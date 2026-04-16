'Giờ vàng' cho chuyện chăn gối theo độ tuổi

Tuổi 20 - 30 tuổi: Buổi sáng

Theo Mike Kocsis, chuyên gia người Anh về sức khỏe hormone và nhà sáng lập Balance My Hormones, trong suốt những năm 20 tuổi, hormone sinh dục của bạn thường ở trạng thái "mạnh mẽ" nhất. Đây cũng là giai đoạn cơ thể đạt đỉnh về khả năng sinh sản.

"Bạn sẽ có ham muốn tình dục cao hơn, đặc biệt vào thời điểm rụng trứng, đồng thời có nhiều năng lượng hơn và phản ứng cảm xúc cũng mạnh mẽ với sự thân mật", Mike giải thích.

Về mặt sinh học, cơ thể đang phát tín hiệu cho thấy khả năng sinh sản ở mức cao (dù bạn có mong muốn sinh con hay không). Vì vậy, nhiều người có thể thức dậy với trạng thái hưng phấn, khiến buổi sáng trở thành thời điểm thuận lợi cho quan hệ tình dục.

Bên cạnh đó, độ tuổi 20 cũng được xem là giai đoạn của sự khám phá và tính tự phát. Chuyên gia tình dục April Maria từ Hot Octopuss cho rằng thời điểm phù hợp nhất đôi khi đơn giản là "bất cứ khi nào bạn có hứng".

Tuy nhiên, với những người sử dụng biện pháp tránh thai nội tiết như thuốc viên, miếng dán hoặc đặt vòng âm đạo, chu kỳ hormone có thể bị ức chế, dẫn đến giảm nồng độ testosterone và từ đó làm suy giảm ham muốn tình dục. Trong trường hợp này, nếu gặp vấn đề về ham muốn, nên tham khảo ý kiến bác sĩ để cân nhắc các phương pháp thay thế phù hợp hơn.

Tuổi 30 - 40: Khi chuyện chăn gối cần 'lên lịch sẵn'

Bước sang tuổi 30, thay vì tập trung vào một "thời điểm lý tưởng trong ngày", đời sống tình dục thường chuyển sang ưu tiên sự sắp xếp linh hoạt theo lịch sinh hoạt cá nhân. Thời điểm phù hợp nhất đơn giản là khi cả hai có thể thu xếp được thời gian.

Khác với tuổi 20 vốn dễ tự phát, giai đoạn này thường đi kèm nhiều trách nhiệm như con nhỏ hoặc áp lực công việc, khiến việc chủ động lên kế hoạch trở nên cần thiết hơn.

Căng thẳng gia tăng cũng có thể ảnh hưởng đến nội tiết tố. Theo chuyên gia Mike, hormone stress có thể cản trở quá trình sản xuất hormone sinh dục, làm tăng prolactin (ức chế chức năng sinh sản) và giảm dopamine - hormone liên quan đến khoái cảm.

Tuy vậy, đây không phải là điều tiêu cực. Những biến chuyển nội tiết ở tuổi 30 có thể khiến đời sống tình dục trở nên "sâu sắc và giàu cảm xúc hơn", khi yếu tố gắn kết, tin tưởng và oxytocin đóng vai trò lớn hơn.

"Quan hệ tình dục lúc này ít bị chi phối bởi những đỉnh hormone bộc phát, mà thiên về sự tin tưởng, kết nối và sự gắn bó do oxytocin tạo ra", ông giải thích. "Sự dao động của estrogen và testosterone có thể khiến ham muốn khó đoán hơn, nhưng sự nhận thức cơ thể tốt hơn và chiều sâu cảm xúc lại có thể mang đến mức độ thỏa mãn cao hơn".

Tuổi 40 - 50: Bất cứ thời gian nào trong ngày

Bước sang tuổi 40, thói quen sinh hoạt có thể lại thay đổi. Con cái có thể đã lớn và bước vào tuổi thiếu niên, ngủ muộn hơn vào buổi sáng, tạo điều kiện cho những "khoảng trống" thuận lợi cho chuyện thân mật vào buổi sáng. Đồng thời, áp lực công việc cũng có thể giảm bớt nhờ kinh nghiệm tích lũy. Vì vậy, giai đoạn này được xem như "thời kỳ vàng" của sự trở lại tính tự phát trong đời sống tình dục.

Về thời điểm, chuyên gia April cho rằng quan hệ buổi sáng có thể "quay trở lại", hoặc nhiều người sẽ thấy phù hợp hơn với cuối tuần, giờ nghỉ trưa, hoặc những khoảnh khắc bất chợt trong ngày.

