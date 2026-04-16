Loại rau rẻ tiền nhưng cực tốt cho tim mạch, tiêu hóa, chế biến được nhiều món ngon

Lá hẹ là loại rau dân dã, dễ tìm và thường xuất hiện trong nhiều món ăn quen thuộc của người Việt như trứng chiên lá hẹ, cháo hoặc canh. Tuy nhiên, ít ai biết rằng đây không chỉ là thực phẩm mà còn được xem như “thảo dược tự nhiên” nhiều lợi ích đối với sức khỏe.

Dinh dưỡng từ lá hẹ

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Lá hẹ chứa các hoạt chất như allicin và flavonoid, đây là những hợp chất có khả năng hỗ trợ giảm mức cholesterol xấu (LDL) và tăng mức cholesterol tốt (HDL). Việc bổ sung lá hẹ vào chế độ ăn hợp lý có thể hỗ trợ duy trì mức cholesterol, giúp hạn chế hình thành mảng bám trong mạch máu, đồng thời tăng cường sức khỏe tim mạch tổng thể. Nhờ đó, lá hẹ được xem là thực phẩm có lợi cho những người quan tâm đến sức khỏe tim mạch.

Lá hẹ rất quen thuộc trong các mâm cơm gia đình Việt (Ảnh: Getty)

Hỗ trợ tăng cường miễn dịch và chống viêm

Lá hẹ chứa nhiều hợp chất sinh học như lưu huỳnh, vitamin A và carotene, được cho là có khả năng hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại một số tác nhân gây viêm và hỗ trợ bảo vệ sức khỏe đường hô hấp. Trong Đông y, lá hẹ cũng thường được sử dụng trong các bài thuốc dân gian để hỗ trợ giải cảm.

Rau hẹ là nguồn cung cấp flavonoid và các hợp chất chứa lưu huỳnh tự nhiên (Ảnh: Aboluowang)

Món ngon với lá hẹ

Canh hẹ

Canh hẹ là một món canh truyền thống của Việt Nam, nổi bật với hương vị thanh mát và hương thơm đặc trưng của lá hẹ. Món canh này thường được nấu với đậu hũ non và một ít thịt heo xay để tạo nên hương thơm và dinh dưỡng cho món ăn. Vị ngọt tự nhiên của lá hẹ kết hợp cùng với các gia vị đi kèm tạo nên hương vị thanh mát đặc trưng rất phù hợp cho những ngày hè nắng nóng. Món ăn này không chỉ nhìn ngon miệng bởi màu sắc bắt mắt mà còn vô cùng thanh đạm và bổ dưỡng, trở thành một lựa chọn thú vị trong thực đơn hằng ngày của gia đình Việt.

Bánh canh hẹ

Bánh canh hẹ là một trong những món ăn dân dã, mang đậm màu sắc ẩm thực của quê hương Phú Yên. Món ăn này được chế biến từ những nguyên liệu rất dễ tìm kiếm nhưng lại có hương vị vô cùng thơm ngon. Điều làm nên sự đặc biệt của món ăn này là nước dùng được ninh từ xương ống heo và nêm nếm kỹ càng, tạo nên vị ngọt thanh, đậm đà. Mặt khác, sợi bánh canh được nặn tay từ bột gạo nên mềm dai vừa phải, chả cá dùng trong bánh canh được làm từ cá tươi, thơm ngon, ăn kèm với thật nhiều rau hẹ và hành lá tạo nên màu sắc bắt mắt và hương vị đặc trưng vô cùng hấp dẫn.

Canh hẹ nấu trứng

Canh hẹ nấu trứng là một kiểu “phá cách” thú vị của món canh hẹ truyền thống. Món ăn này là sự kết hợp hài hòa của nước dùng đậm đà và ngọt bùi của trứng gà và màu xanh tươi mát của lá hẹ. Món canh hẹ nấu trứng khi được nấu xong sẽ tỏa ra một mùi hương thơm ngon khó cưỡng cùng tạo hình bắt mắt chắc chắn sẽ làm bạn say mê và thích thú cho lần thử đầu tiên.

Thịt bò xào bông hẹ

Thịt bò xào bông hẹ không chỉ là một món ăn thơm ngon mà còn vô cùng bắt cơm. Món ăn này có màu sắc đẹp mắt cùng hương vị thơm ngon vô cùng hấp dẫn. Đặc biệt, thịt bò khi được xào chín tới rất vừa và không bị dai, vẫn giữ được trọn vẹn vị ngọt tự nhiên. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận được vị ngọt của thịt bò, vị giòn của bông hẹ và vị hương vị đậm đà của nước sốt. Tất cả hòa quyện với nhau để tạo nên một món ăn vô cùng lạ miệng và đẹp mắt

Bánh hẹ chiên

Bánh hẹ chiên là một món ăn được nhiều gia đình ưa thích bởi hương vị thơm ngon đặc trưng của nó. Với lớp vỏ bánh giòn rụm vàng đều cùng phần nhân mềm, béo bùi, thơm mùi hương đặc trưng của hẹ và trứng gà khiến cho món bánh càng trở nên hấp dẫn. Bánh hẹ chiên không chỉ trở thành lựa chọn tuyệt vời cho các bữa ăn chính mà còn là món ăn nhẹ hấp dẫn có thể dọn tại các bữa tiệc và các buổi họp mặt bạn bè.

Tim xào bông hẹ

Tim xào bông hẹ là một món ăn bổ dưỡng được nhiều người lựa chọn trong thực đơn hằng ngày của mình. Bên cạnh có nguồn dinh dưỡng cao, màu sắc của món ăn cũng cực kỳ bắt mắt: sắc cam tươi tắn từ cà rốt và màu xanh mát của bông hẹ pha lẫn cùng màu đặc trưng của tim heo. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận được độ giòn nhất định của tim heo kết hợp cùng mùi thơm mát của rau củ đặc biệt là hẹ, giúp kích thích vị giác và làm cho bữa ăn ngon miệng hơn.

Bánh hẹ kiểu Hoa

Bánh hẹ kiểu Hoa là một món ăn dễ làm và thơm ngon, được nhiều người yêu thích. Món ăn này có phần vỏ bánh dai mềm đặc trưng với nhân bánh mềm, thơm lừng vị hẹ và nóng hổi. Bánh hẹ kiểu Hoa nên được ăn khi còn nóng để cảm nhận trọn vẹn vị ngọt thanh, thơm ngon của hẹ và dai mềm tự nhiên của bột gạo. Món ăn này ngon hơn khi ăn kèm với nước mắm chua ngọt và rất thích hợp để ăn vào những ngày mưa se lạnh.