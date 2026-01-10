6 loại trái cây quen thuộc giúp thận khỏe mạnh

Thận được ví như "siêu anh hùng thầm lặng'" làm việc không ngừng 24/7 để lọc máu, cân bằng chất lỏng và điều chỉnh huyết áp. Tuy nhiên, nhiều thói quen sinh hoạt đang đẩy cơ quan này vào tình trạng quá tải, gia tăng nguy cơ mắc bệnh mạn tính.

Thận thực hiện hàng loạt nhiệm vụ sống còn cho cơ thể: loại bỏ chất thải, cân bằng điện giải, hỗ trợ sức khỏe xương và máu. Chúng hoạt động liên tục, do đó, việc bảo trì và chăm sóc đầy đủ để duy trì chức năng là điều hoàn toàn hợp lý và cần thiết.

Khi thận phải chịu áp lực từ chế độ ăn uống kém, tình trạng mất nước kéo dài, huyết áp cao hoặc bệnh tiểu đường không được kiểm soát, khả năng lọc độc tố và duy trì cân bằng của chúng sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Dần dà, điều này có thể dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng như bệnh thận mạn tính (CKD), sỏi thận và các biến chứng sức khỏe khác.

Giải pháp để bảo vệ thận rất đơn giản và nằm ngay trong những lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Thiên nhiên ban tặng những đồng minh hiệu quả, ngon miệng dưới dạng các loại trái cây thông thường. Những gì bạn ăn có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe thận.

Dưới đây là 6 loại trái cây nổi bật nhờ đặc tính thân thiện với thận, giúp thận luôn khỏe mạnh và bền bỉ.

Việt quất

Nhắc đến các loại quả mọng dành cho thận, việt quất luôn dẫn đầu. Chúng không chỉ chứa đầy chất chống oxy hóa mạnh mẽ, đặc biệt là anthocyanins, mà còn có hàm lượng natri, kali và phospho rất thấp. Điều này khiến việt quất trở thành lựa chọn an toàn hơn cho những người đang quan tâm đến chức năng thận.

Các chất chống oxy hóa này giúp giảm stress oxy hóa và viêm trong mô thận, từ đó làm chậm tổn thương và bảo tồn cấu trúc thận. Nhiều nghiên cứu cũng báo cáo rằng việc bổ sung việt quất giúp giảm rối loạn chức năng thận liên quan đến tuổi tác.

Hãy thêm một nắm việt quất vào ngũ cốc, yến mạch, sữa chua, hoặc xay sinh tố. Nên ưu tiên quả tươi, nhưng việt quất đông lạnh cũng là một lựa chọn tốt.

Việt quất là lựa chọn an toàn cho những người đang quan tâm đến chức năng thận. Ảnh: Như Nam

Nam việt quất

Nam việt quất là đồng minh tuyệt vời thứ hai. Chúng nổi tiếng với khả năng hỗ trợ sức khỏe đường tiết niệu, qua đó gián tiếp bảo vệ thận.

Nam việt quất giúp ngăn chặn vi khuẩn có hại bám vào bàng quang và đường tiết niệu, phòng ngừa nhiễm trùng có thể gây áp lực lên thận. Chúng còn chứa polyphenol với đặc tính chống oxy hóa, chống viêm, có thể hỗ trợ trong quản lý bệnh thận mạn tính (CKD).

Có thể dùng nam việt quất tươi để làm bánh tart, trộn vào salad, sinh tố, hoặc sử dụng nước ép nam việt quất không đường ở mức độ vừa phải.

Dâu tây

Dâu tây là một loại quả mọng khác giàu vitamin C và đặc tính chống viêm, bảo vệ tế bào thận khỏi stress oxy hóa. Theo Quỹ Thận Quốc gia Mỹ, dâu tây là thực phẩm ít kali (chỉ khoảng 130 mg cho 1/2 chén), cùng với hàm lượng natri và phospho thấp, là lựa chọn an toàn trong nhiều phác đồ điều trị bệnh thận.

Nên ăn dâu tây tươi, thái lát vào ngũ cốc, sữa chua, hoặc xay sinh tố.

Táo

Táo, loại trái cây quen thuộc, cung cấp chất xơ, vitamin C và chất chống oxy hóa. Đặc biệt quan trọng với thận, táo có hàm lượng kali, natri và phospho thấp. Ăn táo giúp tiêu hóa đều đặn, giảm áp lực cho thận.

Quỹ Thận Quốc gia Mỹ khẳng định táo là lựa chọn tuyệt vời và an toàn cho sức khỏe thận, hỗ trợ ổn định đường huyết, giảm cholesterol, gián tiếp giúp hệ thống lọc chất thải của cơ thể hoạt động trơn tru.

Có thể ăn sống táo, thái lát vào salad, hoặc nướng với chút quế.

Nho đỏ

Nho đỏ được coi là một loại "trái cây giải độc tự nhiên" cho thận. Chúng chứa các hợp chất thực vật, nổi bật là resveratrol, giúp giảm thiểu chứng viêm và thúc đẩy lưu lượng máu khỏe mạnh - điều cần thiết để thận lọc và làm sạch máu đúng cách. Nho đỏ cũng tương đối ít kali so với hầu hết các loại trái cây.

Nho đỏ có thể ăn tươi, hoặc đông lạnh để có món ăn vặt giải khát.

Chanh và cam quýt

Axit citric hoặc citrate có trong các loại trái cây họ cam quýt như chanh vàng và chanh xanh, có khả năng ngăn ngừa sỏi thận, một vấn đề phổ biến. Citrate giúp giảm sự hình thành sỏi canxi - oxalate và hỗ trợ quá trình hydrat hóa. Vitamin C và flavonoid còn bổ sung lợi ích chống oxy hóa.

Vắt nước cốt chanh vào nước lọc hàng ngày để duy trì đủ nước, hoặc dùng trong nấu ăn, salad. Nên thực hiện vừa phải, đặc biệt với những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.