Về mặt nội tiết, khi phụ nữ bước vào giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh - thường trong độ tuổi từ 45 đến 55 - những thay đổi hormone có thể ảnh hưởng đến mức độ hưng phấn. Ham muốn tình dục có thể giảm, tình trạng khô âm đạo xuất hiện, và nồng độ testosterone suy giảm khiến thời gian đạt cực khoái kéo dài hơn. Nói cách khác, những "cuộc yêu nhanh" như ở tuổi 20 có thể không còn phổ biến.

Tuy nhiên, đây không nhất thiết là điều tiêu cực, bởi sự suy giảm hormone cũng có thể khiến phụ nữ "nhạy cảm hơn với những gì mang lại cảm giác dễ chịu và những gì không".

Theo Mike, điều này có thể khiến họ "ít sẵn sàng cho những cuộc yêu không mang lại sự thỏa mãn, từ đó thúc đẩy sự tự nhận thức tốt hơn và khả năng giao tiếp với đối tác hay bạn đời cũng trở nên rõ ràng hơn".

Vì vậy, ở độ tuổi 40, việc tạo ra một không gian thân mật "có chủ đích và không áp lực" càng trở nên quan trọng hơn.

Tuổi 50 - 60: Sự trở lại của 'chuyện ấy' vào buổi sáng

Trong suốt những năm 50 tuổi, cả estrogen và testosterone đều có xu hướng suy giảm, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc đời sống tình dục cũng phải giảm theo. Tương tự giai đoạn 40 tuổi, đây là thời điểm phù hợp để tiếp cận chuyện chăn gối một cách chủ đích hơn. Theo Mike, hormone oxytocin lúc này trở nên quan trọng hơn bao giờ hết trong việc duy trì sự gắn kết và thân mật.

Vì vậy, tình dục ở tuổi 50 thường không còn đặt nặng tần suất mà thiên về cảm xúc và sự cảm nhận. Điều này có thể bao gồm cả những hình thức thân mật không mang tính quan hệ tình dục như ôm ấp, trò chuyện và tiếp xúc da kề da.

Về thời điểm, giai đoạn này được xem là phù hợp để tận dụng những khoảnh khắc thân mật vào buổi sáng hoặc giữa ngày, khi mức năng lượng có xu hướng đạt đỉnh.

Trong suốt giai đoạn này, nhiều người có thể gặp các thay đổi như rối loạn giấc ngủ, thay đổi thân nhiệt, khô âm đạo hoặc rối loạn cương dương, và những yếu tố này đều có thể ảnh hưởng đến cả thời điểm lẫn ham muốn tình dục.

April cho biết: "Với một số người, việc quan hệ vào buổi sáng hoặc giữa ngày - khi cơ thể có nhiều năng lượng hơn và được nghỉ ngơi tốt hơn - có thể mang lại cảm giác dễ chịu và phù hợp hơn". Bà cũng nhấn mạnh rằng việc lắng nghe cơ thể và lựa chọn điều phù hợp với bản thân là điều rất quan trọng.

Trên 60: Buổi chiều và tối

Về mặt nội tiết, tuổi 60 có thể được xem là giai đoạn "vàng" để ưu tiên khoái cảm và sự tận hưởng. Lúc này, con cái có thể đã trưởng thành và ra ở riêng, đồng thời khi tiến gần đến tuổi nghỉ hưu, những áp lực công việc cũng dần lùi lại phía sau. Theo Mike, ở tuổi 60 trở đi, nhiều người có thể bước vào "một giai đoạn đời sống tình dục phong phú và có chủ đích hơn bao giờ hết".

Mức độ căng thẳng giảm cũng giúp cortisol trong cơ thể hạ xuống. Đồng thời, khi không còn những dao động hormone theo chu kỳ như trước, cơ thể cũng không có xu hướng "rơi vào trạng thái lên xuống thất thường". Từ đó, có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về ham muốn của bản thân, ngay cả khi nhu cầu không còn mạnh mẽ như trước.

Nhìn chung, đây có thể được xem như một sự trở lại gần giống tuổi 20 - chỉ khác là cơ thể đã có thêm vài dấu hiệu lão hóa. Về mặt thể chất, cơ thể phản ứng tốt hơn khi có nhiều thời gian thư giãn, vì vậy April cho rằng buổi chiều hoặc đầu buổi tối có thể là thời điểm phù hợp để khám phá sự thân mật.

April nói thêm rằng "chìa khóa nằm ở việc sống chậm lại, cũng như tìm kiếm những cách thức mới để khám phá niềm vui ngoài chuẩn mực xã hội".