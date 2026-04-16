Đàn ông vẫn 'khoái' 3 việc này sau tuổi 60 thường trường thọ hơn người khác

Các nghiên cứu khoa học cho thấy yếu tố di truyền chỉ quyết định khoảng 25% tuổi thọ, trong khi 75% còn lại phụ thuộc vào lối sống. Vì vậy, những người đàn ông sau 60 tuổi vẫn giữ được 3 sở thích dưới đây thường có cơ hội trường thọ, ít bệnh tật và sống năng động hơn.

Thích tập thể dục: Nền tảng giúp đàn ông sau 60 tuổi trường thọ

Các hoạt động như đi bộ, đạp xe, bơi lội hoặc tập thể dục ngoài trời không chỉ tăng cường thể lực mà còn góp phần giúp cơ thể trường thọ hơn.

Hoạt động thể chất là một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định khả năng trường thọ.

Khi cơ thể vận động thường xuyên, hệ tim mạch, xương khớp và hệ miễn dịch đều được cải thiện. Điều này giúp nam giới sau 60 tuổi hạn chế các bệnh mạn tính và kéo dài tuổi thọ tự nhiên.

Một nghiên cứu kéo dài nhiều năm trên hơn 100.000 người cao tuổi cho thấy những người duy trì vận động từ 150–300 phút mỗi tuần có nguy cơ tử vong thấp hơn rõ rệt.

Các hoạt động như đi bộ, đạp xe, bơi lội hoặc tập thể dục ngoài trời không chỉ tăng cường thể lực mà còn góp phần giúp cơ thể trường thọ hơn.

Việc duy trì thói quen tập luyện đều đặn còn giúp giảm nguy cơ bệnh tim mạch, tiểu đường, huyết áp cao và cải thiện trí nhớ. Đây đều là những yếu tố quan trọng giúp đàn ông sau 60 tuổi sống trường thọ và khỏe mạnh.

Giữ tinh thần lạc quan

Những người đàn ông sau 60 tuổi giữ được thái độ sống vui vẻ thường ít mắc bệnh mạn tính và có chất lượng sống tốt hơn.

Không chỉ vận động, tinh thần tích cực cũng đóng vai trò lớn đối với sức khỏe và tuổi thọ.

Nhiều nghiên cứu cho thấy người lạc quan có khả năng trường thọ cao hơn so với người thường xuyên căng thẳng, bi quan.

Tinh thần lạc quan giúp cơ thể giảm hormone stress, cải thiện giấc ngủ và tăng cường hệ miễn dịch.

Những người đàn ông sau 60 tuổi giữ được thái độ sống vui vẻ thường ít mắc bệnh mạn tính và có chất lượng sống tốt hơn. Đây là yếu tố quan trọng giúp họ tiến gần hơn tới mục tiêu trường thọ.

Ngoài ra, người có tinh thần tích cực thường duy trì các thói quen tốt như ăn uống điều độ, tập thể dục đều đặn và giao tiếp xã hội.

Tất cả những điều này góp phần giúp cơ thể khỏe mạnh và kéo dài tuổi thọ.

Thích ăn rau củ: Thói quen đơn giản giúp sống trường thọ

Khi cơ thể được cung cấp đầy đủ dưỡng chất, quá trình lão hóa diễn ra chậm hơn, giúp đàn ông duy trì sức khỏe và sống trường thọ.

Chế độ ăn giàu thực vật được xem là một trong những bí quyết trường thọ được nhiều chuyên gia khuyến khích.

Rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên cám và các loại đậu chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp làm chậm quá trình lão hóa.

Các nghiên cứu cho thấy những người ăn nhiều rau củ có nguy cơ mắc bệnh tim mạch, ung thư và tiểu đường thấp hơn. Đây là những yếu tố trực tiếp ảnh hưởng đến khả năng trường thọ của nam giới sau tuổi 60.

Ngoài ra, chế độ ăn giàu thực vật còn giúp kiểm soát cân nặng, cải thiện tiêu hóa và tăng cường trí nhớ.

Khi cơ thể được cung cấp đầy đủ dưỡng chất, quá trình lão hóa diễn ra chậm hơn, giúp đàn ông duy trì sức khỏe và sống trường thọ.

Càng duy trì thói quen tốt, càng dễ trường thọ

Sau tuổi 60, việc yêu thích vận động, giữ tinh thần lạc quan và ăn nhiều rau củ không chỉ giúp cải thiện sức khỏe mà còn là nền tảng để sống trường thọ.

Những thói quen tưởng chừng đơn giản này lại có thể giúp nam giới giảm bệnh tật, tăng sức đề kháng và duy trì thể lực dẻo dai.

Người đàn ông càng giữ được những sở thích lành mạnh này, cơ hội trường thọ càng cao, cuộc sống tuổi già cũng nhẹ nhàng và chất lượng hơn.