Đang lơ mơ, người đàn ông bỗng rơi vào hôn mê sâu

Trước đó 30 phút, ông xuất hiện triệu chứng lơ mơ, không nói được. Nhận thấy dấu hiệu bất thường giống đột quỵ, người nhà đã nhanh chóng đưa bệnh nhân đến bệnh viện.

Ông L. có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường. Khi nhập viện, ông đã hôn mê, liệt nửa người, có sặc thức ăn. Kết quả chụp CT não phát hiện tắc động mạch thân nền – một trong những vị trí nguy hiểm nhất.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân.

Ngay sau hội chẩn, các bác sĩ tiến hành can thiệp tái thông mạch máu. Sau 30 phút, dòng chảy được khôi phục. Sau 7 ngày, bệnh nhân tỉnh táo, vận động chân tay trở lại, thoát khỏi nguy kịch.

Bác sĩ Nguyễn Anh Minh (Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ) nhấn mạnh: Đột quỵ là cấp cứu tối khẩn. Mỗi phút trôi qua, hàng triệu tế bào não bị hủy hoại. Giờ vàng trong cấp cứu đột quỵ nhồi máu não là 3–6 giờ đầu. Người bệnh càng được đưa đến viện sớm thì khả năng phục hồi càng cao.

Dấu hiệu nhận biết đột quỵ

Khi bị đột quỵ, các triệu chứng xuất hiện ngay lập tức hoặc trong vài giờ, bao gồm:

- Yếu hoặc tê liệt đột ngột ở mặt, tay hoặc chân, thường xảy ra ở một bên cơ thể.

- Nói khó, nói lắp hoặc không hiểu người khác nói.

- Mất thị lực đột ngột, đặc biệt ở một bên mắt.

- Đau đầu dữ dội không rõ nguyên nhân.

- Chóng mặt, mất thăng bằng hoặc không thể kiểm soát vận động theo ý muốn.

- Nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào trên, hãy gọi ngay cấp cứu 115 để đưa bệnh nhân đến bệnh viện kịp thời. Điều trị trong "giờ vàng" có thể giúp cứu sống và hạn chế di chứng nặng nề.