Hà Nội ra mắt Cổng thông tin an toàn thực phẩm và những điều người dân cần biết

Tối 16/4, UBND TP Hà Nội chính thức ra mắt Cổng thông tin an toàn thực phẩm tại địa chỉ antoanthucpham.hanoi.gov.vn, đánh dấu bước tiến mới trong chuyển đổi số lĩnh vực quản lý liên quan trực tiếp đến sức khỏe người dân.

Không chỉ là một nền tảng số, Cổng thông tin được định vị như “đầu mối dữ liệu” chính thức, tập trung và minh bạch về an toàn thực phẩm trên toàn thành phố. Trong bối cảnh thông tin còn phân tán, việc thiết lập một hệ thống số thống nhất giúp nâng cao hiệu quả quản lý, đồng thời mở rộng khả năng giám sát của xã hội.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà và các đại biểu bấm nút ra mắt Cổng thông tin an toàn thực phẩm tại địa chỉ antoanthucpham.hanoi.gov.vn

Cổng cung cấp đầy đủ các nội dung từ chỉ đạo, điều hành đến kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm; danh sách cơ sở đủ điều kiện và vi phạm; các cảnh báo, khuyến cáo dành cho người dân và doanh nghiệp.

Đáng chú ý, hệ thống tích hợp chức năng tiếp nhận và công khai phản ánh của người dân theo quy trình khép kín: ghi nhận – phân loại – xử lý – phản hồi – công khai.

Nhờ đó, người dân không chỉ tiếp cận thông tin mà còn có thể trực tiếp tham gia giám sát, theo dõi tiến độ xử lý và nhận kết quả phản hồi trên cùng một nền tảng. Đây được xem là bước chuyển từ mô hình quản lý một chiều sang quản trị có sự tham gia của cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu tại buổi lễ.

Với báo chí, Cổng thông tin đóng vai trò là nguồn dữ liệu chính thống, có hệ thống, hỗ trợ hiệu quả công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức xã hội về an toàn thực phẩm.

Hệ thống được thiết kế thân thiện, trực quan, phù hợp nhiều thiết bị, đồng thời mang dấu ấn văn hóa - ẩm thực Hà Nội. Trong thời gian tới, Cổng thông tin an toàn thực phẩm Hà Nội sẽ tiếp tục được nâng cấp, bổ sung các tính năng tương tác và tra cứu, hướng tới nền tảng thông tin số toàn diện hơn.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà nhấn mạnh, việc vận hành Cổng nhằm cụ thể hóa yêu cầu công khai, minh bạch hóa thông tin trong lĩnh vực thiết yếu. TP Hà Nội xác định an toàn thực phẩm là vấn đề cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân, trong mục tiêu xây dựng Thủ đô “thân thiện – mến khách – an toàn toàn diện”.

Cổng cũng sẽ ghi nhận, lan tỏa các mô hình tốt, khuyến khích doanh nghiệp minh bạch thông tin về nguồn gốc, điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm. Những đơn vị tuân thủ tốt sẽ được hỗ trợ quảng bá, góp phần củng cố niềm tin thị trường.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đồng thời kêu gọi mỗi cá nhân, tổ chức trở thành một “kênh lan tỏa”, chung tay nâng cao nhận thức và hành động vì an toàn thực phẩm. Khi vận hành hiệu quả, Cổng thông tin được kỳ vọng trở thành công cụ thiết thực bảo vệ sức khỏe cộng đồng và thúc đẩy quản trị đô thị minh bạch, hiện đại.