếp tục công việc như bình thường.

Tuy nhiên, chỉ hai giờ sau, tình trạng trở nặng, nửa người yếu hẳn. Được đưa vào viện kịp thời, anh Q. nhận chẩn đoán đột quỵ nhồi máu não mức độ nhẹ và đã hồi phục nhanh chóng sau điều trị.

“Lúc đó, tôi không nghĩ mình bị đột quỵ. Khi vào viện, tôi mới nhận ra căn bệnh này nguy hiểm thế nào, đặc biệt với người trẻ”, anh chia sẻ.

Anh Q. đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: BSCC.

Tại Trung tâm Đột quỵ, có nhiều bệnh nhân trước đó thấy hơi tê yếu nhưng cảm giác đó nhanh chóng hết nên tưởng không có vấn đề gì. Sáng hôm sau, họ không bước đi được nữa, quá giờ vàng (4-6 giờ từ khi có dấu hiệu) để can thiệp đột quỵ.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Bùi Quốc Việt, Trung tâm Đột quỵ (Bệnh viện Bạch Mai), đột quỵ não nhẹ chiếm khoảng 10-15% các trường hợp nhồi máu não. Đây là tình trạng thiếu máu não thoáng qua. Nhiều bệnh nhân cũng ngộ nhận bị rối loạn tiền đình.

Đột quỵ thoáng qua xảy ra khi cục huyết khối gây tắc mạch máu não, nhưng cơ thể có thể tự ly giải cục máu, dẫn đến cảm giác triệu chứng chỉ là bệnh thông thường. Dù là nhẹ nhưng đây lại là dấu hiệu cảnh báo “thảm họa của não bộ”.

Theo bác sĩ Việt, dấu hiệu thoáng qua này có thể trở nặng trong 90 ngày tới. Nếu biến cố càng gần, nguy cơ càng cao nếu không được xử trí kịp thời. Do đó, tình trạng này ít nguy hiểm hơn đột quỵ não song không nên chủ quan, người bệnh cần theo dõi sát sao và điều trị để hạn chế tối đa di chứng có thể gặp phải.

Triệu chứng cảnh báo

Đột quỵ não nhẹ chiếm 15-20% tổng số ca đột quỵ, với nguy cơ tái phát cao. Cụ thể, nguy cơ tái phát sau 7 ngày là 10%, sau 1 tháng là 11-15%, và sau 3 tháng là 10-20% nếu không được điều trị đúng cách. Lần tái phát thường nghiêm trọng hơn, khó xử trí và có nguy cơ tàn tật cao hơn so với lần đầu.

Nguyên nhân đột quỵ ở người trẻ thường liên quan đến di truyền, các bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc các bệnh lý khác mà nhiều người không biết mình mắc. Khi vào viện, họ mới biết tình trạng của bản thân.

Theo bác sĩ Việt, đột quỵ nhẹ có thể từ các triệu chứng nhẹ như tê yếu, nói khó, líu lưỡi hoặc cảm giác mệt mỏi, rất dễ bị bỏ qua. Khi có các dấu hiệu trên, mọi người không nên chờ đợi, mà cần đến bệnh viện ngay.

Những người có bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường cần kiểm soát bệnh chặt chẽ, tuân thủ dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, không tự ý bỏ thuốc hoặc sử dụng thuốc ngoài đơn.

Nam bác sĩ khuyến cáo lối sống lành mạnh, kiểm soát các yếu tố nguy cơ và nhận thức về dấu hiệu đột quỵ là chìa khóa để giảm thiểu rủi ro. Đừng để sự chủ quan khiến bạn bỏ lỡ cơ hội điều trị kịp thời, bởi đột quỵ không chừa bất kỳ độ tuổi nào.

Ngoài ra, việc thay đổi lối sống có thể làm giảm nguy cơ đột quỵ, bao gồm không hút thuốc, hạn chế rượu bia, có chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục thường xuyên.